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Levenhuk New Karma PRO ED 16x50 бинокль
Levenhuk New Karma PRO ED 16x50 бинокль
Levenhuk New Karma PRO ED 16x50 бинокль
Levenhuk New Karma PRO ED 16x50 бинокль
Levenhuk New Karma PRO ED 16x50 бинокль
Levenhuk New Karma PRO ED 16x50 бинокль
Levenhuk New Karma PRO ED 16x50 бинокль
Levenhuk New Karma PRO ED 16x50 бинокль
Levenhuk New Karma PRO ED 16x50 бинокль
Levenhuk New Karma PRO ED 16x50 бинокль
Levenhuk New Karma PRO ED 16x50 бинокль

Levenhuk New Karma PRO ED 16x50 бинокль

Levenhuk
Артикул: MTG-6232

Levenhuk New Karma PRO ED 16x50 бинокль. С биноклем Levenhuk New Karma PRO ED 16x50 каждому охотнику, натуралисту и любителю путешествий станут доступны мельчайшие детали окружающего мира – рассматривайте дикую фауну с безопасного расстояния, изучайте ландшафт, отмечайте ориентиры на местности и многое другое! 16-кратного увеличения и поля зрения 3,7° будет достаточно для прицельных наблюдений на дальние расстояния.

Описание

Оптические особенности бинокля позволяют вести эффективную работу при солнечном свете и в сумерках – это возможно благодаря светосильным объективам с апертурой 50 мм и многослойному просветляющему покрытию, нанесенному на все призмы и линзы. Изображение получается резким, ярким и реалистичным, а дополнительной «живости» ему придает особая конструкция окуляров, состоящих из четырех элементов в трех группах.

Оптическая схема Levenhuk New Karma PRO ED 16x50 основана на roof-призмах, благодаря чему производитель смог сохранить относительно небольшие размеры прибора, удобные в переноске и эксплуатации. Бинокль нельзя назвать легким, поэтому в нем предусмотрена возможность установки на штатив (потребуется специальный адаптер – приобретается отдельно) – это позволит снять нагрузку с рук, стабилизировать изображение, а также поможет организовать статичное место для наблюдений. Межзрачковое расстояние регулируется. Можно настроить диоптрии в пределах ±4 D.

Основная особенность Levenhuk New Karma PRO ED 16x50 – устойчивость к воздействию стихии. Его корпус герметизирован по стандарту IP67, а значит ему не страшны снег, дождь, пыль, туман и грязь. Внутри бинокль заполнен азотом – инертным газом, препятствующим выпадению конденсата на линзах, тормозящим коррозийные и окислительные процессы. Сам корпус прибора выполнен из высококачественного PPS-пластика – ударопрочного и термостойкого материала, способного выдержать любые агрессивные факторы окружающей среды.

Основные особенности:

  • Центральная фокусировка для одновременной настройки резкости в обеих оптических трубах
  • Азотонаполненный корпус: можно не переживать о выпадении конденсата на линзах
  • Всепогодная герметичная конструкция для работы во время сильных осадков
  • Регулируемое межзрачковое расстояние, фиксируемые поворотно-выдвижные наглазники
  • Возможность организовать удобное место для наблюдений, установив бинокль на фотоштатив

Характеристики:

  • Тип призмы roof
  • Диапазон увеличения, крат 16
  • Диаметр объектива (апертура), мм 50
  • Оптическая конструкция 7 элементов в 5 группах
  • Окуляры 4 элемента в 3 группах
  • Объективы 3 элемента в 2 группах
  • Материал оптики ED
  • Покрытие линз полное многослойное
  • Покрытие призм полное многослойное
  • Диаметр выходного зрачка, мм 3.1
  • Вынос выходного зрачка, мм 16
  • Сумеречный фактор 28.3
  • Относительная яркость 17
  • Разрешающая способность, угл. секунд 6.2
  • Реальный угол зрения, ° 3.7
  • Поле зрения на удалении 1000 м, м 65
  • Минимальная дистанция фокусировки, м 5
  • Возможность диоптрийной коррекции, D ±4
  • Межзрачковое расстояние, мм 56 — 74
  • Способ фокусировки центральная
  • Наглазники окуляров поворотно-выдвижные (3 позиции фиксации)
  • Корпус высокопрочный PPS-пластик, обрезиненный
  • Наполнение корпуса азот
  • Водозащищенность да
  • Влагозащищенность да
  • Степень влаго-/водозащиты IP67, полная защита от пыли, защита от временного погружения в воду
  • Герметичная конструкция да
  • Диапазон рабочих температур, °С -10...+53
  • Крепление к фотоштативу/адаптер стандартное крепление 1/4", с помощью адаптера (адаптера нет в комплекте)

Комплектация

  • Бинокль
  • Крышки окуляров и объективов
  • Ремешок
  • Чехол
  • Салфетка для очистки оптики
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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