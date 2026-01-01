Levenhuk New Karma PRO ED 16x50 бинокль

Оптические особенности бинокля позволяют вести эффективную работу при солнечном свете и в сумерках – это возможно благодаря светосильным объективам с апертурой 50 мм и многослойному просветляющему покрытию, нанесенному на все призмы и линзы. Изображение получается резким, ярким и реалистичным, а дополнительной «живости» ему придает особая конструкция окуляров, состоящих из четырех элементов в трех группах.
Оптическая схема Levenhuk New Karma PRO ED 16x50 основана на roof-призмах, благодаря чему производитель смог сохранить относительно небольшие размеры прибора, удобные в переноске и эксплуатации. Бинокль нельзя назвать легким, поэтому в нем предусмотрена возможность установки на штатив (потребуется специальный адаптер – приобретается отдельно) – это позволит снять нагрузку с рук, стабилизировать изображение, а также поможет организовать статичное место для наблюдений. Межзрачковое расстояние регулируется. Можно настроить диоптрии в пределах ±4 D.
Основная особенность Levenhuk New Karma PRO ED 16x50 – устойчивость к воздействию стихии. Его корпус герметизирован по стандарту IP67, а значит ему не страшны снег, дождь, пыль, туман и грязь. Внутри бинокль заполнен азотом – инертным газом, препятствующим выпадению конденсата на линзах, тормозящим коррозийные и окислительные процессы. Сам корпус прибора выполнен из высококачественного PPS-пластика – ударопрочного и термостойкого материала, способного выдержать любые агрессивные факторы окружающей среды.
Основные особенности:
- Центральная фокусировка для одновременной настройки резкости в обеих оптических трубах
- Азотонаполненный корпус: можно не переживать о выпадении конденсата на линзах
- Всепогодная герметичная конструкция для работы во время сильных осадков
- Регулируемое межзрачковое расстояние, фиксируемые поворотно-выдвижные наглазники
- Возможность организовать удобное место для наблюдений, установив бинокль на фотоштатив
Характеристики:
- Тип призмы roof
- Диапазон увеличения, крат 16
- Диаметр объектива (апертура), мм 50
- Оптическая конструкция 7 элементов в 5 группах
- Окуляры 4 элемента в 3 группах
- Объективы 3 элемента в 2 группах
- Материал оптики ED
- Покрытие линз полное многослойное
- Покрытие призм полное многослойное
- Диаметр выходного зрачка, мм 3.1
- Вынос выходного зрачка, мм 16
- Сумеречный фактор 28.3
- Относительная яркость 17
- Разрешающая способность, угл. секунд 6.2
- Реальный угол зрения, ° 3.7
- Поле зрения на удалении 1000 м, м 65
- Минимальная дистанция фокусировки, м 5
- Возможность диоптрийной коррекции, D ±4
- Межзрачковое расстояние, мм 56 — 74
- Способ фокусировки центральная
- Наглазники окуляров поворотно-выдвижные (3 позиции фиксации)
- Корпус высокопрочный PPS-пластик, обрезиненный
- Наполнение корпуса азот
- Водозащищенность да
- Влагозащищенность да
- Степень влаго-/водозащиты IP67, полная защита от пыли, защита от временного погружения в воду
- Герметичная конструкция да
- Диапазон рабочих температур, °С -10...+53
- Крепление к фотоштативу/адаптер стандартное крепление 1/4", с помощью адаптера (адаптера нет в комплекте)