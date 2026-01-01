Levenhuk New Karma PRO ED 16x50 бинокль

Описание

Оптические особенности бинокля позволяют вести эффективную работу при солнечном свете и в сумерках – это возможно благодаря светосильным объективам с апертурой 50 мм и многослойному просветляющему покрытию, нанесенному на все призмы и линзы. Изображение получается резким, ярким и реалистичным, а дополнительной «живости» ему придает особая конструкция окуляров, состоящих из четырех элементов в трех группах.

Оптическая схема Levenhuk New Karma PRO ED 16x50 основана на roof-призмах, благодаря чему производитель смог сохранить относительно небольшие размеры прибора, удобные в переноске и эксплуатации. Бинокль нельзя назвать легким, поэтому в нем предусмотрена возможность установки на штатив (потребуется специальный адаптер – приобретается отдельно) – это позволит снять нагрузку с рук, стабилизировать изображение, а также поможет организовать статичное место для наблюдений. Межзрачковое расстояние регулируется. Можно настроить диоптрии в пределах ±4 D.

Основная особенность Levenhuk New Karma PRO ED 16x50 – устойчивость к воздействию стихии. Его корпус герметизирован по стандарту IP67, а значит ему не страшны снег, дождь, пыль, туман и грязь. Внутри бинокль заполнен азотом – инертным газом, препятствующим выпадению конденсата на линзах, тормозящим коррозийные и окислительные процессы. Сам корпус прибора выполнен из высококачественного PPS-пластика – ударопрочного и термостойкого материала, способного выдержать любые агрессивные факторы окружающей среды.

Основные особенности:

Центральная фокусировка для одновременной настройки резкости в обеих оптических трубах

Азотонаполненный корпус: можно не переживать о выпадении конденсата на линзах

Всепогодная герметичная конструкция для работы во время сильных осадков

Регулируемое межзрачковое расстояние, фиксируемые поворотно-выдвижные наглазники

Возможность организовать удобное место для наблюдений, установив бинокль на фотоштатив

Характеристики: