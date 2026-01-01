Levenhuk New Karma PLUS 8x42 бинокль IP67

Описание

Levenhuk New Karma PLUS 8x42 – водозащищённый бинокль для охоты и туризма

Levenhuk New Karma PLUS 8x42 (артикул MTG-6224) – это надёжный и компактный бинокль, созданный для активного отдыха на природе. Модель отличается высокой степенью защиты от внешних воздействий и отличными оптическими характеристиками.

Благодаря 8-кратному увеличению, 42-миллиметровым объективам и полю зрения 6.8° бинокль позволяет комфортно наблюдать за удалёнными объектами, будь то животные, птицы или ландшафты. Многослойное просветляющее покрытие оптики гарантирует яркое и чёткое изображение даже в сумерках. А герметичный корпус с защитой IP67 и азотным заполнением предотвращает запотевание и повреждение от влаги, песка и пыли.

Назначение и применение

Охота и рыбалка: для наблюдения за дичью на открытых пространствах.

для наблюдения за дичью на открытых пространствах. Туризм и походы: для обзора местности, птиц и животных.

для обзора местности, птиц и животных. Спортивные мероприятия: для просмотра соревнований и матчей.

для просмотра соревнований и матчей. Наблюдение за природой: для изучения флоры и фауны в естественной среде.

Ключевые особенности

8-кратное увеличение: оптимальный баланс между приближением и стабильностью изображения.

оптимальный баланс между приближением и стабильностью изображения. Диаметр объектива 42 мм: хорошая светосила для работы при слабом освещении.

хорошая светосила для работы при слабом освещении. Оптика BaK-4 с полным многослойным просветлением: яркое и контрастное изображение.

яркое и контрастное изображение. Водозащита IP67: полная защита от пыли и временное погружение в воду до 1 метра.

полная защита от пыли и временное погружение в воду до 1 метра. Азотное заполнение корпуса: предотвращает запотевание линз при перепадах температур.

предотвращает запотевание линз при перепадах температур. Roof-призмы: компактная конструкция с параллельным расположением окуляров и объективов.

компактная конструкция с параллельным расположением окуляров и объективов. Диоптрийная коррекция ±4 D: настройка под индивидуальные особенности зрения.

настройка под индивидуальные особенности зрения. Регулируемое межзрачковое расстояние (53–74 мм): комфортная настройка для любого пользователя.

Технические характеристики

Тип призмы: roof (призма-крыша)

roof (призма-крыша) Увеличение: 8 крат

8 крат Диаметр объектива: 42 мм

42 мм Материал оптики: BaK-4

BaK-4 Покрытие линз: полное многослойное

полное многослойное Диаметр выходного зрачка: 5.25 мм

5.25 мм Вынос выходного зрачка: 18 мм

18 мм Реальный угол зрения: 6.8°

6.8° Поле зрения на 1000 м: 119 м

119 м Минимальная дистанция фокусировки: 4 м

4 м Межзрачковое расстояние: 53–74 мм

53–74 мм Диоптрийная коррекция: ±4 D

±4 D Защита: IP67 (пыле- и водозащита), азотное заполнение

IP67 (пыле- и водозащита), азотное заполнение Корпус: высокопрочный ABS-пластик, обрезиненный

высокопрочный ABS-пластик, обрезиненный Температурный диапазон: -10…+50°C

-10…+50°C Крепление на штатив: 1/4" (адаптер не входит в комплект)

1/4" (адаптер не входит в комплект) Вес: 670 г

Комплектация

Бинокль Levenhuk New Karma PLUS 8x42 – 1 шт.

Крышки окуляров и объективов – 1 компл.

Ремешок – 1 шт.

Чехол – 1 шт.

Салфетка для очистки оптики – 1 шт.

Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон – 1 шт.

Как использовать бинокль

Настройка межзрачкового расстояния: сложите корпус до полного совмещения изображений в одном круге. Диоптрийная коррекция: закройте правый глаз, сфокусируйте левый окуляр, затем повторите для правого. Фокусировка: используйте центральное колёсико для точной наводки на резкость. Использование с очками: отогните или выкрутите наглазники для комфортного наблюдения. Уход: протирайте оптику салфеткой из микрофибры, избегайте попадания влаги внутрь (IP67 защищает, но не злоупотребляйте).

Преимущества использования

Надёжность: водозащита IP67 и азотное заполнение для работы в любую погоду.

водозащита IP67 и азотное заполнение для работы в любую погоду. Компактность: небольшие размеры и вес для длительных походов.

небольшие размеры и вес для длительных походов. Универсальность: подходит для охоты, туризма, спортивных мероприятий.

подходит для охоты, туризма, спортивных мероприятий. Качество изображения: оптика BaK-4 с многослойным просветлением.

Совместимость с аксессуарами

Штатив: через адаптер 1/4" (приобретается отдельно).

через адаптер 1/4" (приобретается отдельно). Ремешок и чехол: входят в комплект.

Уход и хранение