Levenhuk New Karma PLUS 8x42 бинокль IP67

Levenhuk New Karma PLUS 8x42 – водозащищённый бинокль для охоты и туризма
Levenhuk New Karma PLUS 8x42 (артикул MTG-6224) – это надёжный и компактный бинокль, созданный для активного отдыха на природе. Модель отличается высокой степенью защиты от внешних воздействий и отличными оптическими характеристиками.
Благодаря 8-кратному увеличению, 42-миллиметровым объективам и полю зрения 6.8° бинокль позволяет комфортно наблюдать за удалёнными объектами, будь то животные, птицы или ландшафты. Многослойное просветляющее покрытие оптики гарантирует яркое и чёткое изображение даже в сумерках. А герметичный корпус с защитой IP67 и азотным заполнением предотвращает запотевание и повреждение от влаги, песка и пыли.
Назначение и применение
- Охота и рыбалка: для наблюдения за дичью на открытых пространствах.
- Туризм и походы: для обзора местности, птиц и животных.
- Спортивные мероприятия: для просмотра соревнований и матчей.
- Наблюдение за природой: для изучения флоры и фауны в естественной среде.
Ключевые особенности
- 8-кратное увеличение: оптимальный баланс между приближением и стабильностью изображения.
- Диаметр объектива 42 мм: хорошая светосила для работы при слабом освещении.
- Оптика BaK-4 с полным многослойным просветлением: яркое и контрастное изображение.
- Водозащита IP67: полная защита от пыли и временное погружение в воду до 1 метра.
- Азотное заполнение корпуса: предотвращает запотевание линз при перепадах температур.
- Roof-призмы: компактная конструкция с параллельным расположением окуляров и объективов.
- Диоптрийная коррекция ±4 D: настройка под индивидуальные особенности зрения.
- Регулируемое межзрачковое расстояние (53–74 мм): комфортная настройка для любого пользователя.
Технические характеристики
- Тип призмы: roof (призма-крыша)
- Увеличение: 8 крат
- Диаметр объектива: 42 мм
- Материал оптики: BaK-4
- Покрытие линз: полное многослойное
- Диаметр выходного зрачка: 5.25 мм
- Вынос выходного зрачка: 18 мм
- Реальный угол зрения: 6.8°
- Поле зрения на 1000 м: 119 м
- Минимальная дистанция фокусировки: 4 м
- Межзрачковое расстояние: 53–74 мм
- Диоптрийная коррекция: ±4 D
- Защита: IP67 (пыле- и водозащита), азотное заполнение
- Корпус: высокопрочный ABS-пластик, обрезиненный
- Температурный диапазон: -10…+50°C
- Крепление на штатив: 1/4" (адаптер не входит в комплект)
- Вес: 670 г
Комплектация
- Бинокль Levenhuk New Karma PLUS 8x42 – 1 шт.
- Крышки окуляров и объективов – 1 компл.
- Ремешок – 1 шт.
- Чехол – 1 шт.
- Салфетка для очистки оптики – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон – 1 шт.
Как использовать бинокль
- Настройка межзрачкового расстояния: сложите корпус до полного совмещения изображений в одном круге.
- Диоптрийная коррекция: закройте правый глаз, сфокусируйте левый окуляр, затем повторите для правого.
- Фокусировка: используйте центральное колёсико для точной наводки на резкость.
- Использование с очками: отогните или выкрутите наглазники для комфортного наблюдения.
- Уход: протирайте оптику салфеткой из микрофибры, избегайте попадания влаги внутрь (IP67 защищает, но не злоупотребляйте).
Преимущества использования
- Надёжность: водозащита IP67 и азотное заполнение для работы в любую погоду.
- Компактность: небольшие размеры и вес для длительных походов.
- Универсальность: подходит для охоты, туризма, спортивных мероприятий.
- Качество изображения: оптика BaK-4 с многослойным просветлением.
Совместимость с аксессуарами
- Штатив: через адаптер 1/4" (приобретается отдельно).
- Ремешок и чехол: входят в комплект.
Уход и хранение
- Храните бинокль в сухом месте, в комплектном чехле.
- Для очистки линз используйте салфетку из микрофибры, входящую в комплект.
- Избегайте попадания воды в открытые отверстия (при снятых крышках).
- Не разбирайте бинокль самостоятельно – герметичность нарушится.