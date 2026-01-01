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Levenhuk New Karma PLUS 8x42 бинокль IP67
Levenhuk New Karma PLUS 8x42 бинокль IP67
Levenhuk New Karma PLUS 8x42 бинокль IP67
Levenhuk New Karma PLUS 8x42 бинокль IP67
Levenhuk New Karma PLUS 8x42 бинокль IP67
Levenhuk New Karma PLUS 8x42 бинокль IP67
Levenhuk New Karma PLUS 8x42 бинокль IP67
Levenhuk New Karma PLUS 8x42 бинокль IP67
Levenhuk New Karma PLUS 8x42 бинокль IP67
Levenhuk New Karma PLUS 8x42 бинокль IP67
Levenhuk New Karma PLUS 8x42 бинокль IP67

Levenhuk New Karma PLUS 8x42 бинокль IP67

Levenhuk
Артикул: MTG-6224

Levenhuk New Karma PLUS 8x42 бинокль. Отличный выбор для охоты, рыбалки, активного отдыха, походов и туризма. 8-кратное увеличение и поле зрения 6,8° позволяют с комфортом следить за удаленными статичными и подвижными объектами (включая дикую природу – животных, птиц), проводить обзорные исследования местности, невзирая на условия освещения. Благодаря многослойному просветляющему покрытию на оптических элементах, изображение, видимое наблюдателем, остается одинаково ярким, четким и светлым как при полноценном солнечном свете, так и в сумерках.

Описание

Levenhuk New Karma PLUS 8x42 – водозащищённый бинокль для охоты и туризма

Levenhuk New Karma PLUS 8x42 (артикул MTG-6224) – это надёжный и компактный бинокль, созданный для активного отдыха на природе. Модель отличается высокой степенью защиты от внешних воздействий и отличными оптическими характеристиками.

Благодаря 8-кратному увеличению, 42-миллиметровым объективам и полю зрения 6.8° бинокль позволяет комфортно наблюдать за удалёнными объектами, будь то животные, птицы или ландшафты. Многослойное просветляющее покрытие оптики гарантирует яркое и чёткое изображение даже в сумерках. А герметичный корпус с защитой IP67 и азотным заполнением предотвращает запотевание и повреждение от влаги, песка и пыли.

Назначение и применение

  • Охота и рыбалка: для наблюдения за дичью на открытых пространствах.
  • Туризм и походы: для обзора местности, птиц и животных.
  • Спортивные мероприятия: для просмотра соревнований и матчей.
  • Наблюдение за природой: для изучения флоры и фауны в естественной среде.

Ключевые особенности

  • 8-кратное увеличение: оптимальный баланс между приближением и стабильностью изображения.
  • Диаметр объектива 42 мм: хорошая светосила для работы при слабом освещении.
  • Оптика BaK-4 с полным многослойным просветлением: яркое и контрастное изображение.
  • Водозащита IP67: полная защита от пыли и временное погружение в воду до 1 метра.
  • Азотное заполнение корпуса: предотвращает запотевание линз при перепадах температур.
  • Roof-призмы: компактная конструкция с параллельным расположением окуляров и объективов.
  • Диоптрийная коррекция ±4 D: настройка под индивидуальные особенности зрения.
  • Регулируемое межзрачковое расстояние (53–74 мм): комфортная настройка для любого пользователя.

Технические характеристики

  • Тип призмы: roof (призма-крыша)
  • Увеличение: 8 крат
  • Диаметр объектива: 42 мм
  • Материал оптики: BaK-4
  • Покрытие линз: полное многослойное
  • Диаметр выходного зрачка: 5.25 мм
  • Вынос выходного зрачка: 18 мм
  • Реальный угол зрения: 6.8°
  • Поле зрения на 1000 м: 119 м
  • Минимальная дистанция фокусировки: 4 м
  • Межзрачковое расстояние: 53–74 мм
  • Диоптрийная коррекция: ±4 D
  • Защита: IP67 (пыле- и водозащита), азотное заполнение
  • Корпус: высокопрочный ABS-пластик, обрезиненный
  • Температурный диапазон: -10…+50°C
  • Крепление на штатив: 1/4" (адаптер не входит в комплект)
  • Вес: 670 г

Комплектация

  • Бинокль Levenhuk New Karma PLUS 8x42 – 1 шт.
  • Крышки окуляров и объективов – 1 компл.
  • Ремешок – 1 шт.
  • Чехол – 1 шт.
  • Салфетка для очистки оптики – 1 шт.
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон – 1 шт.

Как использовать бинокль

  1. Настройка межзрачкового расстояния: сложите корпус до полного совмещения изображений в одном круге.
  2. Диоптрийная коррекция: закройте правый глаз, сфокусируйте левый окуляр, затем повторите для правого.
  3. Фокусировка: используйте центральное колёсико для точной наводки на резкость.
  4. Использование с очками: отогните или выкрутите наглазники для комфортного наблюдения.
  5. Уход: протирайте оптику салфеткой из микрофибры, избегайте попадания влаги внутрь (IP67 защищает, но не злоупотребляйте).

Преимущества использования

  • Надёжность: водозащита IP67 и азотное заполнение для работы в любую погоду.
  • Компактность: небольшие размеры и вес для длительных походов.
  • Универсальность: подходит для охоты, туризма, спортивных мероприятий.
  • Качество изображения: оптика BaK-4 с многослойным просветлением.

Совместимость с аксессуарами

  • Штатив: через адаптер 1/4" (приобретается отдельно).
  • Ремешок и чехол: входят в комплект.

Уход и хранение

  • Храните бинокль в сухом месте, в комплектном чехле.
  • Для очистки линз используйте салфетку из микрофибры, входящую в комплект.
  • Избегайте попадания воды в открытые отверстия (при снятых крышках).
  • Не разбирайте бинокль самостоятельно – герметичность нарушится.

Комплектация

  • Бинокль
  • Крышки окуляров и объективов
  • Ремешок
  • Чехол
  • Салфетка для очистки оптики
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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