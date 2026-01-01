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Levenhuk New Karma PLUS 8x32 бинокль
Levenhuk New Karma PLUS 8x32 бинокль
Levenhuk New Karma PLUS 8x32 бинокль
Levenhuk New Karma PLUS 8x32 бинокль
Levenhuk New Karma PLUS 8x32 бинокль
Levenhuk New Karma PLUS 8x32 бинокль
Levenhuk New Karma PLUS 8x32 бинокль

Levenhuk New Karma PLUS 8x32 бинокль

Levenhuk
Артикул: MTG-6222

Levenhuk New Karma PLUS 8x32 бинокль. Туристическая модель, предназначенная для использования в городе и на природе, в любых погодных и световых условиях. 8-кратное увеличение и объективы 32 мм с многослойным просветляющим покрытием линз и призм позволят в подробностях изучить окружающий мир и его ландшафт, понаблюдать за дикими животными, птицами и их перемещением на местности, при этом не жертвуя яркостью, четкостью и правдоподобностью изображения даже в сумерках.

Описание

Корпус бинокля защищен от воздействия воды и пыли согласно стандарту IP67, что делает его прекрасным выбором для использования на природе во время сложных погодных условий и рядом с водоемами: прибору не повредит дождь, снег, песчаные бури и даже падение в воду на глубину до 1 м. Внутри Levenhuk New Karma Plus 8x32 заполнен азотом, предотвращающим запотевание линз при перепаде температуры или смене уровня влажности.

Компактный размер бинокля, благодаря которому его удобно носить с собой, а также использовать одной рукой, обеспечивается за счет оптической конструкции, построенной на Roof-призмах. Призмы изготовлены из стекла BaK-4 с высоким показателем преломления, помогающего в формировании четкого и чистого изображения и ровного круглого выходного зрачка. В приборе предусмотрена функция диоптрийной коррекции в диапазоне от −4 до +4 D, а значит, им с легкостью смогут пользоваться люди, носящие очки.

Характеристики:

  • Тип призмы ROOF
  • Покрытие оптики Полное многослойное
  • Газовое заполнение Отсутствует
  • Материал оптики Bak-4
  • Тип фокусировки Центральная
  • Материал корпуса Пластик
  • Покрытие корпуса Обрезиненное
  • Кратность 8
  • Диаметр объектива, мм 32
  • Влагозащита Да
  • Регулировка межзрачкового расстояния 53–74 мм
  • Крепление на штатив Да

Комплектация

  • Бинокль.
  • Крышки окуляров и объективов.
  • Ремешок.
  • Чехол.
  • Салфетка для очистки оптики.
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.

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