Levenhuk New Karma PLUS 8x32 бинокль

Описание

Корпус бинокля защищен от воздействия воды и пыли согласно стандарту IP67, что делает его прекрасным выбором для использования на природе во время сложных погодных условий и рядом с водоемами: прибору не повредит дождь, снег, песчаные бури и даже падение в воду на глубину до 1 м. Внутри Levenhuk New Karma Plus 8x32 заполнен азотом, предотвращающим запотевание линз при перепаде температуры или смене уровня влажности.



Компактный размер бинокля, благодаря которому его удобно носить с собой, а также использовать одной рукой, обеспечивается за счет оптической конструкции, построенной на Roof-призмах. Призмы изготовлены из стекла BaK-4 с высоким показателем преломления, помогающего в формировании четкого и чистого изображения и ровного круглого выходного зрачка. В приборе предусмотрена функция диоптрийной коррекции в диапазоне от −4 до +4 D, а значит, им с легкостью смогут пользоваться люди, носящие очки.

Характеристики: