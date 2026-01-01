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Levenhuk New Karma PLUS 16x50 бинокль
Levenhuk New Karma PLUS 16x50 бинокль
Levenhuk New Karma PLUS 16x50 бинокль
Levenhuk New Karma PLUS 16x50 бинокль
Levenhuk New Karma PLUS 16x50 бинокль
Levenhuk New Karma PLUS 16x50 бинокль
Levenhuk New Karma PLUS 16x50 бинокль
Levenhuk New Karma PLUS 16x50 бинокль
Levenhuk New Karma PLUS 16x50 бинокль
Levenhuk New Karma PLUS 16x50 бинокль
Levenhuk New Karma PLUS 16x50 бинокль

Levenhuk New Karma PLUS 16x50 бинокль

Levenhuk
Артикул: MTG-6229

Levenhuk New Karma PLUS 16x50 бинокль. Надежный инструмент для работы в полевых условиях, который не боится пыли, дождя, грязи и снега, противостоит скачкам температуры и влажности окружающей среды, всегда формирует яркую, светлую, детализированную картинку. Корпус бинокля герметизирован по стандарту IP67, а значит, его работе не навредит даже кратковременное погружение в воду на глубину до 1 метра. Внутри бинокль заполнен азотом, задача которого – предотвращать выпадение конденсата на линзах. Levenhuk New Karma PLUS 16x50 – прекрасный выбор для охотников, натуралистов, охранников и спасателей.

Описание

Оптическая схема бинокля построена на roof-призмах, которые позволили придать корпусу более компактные размеры, удобные при транспортировке, и эргономичную форму. Оптические элементы бинокля полностью просветлены, благодаря чему его можно использовать в сумерках – недостаток естественного света не сильно повлияет на качество видимого изображения. Отличительной особенностью этого бинокля является гибкая подстройка под личные потребности пользователя – например, межзрачковое расстояние можно менять в диапазоне от 56 до 74 мм, а положение наглазников регулировать поворотно-выдвижным механизмом. Levenhuk New Karma PLUS 16x50 – модель, подходящая для использования людьми, носящими очки, т. к. в ней предусмотрена функция диоптрийной подстройки ±4 D.

Прибор подходит для наблюдений с рук и штатива. Для второго варианта в нижней части бинокля предусмотрено стандартное крепление 1/4", но адаптер придется приобрести отдельно.

Основные особенности:

  • Возможна установка на любой стандартный штатив с креплением 1/4"
  • Герметичная конструкция для любой погоды: дождя, снегопада, песчаной бури
  • Полное многослойное просветление оптики, увеличение 16 крат, апертура 50 мм
  • Удобная центральная фокусировка одновременно обеих оптических труб
  • Азотное заполнение оптических каналов, борющееся с конденсатом

Характеристики:

  • Тип призмы roof
  • Диапазон увеличения, крат 16
  • Диаметр объектива (апертура), мм 50
  • Оптическая конструкция 7 элементов в 5 группах
  • Окуляры 4 элемента в 3 группах
  • Объективы 3 элемента в 2 группах
  • Материал оптики BaK-4
  • Покрытие линз полное многослойное
  • Покрытие призм полное многослойное
  • Диаметр выходного зрачка, мм 3.1
  • Вынос выходного зрачка, мм 17
  • Сумеречный фактор 28.3
  • Относительная яркость 9.6
  • Разрешающая способность, угл. секунд 6.3
  • Реальный угол зрения, ° 3.7
  • Поле зрения на удалении 1000 м, м 65
  • Минимальная дистанция фокусировки, м 5
  • Возможность диоптрийной коррекции, D ±4
  • Межзрачковое расстояние, мм 56 — 74
  • Способ фокусировки центральная
  • Наглазники окуляров поворотно-выдвижные, резиновые
  • Корпус высокопрочный ABS-пластик, обрезиненный
  • Наполнение корпуса азот
  • Водозащищенность да
  • Влагозащищенность да
  • Степень влаго-/водозащиты IP67, полная защита от пыли, защита от временного погружения в воду
  • Герметичная конструкция да
  • Диапазон рабочих температур, °С -10...+50
  • Крепление к фотоштативу/адаптер стандартное крепление 1/4", с помощью адаптера (адаптера нет в комплекте)

Комплектация

  • Бинокль
  • Крышки окуляров и объективов
  • Ремешок
  • Чехол
  • Салфетка для очистки оптики
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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