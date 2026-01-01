Levenhuk New Karma PLUS 16x50 бинокль

Оптическая схема бинокля построена на roof-призмах, которые позволили придать корпусу более компактные размеры, удобные при транспортировке, и эргономичную форму. Оптические элементы бинокля полностью просветлены, благодаря чему его можно использовать в сумерках – недостаток естественного света не сильно повлияет на качество видимого изображения. Отличительной особенностью этого бинокля является гибкая подстройка под личные потребности пользователя – например, межзрачковое расстояние можно менять в диапазоне от 56 до 74 мм, а положение наглазников регулировать поворотно-выдвижным механизмом. Levenhuk New Karma PLUS 16x50 – модель, подходящая для использования людьми, носящими очки, т. к. в ней предусмотрена функция диоптрийной подстройки ±4 D.
Прибор подходит для наблюдений с рук и штатива. Для второго варианта в нижней части бинокля предусмотрено стандартное крепление 1/4", но адаптер придется приобрести отдельно.
Основные особенности:
- Возможна установка на любой стандартный штатив с креплением 1/4"
- Герметичная конструкция для любой погоды: дождя, снегопада, песчаной бури
- Полное многослойное просветление оптики, увеличение 16 крат, апертура 50 мм
- Удобная центральная фокусировка одновременно обеих оптических труб
- Азотное заполнение оптических каналов, борющееся с конденсатом
Характеристики:
- Тип призмы roof
- Диапазон увеличения, крат 16
- Диаметр объектива (апертура), мм 50
- Оптическая конструкция 7 элементов в 5 группах
- Окуляры 4 элемента в 3 группах
- Объективы 3 элемента в 2 группах
- Материал оптики BaK-4
- Покрытие линз полное многослойное
- Покрытие призм полное многослойное
- Диаметр выходного зрачка, мм 3.1
- Вынос выходного зрачка, мм 17
- Сумеречный фактор 28.3
- Относительная яркость 9.6
- Разрешающая способность, угл. секунд 6.3
- Реальный угол зрения, ° 3.7
- Поле зрения на удалении 1000 м, м 65
- Минимальная дистанция фокусировки, м 5
- Возможность диоптрийной коррекции, D ±4
- Межзрачковое расстояние, мм 56 — 74
- Способ фокусировки центральная
- Наглазники окуляров поворотно-выдвижные, резиновые
- Корпус высокопрочный ABS-пластик, обрезиненный
- Наполнение корпуса азот
- Водозащищенность да
- Влагозащищенность да
- Степень влаго-/водозащиты IP67, полная защита от пыли, защита от временного погружения в воду
- Герметичная конструкция да
- Диапазон рабочих температур, °С -10...+50
- Крепление к фотоштативу/адаптер стандартное крепление 1/4", с помощью адаптера (адаптера нет в комплекте)