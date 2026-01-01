Levenhuk New Karma PLUS 16x50 бинокль

Описание

Оптическая схема бинокля построена на roof-призмах, которые позволили придать корпусу более компактные размеры, удобные при транспортировке, и эргономичную форму. Оптические элементы бинокля полностью просветлены, благодаря чему его можно использовать в сумерках – недостаток естественного света не сильно повлияет на качество видимого изображения. Отличительной особенностью этого бинокля является гибкая подстройка под личные потребности пользователя – например, межзрачковое расстояние можно менять в диапазоне от 56 до 74 мм, а положение наглазников регулировать поворотно-выдвижным механизмом. Levenhuk New Karma PLUS 16x50 – модель, подходящая для использования людьми, носящими очки, т. к. в ней предусмотрена функция диоптрийной подстройки ±4 D.

Прибор подходит для наблюдений с рук и штатива. Для второго варианта в нижней части бинокля предусмотрено стандартное крепление 1/4", но адаптер придется приобрести отдельно.

Основные особенности:

Возможна установка на любой стандартный штатив с креплением 1/4"

Герметичная конструкция для любой погоды: дождя, снегопада, песчаной бури

Полное многослойное просветление оптики, увеличение 16 крат, апертура 50 мм

Удобная центральная фокусировка одновременно обеих оптических труб

Азотное заполнение оптических каналов, борющееся с конденсатом

Характеристики: