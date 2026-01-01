Levenhuk New Karma PLUS 12x50 бинокль

Оптическая схема Levenhuk New Karma PLUS 12x50 построена на roof-призмах, что положительно влияет на форму корпуса: этот бинокль нельзя назвать легким или карманным, но можно отметить эргономичность его дизайна, которая обеспечивает удобство использования прибора на ходу и легкость транспортировки. 12-кратное увеличение и поле зрения 4,7° делают этот прибор отличным вариантом для точечных наблюдений на средних дистанциях и обзорных наблюдений на дальних – такие оптические возможности в основном подходят охотникам, рыбакам, участником поисково-спасательных операций, охранникам на промышленных объектах, натуралистам любительского и профессионального уровней.
Бинокль Levenhuk New Karma PLUS 12x50 можно адаптировать под индивидуальные потребности пользователя. Так, межзрачковое расстояние регулируется в диапазоне от 56 до 74 мм, а еще можно провести диоптрийную коррекцию – от –4 до +4 D.
Основные особенности:
- Идеальное поле зрения для точечных наблюдений – 4,7° или 82/1000м
- Оптические элементы из стекла BaK-4 с высоким показателем преломления
- Оптическая схема на roof-призмах обеспечивает более эргономичный и удобный дизайн прибора
- Герметичный корпус: полная защита от пыли, песка, снега, воды и грязи
- Регулируемое межзрачковое расстояние, настраиваемые диоптрии ±4 D
Характеристики:
- Тип призмы roof
- Диапазон увеличения, крат 12
- Диаметр объектива (апертура), мм 50
- Оптическая конструкция 6 элементов в 4 группах
- Окуляры 3 элемента в 2 группах
- Объективы 3 элемента в 2 группах
- Материал оптики BaK-4
- Покрытие линз полное многослойное
- Покрытие призм полное многослойное
- Диаметр выходного зрачка, мм 4.2
- Вынос выходного зрачка, мм 15
- Сумеречный фактор 24.5
- Относительная яркость 17.6
- Разрешающая способность, угл. секунд 6.3
- Реальный угол зрения, ° 4.7
- Поле зрения на удалении 1000 м, м 82
- Минимальная дистанция фокусировки, м 5
- Возможность диоптрийной коррекции, D ±4
- Межзрачковое расстояние, мм 56 — 74
- Способ фокусировки центральная
- Наглазники окуляров поворотно-выдвижные, резиновые
- Корпус высокопрочный ABS-пластик, обрезиненный
- Наполнение корпуса азот
- Водозащищенность да
- Влагозащищенность да
- Степень влаго-/водозащиты IP67, полная защита от пыли, защита от временного погружения в воду
- Герметичная конструкция да
- Диапазон рабочих температур, °С -10...+50
- Крепление к фотоштативу/адаптер стандартное крепление 1/4", с помощью адаптера (адаптера нет в комплекте)