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Levenhuk New Karma PLUS 12x50 бинокль
Levenhuk New Karma PLUS 12x50 бинокль
Levenhuk New Karma PLUS 12x50 бинокль
Levenhuk New Karma PLUS 12x50 бинокль
Levenhuk New Karma PLUS 12x50 бинокль
Levenhuk New Karma PLUS 12x50 бинокль
Levenhuk New Karma PLUS 12x50 бинокль
Levenhuk New Karma PLUS 12x50 бинокль
Levenhuk New Karma PLUS 12x50 бинокль
Levenhuk New Karma PLUS 12x50 бинокль
Levenhuk New Karma PLUS 12x50 бинокль

Levenhuk New Karma PLUS 12x50 бинокль

Levenhuk
Артикул: MTG-6228

Levenhuk New Karma PLUS 12x50 бинокль. Надежный бинокль, обеспечивающий яркую, четкую и информативную картинку в любую погоду и при любых световых условиях. Отлично подходит для использования в полевых условиях, поскольку устойчив к воздействию природных факторов – грязи, песка, пыли, снегопада и сильного дождя – благодаря степени герметизации IP67. Внутри корпус бинокля заполнен азотом – это предотвращает запотевание линз при скачках окружающей температуры или изменении общей влажности. Светосильные объективы 50 мм с полностью просветленными оптическими элементами собирают достаточно света как при наблюдениях в полноценном солнечном свете, так и в сумерках – это гарантирует стабильно легко читаемую картинку.

Описание

Оптическая схема Levenhuk New Karma PLUS 12x50 построена на roof-призмах, что положительно влияет на форму корпуса: этот бинокль нельзя назвать легким или карманным, но можно отметить эргономичность его дизайна, которая обеспечивает удобство использования прибора на ходу и легкость транспортировки. 12-кратное увеличение и поле зрения 4,7° делают этот прибор отличным вариантом для точечных наблюдений на средних дистанциях и обзорных наблюдений на дальних – такие оптические возможности в основном подходят охотникам, рыбакам, участником поисково-спасательных операций, охранникам на промышленных объектах, натуралистам любительского и профессионального уровней.

Бинокль Levenhuk New Karma PLUS 12x50 можно адаптировать под индивидуальные потребности пользователя. Так, межзрачковое расстояние регулируется в диапазоне от 56 до 74 мм, а еще можно провести диоптрийную коррекцию – от –4 до +4 D.

Основные особенности:

  • Идеальное поле зрения для точечных наблюдений – 4,7° или 82/1000м
  • Оптические элементы из стекла BaK-4 с высоким показателем преломления
  • Оптическая схема на roof-призмах обеспечивает более эргономичный и удобный дизайн прибора
  • Герметичный корпус: полная защита от пыли, песка, снега, воды и грязи
  • Регулируемое межзрачковое расстояние, настраиваемые диоптрии ±4 D

Характеристики:

  • Тип призмы roof
  • Диапазон увеличения, крат 12
  • Диаметр объектива (апертура), мм 50
  • Оптическая конструкция 6 элементов в 4 группах
  • Окуляры 3 элемента в 2 группах
  • Объективы 3 элемента в 2 группах
  • Материал оптики BaK-4
  • Покрытие линз полное многослойное
  • Покрытие призм полное многослойное
  • Диаметр выходного зрачка, мм 4.2
  • Вынос выходного зрачка, мм 15
  • Сумеречный фактор 24.5
  • Относительная яркость 17.6
  • Разрешающая способность, угл. секунд 6.3
  • Реальный угол зрения, ° 4.7
  • Поле зрения на удалении 1000 м, м 82
  • Минимальная дистанция фокусировки, м 5
  • Возможность диоптрийной коррекции, D ±4
  • Межзрачковое расстояние, мм 56 — 74
  • Способ фокусировки центральная
  • Наглазники окуляров поворотно-выдвижные, резиновые
  • Корпус высокопрочный ABS-пластик, обрезиненный
  • Наполнение корпуса азот
  • Водозащищенность да
  • Влагозащищенность да
  • Степень влаго-/водозащиты IP67, полная защита от пыли, защита от временного погружения в воду
  • Герметичная конструкция да
  • Диапазон рабочих температур, °С -10...+50
  • Крепление к фотоштативу/адаптер стандартное крепление 1/4", с помощью адаптера (адаптера нет в комплекте)

Комплектация

  • Бинокль
  • Крышки окуляров и объективов
  • Ремешок
  • Чехол
  • Салфетка для очистки оптики
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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