Levenhuk New Karma PLUS 12x50 бинокль

Описание

Оптическая схема Levenhuk New Karma PLUS 12x50 построена на roof-призмах, что положительно влияет на форму корпуса: этот бинокль нельзя назвать легким или карманным, но можно отметить эргономичность его дизайна, которая обеспечивает удобство использования прибора на ходу и легкость транспортировки. 12-кратное увеличение и поле зрения 4,7° делают этот прибор отличным вариантом для точечных наблюдений на средних дистанциях и обзорных наблюдений на дальних – такие оптические возможности в основном подходят охотникам, рыбакам, участником поисково-спасательных операций, охранникам на промышленных объектах, натуралистам любительского и профессионального уровней.

Бинокль Levenhuk New Karma PLUS 12x50 можно адаптировать под индивидуальные потребности пользователя. Так, межзрачковое расстояние регулируется в диапазоне от 56 до 74 мм, а еще можно провести диоптрийную коррекцию – от –4 до +4 D.

Основные особенности:

Идеальное поле зрения для точечных наблюдений – 4,7° или 82/1000м

Оптические элементы из стекла BaK-4 с высоким показателем преломления

Оптическая схема на roof-призмах обеспечивает более эргономичный и удобный дизайн прибора

Герметичный корпус: полная защита от пыли, песка, снега, воды и грязи

Регулируемое межзрачковое расстояние, настраиваемые диоптрии ±4 D

Характеристики: