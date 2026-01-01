Levenhuk New Karma PLUS 12x42 бинокль

Описание

Levenhuk New Karma PLUS 12x42 имеет эргономичный дизайн и относительно небольшие размеры, его удобно переносить с собой и использовать из рук – этим прибор обязан построенной на roof-призмах оптической схеме. Корпус бинокля наполнен азотом, что защищает оптику от запотевания при скачках температуры или уровня влажности окружающей среды. Объективы состоят из трех элементов в двух группах и имеют апертуру 42 мм – это позволяет им эффективно захватывать достаточно света, чтобы пользователь мог наблюдать одинаково реалистичное и правдоподобное изображение в любых условиях. Стоит отметить и материал изготовления оптики – стекло BaK-4, имеющее высокий показатель преломления и формирующее ровный круглый выходной зрачок.

В нижней части корпуса устройства расположено резьбовое крепление стандарта 1/4" – для установки бинокля на штатив. Это может быть полезно для длительных наблюдений за одной зоной на местности, а также для облегчения эксплуатации, если прибор тяжело удерживать в руках длительное время.

Основные особенности:

Изменяемое межзрачковое расстояние и диоптрийная коррекция ±4 D

Увеличение 12х, поле зрения 4,7° – идеально для прицельных наблюдений на дальние расстояния

Стандартное резьбовое крепление 1/4" для установки бинокля на штатив

Резиновое покрытие корпуса для предупреждения выскальзывания бинокля из рук

Азотное заполнение, препятствующее выпадению конденсата на оптических элементах

Характеристики: