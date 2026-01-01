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Levenhuk New Karma PLUS 12x42 бинокль
Levenhuk New Karma PLUS 12x42 бинокль
Levenhuk New Karma PLUS 12x42 бинокль
Levenhuk New Karma PLUS 12x42 бинокль
Levenhuk New Karma PLUS 12x42 бинокль
Levenhuk New Karma PLUS 12x42 бинокль
Levenhuk New Karma PLUS 12x42 бинокль
Levenhuk New Karma PLUS 12x42 бинокль
Levenhuk New Karma PLUS 12x42 бинокль
Levenhuk New Karma PLUS 12x42 бинокль
Levenhuk New Karma PLUS 12x42 бинокль

Levenhuk New Karma PLUS 12x42 бинокль

Levenhuk
Артикул: MTG-6226

Levenhuk New Karma PLUS 12x42 бинокль. Превосходный инструмент для наблюдений на дальние расстояния, который можно использовать как в городских условиях, так и на природе. Он не боится осадков, пыли и грязи, на качество видимого изображения не повлияет отсутствие яркого солнечного света – наблюдения можно вести даже в сумерках благодаря многослойному просветляющему покрытию линз и призм, возвращающему картинке яркость и четкость. Бинокль по достоинству оценят путешественники, любители активного отдыха, треккинга и туризма, натуралисты, охранники на объектах и участники поисково-спасательных операций.

Описание

Levenhuk New Karma PLUS 12x42 имеет эргономичный дизайн и относительно небольшие размеры, его удобно переносить с собой и использовать из рук – этим прибор обязан построенной на roof-призмах оптической схеме. Корпус бинокля наполнен азотом, что защищает оптику от запотевания при скачках температуры или уровня влажности окружающей среды. Объективы состоят из трех элементов в двух группах и имеют апертуру 42 мм – это позволяет им эффективно захватывать достаточно света, чтобы пользователь мог наблюдать одинаково реалистичное и правдоподобное изображение в любых условиях. Стоит отметить и материал изготовления оптики – стекло BaK-4, имеющее высокий показатель преломления и формирующее ровный круглый выходной зрачок.

В нижней части корпуса устройства расположено резьбовое крепление стандарта 1/4" – для установки бинокля на штатив. Это может быть полезно для длительных наблюдений за одной зоной на местности, а также для облегчения эксплуатации, если прибор тяжело удерживать в руках длительное время.

Основные особенности:

  • Изменяемое межзрачковое расстояние и диоптрийная коррекция ±4 D
  • Увеличение 12х, поле зрения 4,7° – идеально для прицельных наблюдений на дальние расстояния
  • Стандартное резьбовое крепление 1/4" для установки бинокля на штатив
  • Резиновое покрытие корпуса для предупреждения выскальзывания бинокля из рук
  • Азотное заполнение, препятствующее выпадению конденсата на оптических элементах

Характеристики:

  • Тип призмы roof
  • Диапазон увеличения, крат 12
  • Диаметр объектива (апертура), мм 42
  • Оптическая конструкция 7 элементов в 5 группах
  • Окуляры 4 элемента в 3 группах
  • Объективы 3 элемента в 2 группах
  • Материал оптики BaK-4
  • Покрытие линз полное многослойное
  • Покрытие призм полное многослойное
  • Диаметр выходного зрачка, мм 3.5
  • Вынос выходного зрачка, мм 12
  • Сумеречный фактор 22.5
  • Относительная яркость 16
  • Разрешающая способность, угл. секунд 6.5
  • Реальный угол зрения, ° 4.7
  • Поле зрения на удалении 1000 м, м 82
  • Минимальная дистанция фокусировки, м 4
  • Возможность диоптрийной коррекции, D ±4
  • Межзрачковое расстояние, мм 53 — 74
  • Способ фокусировки центральная
  • Наглазники окуляров поворотно-выдвижные, резиновые
  • Корпус высокопрочный ABS-пластик, обрезиненный
  • Наполнение корпуса азот
  • Водозащищенность да
  • Влагозащищенность да
  • Степень влаго-/водозащиты IP67, полная защита от пыли, защита от временного погружения в воду
  • Герметичная конструкция да
  • Диапазон рабочих температур, °С -10...+50
  • Крепление к фотоштативу/адаптер стандартное крепление 1/4", с помощью адаптера (адаптера нет в комплекте)

Комплектация

  • Бинокль
  • Крышки окуляров и объективов
  • Ремешок
  • Чехол
  • Салфетка для очистки оптики
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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