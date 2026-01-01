Levenhuk New Karma PLUS 12x42 бинокль

Levenhuk New Karma PLUS 12x42 имеет эргономичный дизайн и относительно небольшие размеры, его удобно переносить с собой и использовать из рук – этим прибор обязан построенной на roof-призмах оптической схеме. Корпус бинокля наполнен азотом, что защищает оптику от запотевания при скачках температуры или уровня влажности окружающей среды. Объективы состоят из трех элементов в двух группах и имеют апертуру 42 мм – это позволяет им эффективно захватывать достаточно света, чтобы пользователь мог наблюдать одинаково реалистичное и правдоподобное изображение в любых условиях. Стоит отметить и материал изготовления оптики – стекло BaK-4, имеющее высокий показатель преломления и формирующее ровный круглый выходной зрачок.
В нижней части корпуса устройства расположено резьбовое крепление стандарта 1/4" – для установки бинокля на штатив. Это может быть полезно для длительных наблюдений за одной зоной на местности, а также для облегчения эксплуатации, если прибор тяжело удерживать в руках длительное время.
Основные особенности:
- Изменяемое межзрачковое расстояние и диоптрийная коррекция ±4 D
- Увеличение 12х, поле зрения 4,7° – идеально для прицельных наблюдений на дальние расстояния
- Стандартное резьбовое крепление 1/4" для установки бинокля на штатив
- Резиновое покрытие корпуса для предупреждения выскальзывания бинокля из рук
- Азотное заполнение, препятствующее выпадению конденсата на оптических элементах
Характеристики:
- Тип призмы roof
- Диапазон увеличения, крат 12
- Диаметр объектива (апертура), мм 42
- Оптическая конструкция 7 элементов в 5 группах
- Окуляры 4 элемента в 3 группах
- Объективы 3 элемента в 2 группах
- Материал оптики BaK-4
- Покрытие линз полное многослойное
- Покрытие призм полное многослойное
- Диаметр выходного зрачка, мм 3.5
- Вынос выходного зрачка, мм 12
- Сумеречный фактор 22.5
- Относительная яркость 16
- Разрешающая способность, угл. секунд 6.5
- Реальный угол зрения, ° 4.7
- Поле зрения на удалении 1000 м, м 82
- Минимальная дистанция фокусировки, м 4
- Возможность диоптрийной коррекции, D ±4
- Межзрачковое расстояние, мм 53 — 74
- Способ фокусировки центральная
- Наглазники окуляров поворотно-выдвижные, резиновые
- Корпус высокопрочный ABS-пластик, обрезиненный
- Наполнение корпуса азот
- Водозащищенность да
- Влагозащищенность да
- Степень влаго-/водозащиты IP67, полная защита от пыли, защита от временного погружения в воду
- Герметичная конструкция да
- Диапазон рабочих температур, °С -10...+50
- Крепление к фотоштативу/адаптер стандартное крепление 1/4", с помощью адаптера (адаптера нет в комплекте)