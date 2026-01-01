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Levenhuk New Karma PLUS 10x50 бинокль
Levenhuk New Karma PLUS 10x50 бинокль
Levenhuk New Karma PLUS 10x50 бинокль
Levenhuk New Karma PLUS 10x50 бинокль
Levenhuk New Karma PLUS 10x50 бинокль
Levenhuk New Karma PLUS 10x50 бинокль
Levenhuk New Karma PLUS 10x50 бинокль
Levenhuk New Karma PLUS 10x50 бинокль
Levenhuk New Karma PLUS 10x50 бинокль
Levenhuk New Karma PLUS 10x50 бинокль
Levenhuk New Karma PLUS 10x50 бинокль

Levenhuk New Karma PLUS 10x50 бинокль

Levenhuk
Артикул: MTG-6227

Levenhuk New Karma PLUS 10x50 бинокль. Сочетание высококачественной оптики, прочного корпуса и эргономичного дизайна. 10-кратное увеличение и светосильные объективы с апертурой 50 мм превращают этот прибор в идеальный инструмент для наблюдений на средние и дальние дистанции, во время которых пользователь не пропустит ни одной детали. Этот бинокль станет отличным выбором для охотников, рыбаков, натуралистов, охранников на объектах и участников спасательных операций, позволяя в подробностях изучать окружающую среду в любую погоду и в любых световых условиях.

Описание

Линзы и призмы прибора имеют многослойное просветляющее покрытие, придающее изображению дополнительной яркости, четкости и реалистичности даже в сумерках, а азотное заполнение корпуса предотвращает запотевание оптики при скачках окружающей температуры – теперь ничто не помешает вам вести эффективную работу на местности даже в центре протестующей природы.

Levenhuk New Karma PLUS 10x50 превосходно защищен от воздействия пыли, воды, песка и грязи – его корпус герметизирован по стандарту IP67. Бинокль можно без опаски использовать рядом с водоемами – он выдержит кратковременное погружение в воду, если вы случайно выроните прибор. Но шансы этого сведены к минимуму: снаружи корпус бинокля покрыт резиновым напылением, сохраняющим надежное сцепление с ладонями и пальцами, даже если они полностью промокли под дождем.

Бинокль можно установить на штатив, используя предусмотренную в корпусе резьбу стандарту 1/4" – это позволит сделать длительные наблюдения в одном направлении гораздо комфортнее. Также можно изменить межзрачковое расстояние, отрегулировав его под индивидуальные физиологические особенности в диапазоне от 56 до 74 мм. Имеется и функция диоптрийной подстройки – от –4 до +4 D.

Основные особенности:

  • Подходит для мобильных и стационарных наблюдений со штатива – есть резьба 1/4"
  • Полная устойчивость к стихии обеспечивается герметизацией по стандарту IP67
  • Светосильная оптика с многослойным просветляющим покрытием
  • Азотное заполнение для предотвращения запотевания линз
  • Корпус из высокопрочного ABS-пластика с резиновым покрытием

Характеристики:

  • Тип призмы roof
  • Диапазон увеличения, крат 10
  • Диаметр объектива (апертура), мм 50
  • Оптическая конструкция 6 элементов в 4 группах
  • Окуляры 3 элемента в 2 группах
  • Объективы 3 элемента в 2 группах
  • Материал оптики BaK-4
  • Покрытие линз полное многослойное
  • Покрытие призм полное многослойное
  • Диаметр выходного зрачка, мм 5
  • Вынос выходного зрачка, мм 18
  • Сумеречный фактор 22.5
  • Относительная яркость 25
  • Разрешающая способность, угл. секунд 6.3
  • Реальный угол зрения, ° 5.6
  • Поле зрения на удалении 1000 м, м 98
  • Минимальная дистанция фокусировки, м 5
  • Возможность диоптрийной коррекции, D ±4
  • Межзрачковое расстояние, мм 56 — 74
  • Способ фокусировки центральная
  • Наглазники окуляров поворотно-выдвижные, резиновые
  • Корпус высокопрочный ABS-пластик, обрезиненный
  • Наполнение корпуса азот
  • Водозащищенность да
  • Влагозащищенность да
  • Степень влаго-/водозащиты IP67, полная защита от пыли, защита от временного погружения в воду
  • Герметичная конструкция да
  • Диапазон рабочих температур, °С -10...+50
  • Крепление к фотоштативу/адаптер стандартное крепление 1/4", с помощью адаптера (адаптера нет в комплекте)

Комплектация

  • Бинокль
  • Крышки окуляров и объективов
  • Ремешок
  • Чехол
  • Салфетка для очистки оптики
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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