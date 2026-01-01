Levenhuk New Karma PLUS 10x50 бинокль

Описание

Линзы и призмы прибора имеют многослойное просветляющее покрытие, придающее изображению дополнительной яркости, четкости и реалистичности даже в сумерках, а азотное заполнение корпуса предотвращает запотевание оптики при скачках окружающей температуры – теперь ничто не помешает вам вести эффективную работу на местности даже в центре протестующей природы.

Levenhuk New Karma PLUS 10x50 превосходно защищен от воздействия пыли, воды, песка и грязи – его корпус герметизирован по стандарту IP67. Бинокль можно без опаски использовать рядом с водоемами – он выдержит кратковременное погружение в воду, если вы случайно выроните прибор. Но шансы этого сведены к минимуму: снаружи корпус бинокля покрыт резиновым напылением, сохраняющим надежное сцепление с ладонями и пальцами, даже если они полностью промокли под дождем.

Бинокль можно установить на штатив, используя предусмотренную в корпусе резьбу стандарту 1/4" – это позволит сделать длительные наблюдения в одном направлении гораздо комфортнее. Также можно изменить межзрачковое расстояние, отрегулировав его под индивидуальные физиологические особенности в диапазоне от 56 до 74 мм. Имеется и функция диоптрийной подстройки – от –4 до +4 D.

Основные особенности:

Подходит для мобильных и стационарных наблюдений со штатива – есть резьба 1/4"

Полная устойчивость к стихии обеспечивается герметизацией по стандарту IP67

Светосильная оптика с многослойным просветляющим покрытием

Азотное заполнение для предотвращения запотевания линз

Корпус из высокопрочного ABS-пластика с резиновым покрытием

Характеристики: