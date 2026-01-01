Levenhuk New Karma PLUS 10x50 бинокль

Линзы и призмы прибора имеют многослойное просветляющее покрытие, придающее изображению дополнительной яркости, четкости и реалистичности даже в сумерках, а азотное заполнение корпуса предотвращает запотевание оптики при скачках окружающей температуры – теперь ничто не помешает вам вести эффективную работу на местности даже в центре протестующей природы.
Levenhuk New Karma PLUS 10x50 превосходно защищен от воздействия пыли, воды, песка и грязи – его корпус герметизирован по стандарту IP67. Бинокль можно без опаски использовать рядом с водоемами – он выдержит кратковременное погружение в воду, если вы случайно выроните прибор. Но шансы этого сведены к минимуму: снаружи корпус бинокля покрыт резиновым напылением, сохраняющим надежное сцепление с ладонями и пальцами, даже если они полностью промокли под дождем.
Бинокль можно установить на штатив, используя предусмотренную в корпусе резьбу стандарту 1/4" – это позволит сделать длительные наблюдения в одном направлении гораздо комфортнее. Также можно изменить межзрачковое расстояние, отрегулировав его под индивидуальные физиологические особенности в диапазоне от 56 до 74 мм. Имеется и функция диоптрийной подстройки – от –4 до +4 D.
Основные особенности:
- Подходит для мобильных и стационарных наблюдений со штатива – есть резьба 1/4"
- Полная устойчивость к стихии обеспечивается герметизацией по стандарту IP67
- Светосильная оптика с многослойным просветляющим покрытием
- Азотное заполнение для предотвращения запотевания линз
- Корпус из высокопрочного ABS-пластика с резиновым покрытием
Характеристики:
- Тип призмы roof
- Диапазон увеличения, крат 10
- Диаметр объектива (апертура), мм 50
- Оптическая конструкция 6 элементов в 4 группах
- Окуляры 3 элемента в 2 группах
- Объективы 3 элемента в 2 группах
- Материал оптики BaK-4
- Покрытие линз полное многослойное
- Покрытие призм полное многослойное
- Диаметр выходного зрачка, мм 5
- Вынос выходного зрачка, мм 18
- Сумеречный фактор 22.5
- Относительная яркость 25
- Разрешающая способность, угл. секунд 6.3
- Реальный угол зрения, ° 5.6
- Поле зрения на удалении 1000 м, м 98
- Минимальная дистанция фокусировки, м 5
- Возможность диоптрийной коррекции, D ±4
- Межзрачковое расстояние, мм 56 — 74
- Способ фокусировки центральная
- Наглазники окуляров поворотно-выдвижные, резиновые
- Корпус высокопрочный ABS-пластик, обрезиненный
- Наполнение корпуса азот
- Водозащищенность да
- Влагозащищенность да
- Степень влаго-/водозащиты IP67, полная защита от пыли, защита от временного погружения в воду
- Герметичная конструкция да
- Диапазон рабочих температур, °С -10...+50
- Крепление к фотоштативу/адаптер стандартное крепление 1/4", с помощью адаптера (адаптера нет в комплекте)