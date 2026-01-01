Levenhuk New Karma PLUS 10x42 бинокль

Описание

Бинокль будет полезен охотникам, рыбакам, охранникам на предприятиях, туристам, любителям походов и активного отдыха. Он поможет оценить окружающую обстановку, подробно изучить местность, отследить представителей дикой природы – животных, птиц. Levenhuk New Karma PLUS 10x42 – надежный инструмент, который пригодится как новичкам, так и опытным пользователям.

Бинокль полностью защищен от воздействия пыли, воды, песка, снега и грязи – в этом помогает герметизация корпуса, соответствующая стандарту IP67. Корректной работе прибора не помешают никакие осадки, а также прямое погружение в воду на глубину до 1 метра. Бинокль не подвержен распространенной проблеме запотевания оптики при скачках внешней температуры, поскольку внутри его корпус заполнен азотом. Переноска Levenhuk New Karma PLUS 10x42 в руках, походном рюкзаке или сумке происходит с комфортом – бинокль имеет относительно небольшие размеры из-за использованных в конструкции roof-призм. Снаружи корпус прибора имеет обрезиненное покрытие, а значит, его будет удобно удерживать и сухими, и мокрыми руками.

При желании пользователя бинокль можно установить на штатив – для этого в корпусе уже предусмотрено стандартное резьбовое крепление 1/4".

Основные особенности:

Удобные поворотно-выдвижные наглазники из нитрильного каучука

Доступна диоптрийная коррекция окуляров от –4 до +4 D

Большие объективы 42 мм, хорошо собирающие свет

Многослойное просветление на линзах и призмах для особенно яркой и светлой картинки

Центральная фокусировка для быстрой и точной настройки резкости изображения

Характеристики: