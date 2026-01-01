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Levenhuk New Karma PLUS 10x42 бинокль
Levenhuk New Karma PLUS 10x42 бинокль
Levenhuk New Karma PLUS 10x42 бинокль
Levenhuk New Karma PLUS 10x42 бинокль
Levenhuk New Karma PLUS 10x42 бинокль
Levenhuk New Karma PLUS 10x42 бинокль
Levenhuk New Karma PLUS 10x42 бинокль
Levenhuk New Karma PLUS 10x42 бинокль
Levenhuk New Karma PLUS 10x42 бинокль
Levenhuk New Karma PLUS 10x42 бинокль
Levenhuk New Karma PLUS 10x42 бинокль

Levenhuk New Karma PLUS 10x42 бинокль

Levenhuk
Артикул: MTG-6225

Levenhuk New Karma PLUS 10x42 бинокль. Обеспечивает яркое, светлое, четкое изображение окружающего мира как при полноценном дневном свете, так и в сумерках – все благодаря многослойному просветляющему покрытию линз и призм и большим объективам, собирающим много света. Увеличение прибора составляет 10х, поле зрения – 5,6°, в совокупности этого достаточно для ведения наблюдений на средне-дальних дистанциях, без потери качества изображения или пропуска деталей ландшафта.

Описание

Бинокль будет полезен охотникам, рыбакам, охранникам на предприятиях, туристам, любителям походов и активного отдыха. Он поможет оценить окружающую обстановку, подробно изучить местность, отследить представителей дикой природы – животных, птиц. Levenhuk New Karma PLUS 10x42 – надежный инструмент, который пригодится как новичкам, так и опытным пользователям.

Бинокль полностью защищен от воздействия пыли, воды, песка, снега и грязи – в этом помогает герметизация корпуса, соответствующая стандарту IP67. Корректной работе прибора не помешают никакие осадки, а также прямое погружение в воду на глубину до 1 метра. Бинокль не подвержен распространенной проблеме запотевания оптики при скачках внешней температуры, поскольку внутри его корпус заполнен азотом. Переноска Levenhuk New Karma PLUS 10x42 в руках, походном рюкзаке или сумке происходит с комфортом – бинокль имеет относительно небольшие размеры из-за использованных в конструкции roof-призм. Снаружи корпус прибора имеет обрезиненное покрытие, а значит, его будет удобно удерживать и сухими, и мокрыми руками.

При желании пользователя бинокль можно установить на штатив – для этого в корпусе уже предусмотрено стандартное резьбовое крепление 1/4".

Основные особенности:

  • Удобные поворотно-выдвижные наглазники из нитрильного каучука
  • Доступна диоптрийная коррекция окуляров от –4 до +4 D
  • Большие объективы 42 мм, хорошо собирающие свет
  • Многослойное просветление на линзах и призмах для особенно яркой и светлой картинки
  • Центральная фокусировка для быстрой и точной настройки резкости изображения

Характеристики:

  • Тип призмы roof
  • Диапазон увеличения, крат 10
  • Диаметр объектива (апертура), мм 42
  • Оптическая конструкция 6 элементов в 4 группах
  • Окуляры 3 элемента в 2 группах
  • Объективы 3 элемента в 2 группах
  • Материал оптики BaK-4
  • Покрытие линз полное многослойное
  • Покрытие призм полное многослойное
  • Диаметр выходного зрачка, мм 4.2
  • Вынос выходного зрачка, мм 15
  • Сумеречный фактор 20.1
  • Относительная яркость 17
  • Разрешающая способность, угл. секунд 6.5
  • Реальный угол зрения, ° 5.6
  • Поле зрения на удалении 1000 м, м 98
  • Минимальная дистанция фокусировки, м 4
  • Возможность диоптрийной коррекции, D ±4
  • Межзрачковое расстояние, мм 53 — 74
  • Способ фокусировки центральная
  • Наглазники окуляров поворотно-выдвижные, резиновые
  • Корпус высокопрочный ABS-пластик, обрезиненный
  • Наполнение корпуса азот
  • Водозащищенность да
  • Влагозащищенность да
  • Степень влаго-/водозащиты IP67, полная защита от пыли, защита от временного погружения в воду
  • Герметичная конструкция да
  • Диапазон рабочих температур, °С -10...+50
  • Крепление к фотоштативу/адаптер стандартное крепление 1/4", с помощью адаптера (адаптера нет в комплекте)

Комплектация

  • Бинокль
  • Крышки окуляров и объективов
  • Ремешок
  • Чехол
  • Салфетка для очистки оптики
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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