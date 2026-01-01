Levenhuk New Karma PLUS 10x42 бинокль

Бинокль будет полезен охотникам, рыбакам, охранникам на предприятиях, туристам, любителям походов и активного отдыха. Он поможет оценить окружающую обстановку, подробно изучить местность, отследить представителей дикой природы – животных, птиц. Levenhuk New Karma PLUS 10x42 – надежный инструмент, который пригодится как новичкам, так и опытным пользователям.
Бинокль полностью защищен от воздействия пыли, воды, песка, снега и грязи – в этом помогает герметизация корпуса, соответствующая стандарту IP67. Корректной работе прибора не помешают никакие осадки, а также прямое погружение в воду на глубину до 1 метра. Бинокль не подвержен распространенной проблеме запотевания оптики при скачках внешней температуры, поскольку внутри его корпус заполнен азотом. Переноска Levenhuk New Karma PLUS 10x42 в руках, походном рюкзаке или сумке происходит с комфортом – бинокль имеет относительно небольшие размеры из-за использованных в конструкции roof-призм. Снаружи корпус прибора имеет обрезиненное покрытие, а значит, его будет удобно удерживать и сухими, и мокрыми руками.
При желании пользователя бинокль можно установить на штатив – для этого в корпусе уже предусмотрено стандартное резьбовое крепление 1/4".
Основные особенности:
- Удобные поворотно-выдвижные наглазники из нитрильного каучука
- Доступна диоптрийная коррекция окуляров от –4 до +4 D
- Большие объективы 42 мм, хорошо собирающие свет
- Многослойное просветление на линзах и призмах для особенно яркой и светлой картинки
- Центральная фокусировка для быстрой и точной настройки резкости изображения
Характеристики:
- Тип призмы roof
- Диапазон увеличения, крат 10
- Диаметр объектива (апертура), мм 42
- Оптическая конструкция 6 элементов в 4 группах
- Окуляры 3 элемента в 2 группах
- Объективы 3 элемента в 2 группах
- Материал оптики BaK-4
- Покрытие линз полное многослойное
- Покрытие призм полное многослойное
- Диаметр выходного зрачка, мм 4.2
- Вынос выходного зрачка, мм 15
- Сумеречный фактор 20.1
- Относительная яркость 17
- Разрешающая способность, угл. секунд 6.5
- Реальный угол зрения, ° 5.6
- Поле зрения на удалении 1000 м, м 98
- Минимальная дистанция фокусировки, м 4
- Возможность диоптрийной коррекции, D ±4
- Межзрачковое расстояние, мм 53 — 74
- Способ фокусировки центральная
- Наглазники окуляров поворотно-выдвижные, резиновые
- Корпус высокопрочный ABS-пластик, обрезиненный
- Наполнение корпуса азот
- Водозащищенность да
- Влагозащищенность да
- Степень влаго-/водозащиты IP67, полная защита от пыли, защита от временного погружения в воду
- Герметичная конструкция да
- Диапазон рабочих температур, °С -10...+50
- Крепление к фотоштативу/адаптер стандартное крепление 1/4", с помощью адаптера (адаптера нет в комплекте)