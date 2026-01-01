Levenhuk New Karma PLUS 10x32 бинокль

Описание

Увеличение Levenhuk New Karma Plus 10x32 составляет 10 крат, а поле зрения — 5.6°, что является идеальным сочетанием для ведения обзорных наблюдений за более удаленными участками местности и объектами на них. Некоторые параметры бинокля пользователь может настроить под себя: например, межзрачковое расстояние (в пределах 53–74 мм), диоптрии (коррекция возможна от −4 до +4 D). Многослойное просветляющее покрытие на линзах и призмах дополнительно улучшает картинку: оно делает наблюдаемое изображение более четким, светлым и правдоподобным.



Благодаря оптической схеме, построенной на основе Roof-призм, бинокль имеет компактные размеры и комфортный для переноски вес — все это позволяет без труда использовать прибор из рук. Однако при необходимости наблюдатель может установить бинокль на штатив: для этого в корпусе предусмотрено стандартное резьбовое крепление 1/4 дюйма.

Характеристики: