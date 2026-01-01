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Levenhuk New Karma PLUS 10x32 бинокль
Levenhuk New Karma PLUS 10x32 бинокль
Levenhuk New Karma PLUS 10x32 бинокль
Levenhuk New Karma PLUS 10x32 бинокль
Levenhuk New Karma PLUS 10x32 бинокль
Levenhuk New Karma PLUS 10x32 бинокль
Levenhuk New Karma PLUS 10x32 бинокль
Levenhuk New Karma PLUS 10x32 бинокль
Levenhuk New Karma PLUS 10x32 бинокль

Levenhuk New Karma PLUS 10x32 бинокль

Levenhuk
Артикул: MTG-6223

Levenhuk New Karma PLUS 10x32 бинокль. Подходит для использования в походных и полевых условиях и применяется для ведения наблюдений за дикой природой и изучения местности на средних и дальних дистанциях. Этот прибор станет отличным помощником в ситуациях, когда необходимо продолжать работу, невзирая на сложные окружающие условия: сумерки, пасмурную погоду и недостаток дневного света, дождь или снег. Бинокль герметизирован по стандарту IP67, защищен от пыли и влаги, а также может свободно использоваться рядом с водоемами: ему не повредит случайное падение в воду на глубину до 1 м.

Описание

Увеличение Levenhuk New Karma Plus 10x32 составляет 10 крат, а поле зрения — 5.6°, что является идеальным сочетанием для ведения обзорных наблюдений за более удаленными участками местности и объектами на них. Некоторые параметры бинокля пользователь может настроить под себя: например, межзрачковое расстояние (в пределах 53–74 мм), диоптрии (коррекция возможна от −4 до +4 D). Многослойное просветляющее покрытие на линзах и призмах дополнительно улучшает картинку: оно делает наблюдаемое изображение более четким, светлым и правдоподобным.

Благодаря оптической схеме, построенной на основе Roof-призм, бинокль имеет компактные размеры и комфортный для переноски вес — все это позволяет без труда использовать прибор из рук. Однако при необходимости наблюдатель может установить бинокль на штатив: для этого в корпусе предусмотрено стандартное резьбовое крепление 1/4 дюйма.

Характеристики:

  • Тип призмы ROOF
  • Покрытие оптики Полное многослойное
  • Газовое заполнение Отсутствует
  • Материал оптики Bak-4
  • Тип фокусировки Центральная
  • Материал корпуса Пластик
  • Покрытие корпуса Обрезиненное
  • Кратность 10
  • Диаметр объектива, мм 32
  • Влагозащита Да
  • Регулировка межзрачкового расстояния 53–74 мм
  • Крепление на штатив Да

Комплектация

  • Бинокль.
  • Крышки окуляров и объективов.
  • Ремешок.
  • Чехол.
  • Салфетка для очистки оптики.
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.

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