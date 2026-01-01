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Levenhuk Nelson 8x30 бинокль с сеткой и компасом
Levenhuk Nelson 8x30 бинокль с сеткой и компасом
Levenhuk Nelson 8x30 бинокль с сеткой и компасом
Levenhuk Nelson 8x30 бинокль с сеткой и компасом
Levenhuk Nelson 8x30 бинокль с сеткой и компасом
Levenhuk Nelson 8x30 бинокль с сеткой и компасом
Levenhuk Nelson 8x30 бинокль с сеткой и компасом

Levenhuk Nelson 8x30 бинокль с сеткой и компасом

Levenhuk
Артикул: OLE-3016

Морской  бинокль с непотопляемым корпусом и ярким плавающим ремешком. Оптическая схема - классические призмы Porro. Оптика из стекла BaK-4  с многослойным просветляющим покрытием. Корпус устойчив к температурным перепадам и механическим воздействиям. Увеличение в 8 крат. Апература 30 мм. Влагозащищенный корпус. Корректировка межзрачкового расстояния, регулировка диоптрий, плавная индивидуальная фокусировка. В корпус бинокля встроены компас и дальномер, шкалы приборов находятся в окулярах.

Описание

Компас показывает направление на объект, выраженное в градусах угла. Север находится на отметке 360°, юг – 180°, восток – 90° и запад – 270°. Подсветка компаса питается от батареек. Дальномер служит для вычисления размера (высоты) объекта наблюдения или расстояния до объекта. Зная один из этих параметров, можно вычислить второй по специальной формуле с помощью показаний дальномера.

Подходит рыбакам, владельцам небольших лодок и яхт, спортсменам, выдерживает экстремальные температуры и случайные падения на грунт, благодаря азотному заполнению выдерживает кратковременное погружение в воду на глубину до 1,5 метров.

Можно устанавливать на штатив (приобретается отдельно).

Для тех, кто предпочитает вести наблюдения в очках, в бинокле установлены складные наглазники.

Характеристики:

  • Увеличение 8 крат
  • Тип призмы Porro
  • Материал оптики - BaK-4
  • Покрытие линзы - полное многослойное
  • Окуляры 2 элемента в 1 группе
  • Диаметр объектива (апература) - 30 мм
  • Объективы 4 элемента в 3 группах
  • Диаметр выходного зрачка 3,75 мм
  • Вынос выходного зрачка - 18 мм
  • Сумеречный фактор 15,49
  • Относительная яркость 14
  • Разрешающая способность - 6,5 угл. секунд
  • Реальный угол зрения 8 градусов
  • Поле зрения на удалении 1000 м - 139 м
  • Минимальная дистанция фокусировки - 3 м
  • Возможность диоптрийной коррекции ±5 D 
  • Межзрачковое расстояние 56–76 мм
  • Способ фокусировки - индивидуально для каждого окуляра
  • Наглазники - складывающиеся
  • Наполнение корпуса - азот
  • Корпус - пластик
  • Размер - компактный
  • Водозащищенность - погружение на глубину до 1,5 м до 3 минут
  • Влагозащищенность - есть
  • Диапазон рабочей температуры –20...+55 °С
  • Установка на штатив - есть
  • Крепление к штативу  - стандартное крепление 1/4", с помощью адаптера (адаптера нет в комплекте)
  • Назначение - туристические, морские
  • Влагозащищенный
  • Измерительная шкала
  • Компас
  • Источник питания 2 батарейки типа LR44 (в комплекте)
  • Размер 20×17×9 см
  • Вес 0,95 кг

Комплектация

  • Бинокль
  • Защитные крышки объективов и окуляров
  • Ремень
  • Чехол
  • Салфетка для ухода за оптикой
  • 2 батарейки типа LR44
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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