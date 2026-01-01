Levenhuk Nelson 8x30 бинокль с сеткой и компасом

Компас показывает направление на объект, выраженное в градусах угла. Север находится на отметке 360°, юг – 180°, восток – 90° и запад – 270°. Подсветка компаса питается от батареек. Дальномер служит для вычисления размера (высоты) объекта наблюдения или расстояния до объекта. Зная один из этих параметров, можно вычислить второй по специальной формуле с помощью показаний дальномера.
Подходит рыбакам, владельцам небольших лодок и яхт, спортсменам, выдерживает экстремальные температуры и случайные падения на грунт, благодаря азотному заполнению выдерживает кратковременное погружение в воду на глубину до 1,5 метров.
Можно устанавливать на штатив (приобретается отдельно).
Для тех, кто предпочитает вести наблюдения в очках, в бинокле установлены складные наглазники.
Характеристики:
- Увеличение 8 крат
- Тип призмы Porro
- Материал оптики - BaK-4
- Покрытие линзы - полное многослойное
- Окуляры 2 элемента в 1 группе
- Диаметр объектива (апература) - 30 мм
- Объективы 4 элемента в 3 группах
- Диаметр выходного зрачка 3,75 мм
- Вынос выходного зрачка - 18 мм
- Сумеречный фактор 15,49
- Относительная яркость 14
- Разрешающая способность - 6,5 угл. секунд
- Реальный угол зрения 8 градусов
- Поле зрения на удалении 1000 м - 139 м
- Минимальная дистанция фокусировки - 3 м
- Возможность диоптрийной коррекции ±5 D
- Межзрачковое расстояние 56–76 мм
- Способ фокусировки - индивидуально для каждого окуляра
- Наглазники - складывающиеся
- Наполнение корпуса - азот
- Корпус - пластик
- Размер - компактный
- Водозащищенность - погружение на глубину до 1,5 м до 3 минут
- Влагозащищенность - есть
- Диапазон рабочей температуры –20...+55 °С
- Установка на штатив - есть
- Крепление к штативу - стандартное крепление 1/4", с помощью адаптера (адаптера нет в комплекте)
- Назначение - туристические, морские
- Влагозащищенный
- Измерительная шкала
- Компас
- Источник питания 2 батарейки типа LR44 (в комплекте)
- Размер 20×17×9 см
- Вес 0,95 кг