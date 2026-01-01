Levenhuk Nelson 8x30 бинокль с сеткой и компасом

Описание

Компас показывает направление на объект, выраженное в градусах угла. Север находится на отметке 360°, юг – 180°, восток – 90° и запад – 270°. Подсветка компаса питается от батареек. Дальномер служит для вычисления размера (высоты) объекта наблюдения или расстояния до объекта. Зная один из этих параметров, можно вычислить второй по специальной формуле с помощью показаний дальномера.

Подходит рыбакам, владельцам небольших лодок и яхт, спортсменам, выдерживает экстремальные температуры и случайные падения на грунт, благодаря азотному заполнению выдерживает кратковременное погружение в воду на глубину до 1,5 метров.

Можно устанавливать на штатив (приобретается отдельно).

Для тех, кто предпочитает вести наблюдения в очках, в бинокле установлены складные наглазники.

Характеристики: