Levenhuk Monaco ED 10x42 бинокль

Подходит для наблюдений в сумерках и при низкой облачности, не боится непогоды, выдерживает экстремальные температуры и случайные падения на грунт, благодаря азотному заполнению выдерживает кратковременное погружение в воду на глубину до 1,5 метров.
Можно устанавливать на штатив (приобретается отдельно).
Для тех, кто предпочитает вести наблюдения в очках, в бинокле установлены поворотно-выдвижные наглазники. Вынос зрачка достаточен для подобного рода наблюдений.
Характеристики:
- Увеличение 10 крат
- Тип призмы Roof с фазовой коррекцией
- Материал оптики - ED
- Покрытие линзы - полное многослойное, диэлектрическое
- Окуляры 5 элементов в 3 группах
- Диаметр окуляров: 28 мм
- Диаметр объектива (апература) - 42 мм
- Объективы 4 элемента в 3 группах
- Диаметр выходного зрачка 4,2 мм
- Вынос выходного зрачка - 18 мм
- Сумеречный фактор 20,49
- Относительная яркость 17,64
- Реальный угол зрения 6,5 градуса
- Поле зрения на удалении 1000 м - 114 м
- Минимальная дистанция фокусировки - 2м
- Возможность диоптрийной коррекции ±3 D
- Межзрачковое расстояние 56–74 мм
- Способ фокусировки - центральная
- Наглазники - поворотно-выдвижные
- Наполнение корпуса - азот
- Корпус высокопрочный PPS-пластик
- Размер - классический
- Водозащищенность - погружение на глубину до 1,5 м до 3 минут
- Влагозащищенность - есть
- Диапазон рабочей температуры –15...+40 °С
- Установка на штатив - есть
- Крепление к штативу - стандартное крепление 1/4", с помощью адаптера (адаптера нет в комплекте)
- Назначение - для охоты и рыбалки, армейские/полевые
- Влагозащищенный
- Размер 25,5×22×10,5 см
- Вес 1,8 кг