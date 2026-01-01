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Levenhuk Monaco ED 10x42 бинокль
Levenhuk Monaco ED 10x42 бинокль
Levenhuk Monaco ED 10x42 бинокль
Levenhuk Monaco ED 10x42 бинокль
Levenhuk Monaco ED 10x42 бинокль
Levenhuk Monaco ED 10x42 бинокль
Levenhuk Monaco ED 10x42 бинокль

Levenhuk Monaco ED 10x42 бинокль

Levenhuk
Артикул: OLE-3014

Полевой бинокль отличается качеством картинки и надежностью конструкции. Оптическая схема построена на базе компактных roof-призм и многоэлементных окуляров и объективов. Оптика из низкодисперсионного ED-стекла. Корпус устойчив к температурным перепадам и механическим воздействиям. Увеличение в 10 крат. Диаметр окуляров 28 мм. Апература 42 мм. Влагозащищенный корпус. Корректировка межзрачкового расстояния, регулировка диоптрий на правом окуляре, плавная фокусировка.

Описание

Подходит для наблюдений в сумерках и при низкой облачности, не боится непогоды, выдерживает экстремальные температуры и случайные падения на грунт, благодаря азотному заполнению выдерживает кратковременное погружение в воду на глубину до 1,5 метров.

Можно устанавливать на штатив (приобретается отдельно).

Для тех, кто предпочитает вести наблюдения в очках, в бинокле установлены поворотно-выдвижные наглазники. Вынос зрачка достаточен для подобного рода наблюдений.

Характеристики:

  • Увеличение 10 крат
  • Тип призмы Roof с фазовой коррекцией
  • Материал оптики - ED
  • Покрытие линзы - полное многослойное, диэлектрическое
  • Окуляры 5 элементов в 3 группах
  • Диаметр окуляров: 28 мм
  • Диаметр объектива (апература) - 42 мм
  • Объективы 4 элемента в 3 группах
  • Диаметр выходного зрачка 4,2 мм
  • Вынос выходного зрачка - 18 мм
  • Сумеречный фактор 20,49
  • Относительная яркость 17,64
  • Реальный угол зрения 6,5 градуса
  • Поле зрения на удалении 1000 м - 114 м
  • Минимальная дистанция фокусировки - 2м
  • Возможность диоптрийной коррекции ±3 D 
  • Межзрачковое расстояние 56–74 мм
  • Способ фокусировки - центральная
  • Наглазники - поворотно-выдвижные
  • Наполнение корпуса - азот
  • Корпус высокопрочный PPS-пластик
  • Размер - классический
  • Водозащищенность - погружение на глубину до 1,5 м до 3 минут
  • Влагозащищенность - есть
  • Диапазон рабочей температуры –15...+40 °С
  • Установка на штатив - есть
  • Крепление к штативу  - стандартное крепление 1/4", с помощью адаптера (адаптера нет в комплекте)
  • Назначение - для охоты и рыбалки, армейские/полевые
  • Влагозащищенный
  • Размер 25,5×22×10,5 см
  • Вес 1,8 кг

Комплектация

  • Бинокль
  • Защитные крышки объективов
  • Защитные крышки окуляров
  • Шейный ремень (ширина – 45 мм)
  • Жесткий чехол на молнии
  • Салфетка для очистки оптики
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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