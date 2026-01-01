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Levenhuk LabZZ B6 бинокль
Levenhuk LabZZ B6 бинокль
Levenhuk LabZZ B6 бинокль
Levenhuk LabZZ B6 бинокль
Levenhuk LabZZ B6 бинокль
Levenhuk LabZZ B6 бинокль

Levenhuk LabZZ B6 бинокль

Levenhuk
Артикул: OLE-2892

Облегченная модель бинокля, разработанная специально для детской руки. Оптика выполнена по Porro-схеме, стеклянные оптические элементы покрыты многослойным просветлением. Увеличение в 10 крат и широкое поле зрения, возможность настройки межзрачкового расстояния. Диаметр объектива 25 мм.

Описание

Прибор прекрасно подойдет для наблюдения за жизнью животных и птиц, изучение деталей архитектуры и пейзажей

Характеристики:

  • Увеличение 10 крат
  • Тип призмы Porro
  • Материал оптики - ВК-7
  • Покрытие линзы - многослойное
  • Диаметр объектива (апература) - 25 мм
  • Диаметр выходного зрачка 2,5 мм
  • Вынос выходного зрачка - 12 мм
  • Относительная яркость 6,25
  • Реальный угол зрения 6,3 градуса
  • Поле зрения на удалении 1000 м - 114 м
  • Минимальная дистанция фокусировки 5 м
  • Возможность диоптрийной коррекции ±3 D
  • Межзрачковое расстояние 56-72 мм
  • Способ фокусировки - центральная
  • Уровень пользователя - для детей

Комплектация

  • Бинокль
  • Чехол
  • Ремешок
  • Салфетка для очистки оптики
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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