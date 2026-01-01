Levenhuk LabZZ B6 бинокль

Прибор прекрасно подойдет для наблюдения за жизнью животных и птиц, изучение деталей архитектуры и пейзажей
Характеристики:
- Увеличение 10 крат
- Тип призмы Porro
- Материал оптики - ВК-7
- Покрытие линзы - многослойное
- Диаметр объектива (апература) - 25 мм
- Диаметр выходного зрачка 2,5 мм
- Вынос выходного зрачка - 12 мм
- Относительная яркость 6,25
- Реальный угол зрения 6,3 градуса
- Поле зрения на удалении 1000 м - 114 м
- Минимальная дистанция фокусировки 5 м
- Возможность диоптрийной коррекции ±3 D
- Межзрачковое расстояние 56-72 мм
- Способ фокусировки - центральная
- Уровень пользователя - для детей