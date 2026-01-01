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Levenhuk LabZZ B4 бинокль
Levenhuk LabZZ B4 бинокль
Levenhuk LabZZ B4 бинокль
Levenhuk LabZZ B4 бинокль

Levenhuk LabZZ B4 бинокль

Levenhuk
Артикул: OLE-2893

Облегченная модель бинокля с параметрами взрослого туристического бинокля. Roof-призмы, стекло BK-7, полное просветление элементов. Удобное наведение на резкость с помощью барабана по центру. Увеличение в 8 крат и широкое поле зрения. Диаметр объектива 21 мм. Влагозащищенный корпус.

Описание

Прибор прекрасно подойдет для наблюдения за жизнью животных и птиц, изучение деталей архитектуры и пейзажей

Характеристики:

  • Увеличение 8 крат
  • Тип призмы Roof
  • Материал оптики - ВК-7
  • Покрытие линзы - полное голубое
  • Диаметр объектива (апература) - 21 мм
  • Диаметр выходного зрачка 2,6 мм
  • Вынос выходного зрачка - 11 мм
  • Реальный угол зрения 7,2 градуса
  • Поле зрения на удалении 1000 м - 126 м
  • Межзрачковое расстояние изменяемое
  • Способ фокусировки - центральная
  • Уровень пользователя - для детей
  • Влагозащищенный

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