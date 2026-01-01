Levenhuk LabZZ B4 бинокль

Прибор прекрасно подойдет для наблюдения за жизнью животных и птиц, изучение деталей архитектуры и пейзажей
Характеристики:
- Увеличение 8 крат
- Тип призмы Roof
- Материал оптики - ВК-7
- Покрытие линзы - полное голубое
- Диаметр объектива (апература) - 21 мм
- Диаметр выходного зрачка 2,6 мм
- Вынос выходного зрачка - 11 мм
- Реальный угол зрения 7,2 градуса
- Поле зрения на удалении 1000 м - 126 м
- Межзрачковое расстояние изменяемое
- Способ фокусировки - центральная
- Уровень пользователя - для детей
- Влагозащищенный