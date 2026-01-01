Levenhuk LabZZ B2 Flamingo бинокль

Прибор прекрасно подойдет для наблюдения за жизнью животных и птиц, изучение деталей архитектуры и пейзажей. Бинокль ориентирован на детей в возрасте от 4-х лет.
Характеристики:
- Увеличение 8 крат
- Тип призмы Roof
- Материал оптики - ВК-7
- Покрытие линзы - полное многослойное
- Диаметр объектива (апература) - 21 мм
- Диаметр выходного зрачка 2,6 мм
- Вынос выходного зрачка 11 мм
- Относительная яркость - 7
- Угол зрения - 7 градусов
- Поле зрения на удалении 1000 м - 122 м
- Минимальная дистанция фокусировки 3 м
- Межзрачковое расстояние 58-72 мм
- Способ фокусировки - центральная
- Возможна диоптрий под осоенности зрения ±4 D
- Уровень пользователя - для детей
- Влагозащищенный