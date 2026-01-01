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Levenhuk LabZZ B2 бинокль
Levenhuk LabZZ B2 бинокль
Levenhuk LabZZ B2 бинокль
Levenhuk LabZZ B2 бинокль
Levenhuk LabZZ B2 бинокль

Levenhuk LabZZ B2 бинокль

Levenhuk
Артикул: OLE-2908

Облегченная модель бинокля ярко-розового цвета с компактным корпусом. Roof-призмы, оптическое стекло, полное просветление элементов. Удобное наведение на резкость с помощью барабана по центру. Увеличение в 6 крат и широкое поле зрения. Диаметр объектива 21 мм. Влагозащищенный корпус.

Описание

Прибор прекрасно подойдет для наблюдения за жизнью животных и птиц, изучение деталей архитектуры и пейзажей. Бинокль ориентирован на детей в возрасте от 4-х лет.

Характеристики:

  • Увеличение 6 крат
  • Тип призмы Roof
  • Материал оптики - оптическое стекло
  • Покрытие линзы - полное
  • Диаметр объектива (апература) - 21 мм
  • Диаметр выходного зрачка 3,5 мм
  • Поле зрения на удалении 1000 м - 120 м
  • Межзрачковое расстояние 50-65 мм
  • Способ фокусировки - центральная
  • Уровень пользователя - для детей
  • Влагозащищенный

Комплектация

  • Бинокль
  • Мягкий чехол
  • Ремешок на руку
  • Салфетка для оптики
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

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