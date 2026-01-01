Levenhuk LabZZ B2 бинокль

Прибор прекрасно подойдет для наблюдения за жизнью животных и птиц, изучение деталей архитектуры и пейзажей. Бинокль ориентирован на детей в возрасте от 4-х лет.
Характеристики:
- Увеличение 6 крат
- Тип призмы Roof
- Материал оптики - оптическое стекло
- Покрытие линзы - полное
- Диаметр объектива (апература) - 21 мм
- Диаметр выходного зрачка 3,5 мм
- Поле зрения на удалении 1000 м - 120 м
- Межзрачковое расстояние 50-65 мм
- Способ фокусировки - центральная
- Уровень пользователя - для детей
- Влагозащищенный