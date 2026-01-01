Levenhuk Karma PRO 8x42 бинокль

Описание

Большие объективы собирают достаточно света, чтобы картинка была яркой даже при слабом освещении. При этом бинокль остается компактным – оптическая схема построена на roof-призмах. В окулярах используются четыре элемента в трех группах. Такая конструкция значительно повышает качество изображения. Кроме того, на линзы нанесено полное многослойное просветление, так что потери света внутри корпуса сведены к нулю. Levenhuk Karma PRO 8x42 дает «живую» картинку с точной передачей цветов. Четкость и резкость сохраняются даже при высокой влажности воздуха – благодаря азотному наполнению оптика не запотевает.

Бинокль Levenhuk Karma PRO 8x42 легко подстроить под особенности каждого пользователя: межзрачковое расстояние регулируется, на правом окуляре есть кольцо настройки диоптрий. С помощью поворотно-выдвижных наглазников удобно менять расстояние от глаз до линз окуляров. Чтобы бинокль не скользил в руках, корпус покрыт рельефной резиновой оболочкой защитного цвета. Levenhuk Karma PRO 8x42 не боится воды, и его можно использовать в любую погоду.

Характеристики: