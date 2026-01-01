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Levenhuk Karma PRO 8x42 бинокль
Levenhuk Karma PRO 8x42 бинокль
Levenhuk Karma PRO 8x42 бинокль
Levenhuk Karma PRO 8x42 бинокль
Levenhuk Karma PRO 8x42 бинокль
Levenhuk Karma PRO 8x42 бинокль
Levenhuk Karma PRO 8x42 бинокль
Levenhuk Karma PRO 8x42 бинокль
Levenhuk Karma PRO 8x42 бинокль

Levenhuk Karma PRO 8x42 бинокль

Levenhuk
Артикул: MTG-6231

Levenhuk Karma PRO 8x42 бинокль. Отличная видимость днем и в сумерках, прекрасное качество картинки, эргономичная конструкция, выдающиеся эксплуатационные характеристики – бинокль Levenhuk Karma PRO 8x42 оценят не только опытные путешественники и любители активного отдыха, но и профессиональные пользователи. Широкое поле зрения позволяет охватить взглядом большое пространство – вы можете любоваться панорамными видами или следить за движущимися объектами. Бинокль водонепроницаем, так что туман или дождь не станут помехой для наблюдений.

Описание

Большие объективы собирают достаточно света, чтобы картинка была яркой даже при слабом освещении. При этом бинокль остается компактным – оптическая схема построена на roof-призмах. В окулярах используются четыре элемента в трех группах. Такая конструкция значительно повышает качество изображения. Кроме того, на линзы нанесено полное многослойное просветление, так что потери света внутри корпуса сведены к нулю. Levenhuk Karma PRO 8x42 дает «живую» картинку с точной передачей цветов. Четкость и резкость сохраняются даже при высокой влажности воздуха – благодаря азотному наполнению оптика не запотевает.

Бинокль Levenhuk Karma PRO 8x42 легко подстроить под особенности каждого пользователя: межзрачковое расстояние регулируется, на правом окуляре есть кольцо настройки диоптрий. С помощью поворотно-выдвижных наглазников удобно менять расстояние от глаз до линз окуляров. Чтобы бинокль не скользил в руках, корпус покрыт рельефной резиновой оболочкой защитного цвета. Levenhuk Karma PRO 8x42 не боится воды, и его можно использовать в любую погоду.

Характеристики:

  • Тип призмы roof
  • Диапазон увеличения, крат 8
  • Диаметр объектива (апертура), мм 42
  • Окуляры 4 элемента в 3 группах
  • Материал оптики BaK-4
  • Покрытие линз алюминиевое и серебряное без фазовой коррекции, полное многослойное
  • Диаметр выходного зрачка, мм 5.2
  • Вынос выходного зрачка, мм 17.5
  • Сумеречный фактор 18.55
  • Относительная яркость 27.56
  • Разрешающая способность, угл. секунд 5.6
  • Реальный угол зрения, ° 7.4
  • Поле зрения на удалении 1000 м, м 129
  • Минимальная дистанция фокусировки, м 2
  • Возможность диоптрийной коррекции, D ±3
  • Межзрачковое расстояние, мм 56 — 74
  • Способ фокусировки центральная
  • Наглазники окуляров поворотно-выдвижные, резиновые
  • Корпус композитный материал
  • Наполнение корпуса азот
  • Водозащищенность да
  • Влагозащищенность да
  • Степень влаго-/водозащиты погружение на глубину до 1 м до 30 минут
  • Герметичная конструкция да
  • Диапазон рабочих температур, °С -15...+60
  • Крепление к фотоштативу/адаптер стандартное крепление 1/4"

Комплектация

  • Бинокль Levenhuk Karma PRO 8x42
  • Крышки окуляров и объективов
  • Ремешок
  • Салфетка для оптики
  • Чехол
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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