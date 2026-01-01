Levenhuk Karma PRO 8x42 бинокль

Большие объективы собирают достаточно света, чтобы картинка была яркой даже при слабом освещении. При этом бинокль остается компактным – оптическая схема построена на roof-призмах. В окулярах используются четыре элемента в трех группах. Такая конструкция значительно повышает качество изображения. Кроме того, на линзы нанесено полное многослойное просветление, так что потери света внутри корпуса сведены к нулю. Levenhuk Karma PRO 8x42 дает «живую» картинку с точной передачей цветов. Четкость и резкость сохраняются даже при высокой влажности воздуха – благодаря азотному наполнению оптика не запотевает.
Бинокль Levenhuk Karma PRO 8x42 легко подстроить под особенности каждого пользователя: межзрачковое расстояние регулируется, на правом окуляре есть кольцо настройки диоптрий. С помощью поворотно-выдвижных наглазников удобно менять расстояние от глаз до линз окуляров. Чтобы бинокль не скользил в руках, корпус покрыт рельефной резиновой оболочкой защитного цвета. Levenhuk Karma PRO 8x42 не боится воды, и его можно использовать в любую погоду.
Характеристики:
- Тип призмы roof
- Диапазон увеличения, крат 8
- Диаметр объектива (апертура), мм 42
- Окуляры 4 элемента в 3 группах
- Материал оптики BaK-4
- Покрытие линз алюминиевое и серебряное без фазовой коррекции, полное многослойное
- Диаметр выходного зрачка, мм 5.2
- Вынос выходного зрачка, мм 17.5
- Сумеречный фактор 18.55
- Относительная яркость 27.56
- Разрешающая способность, угл. секунд 5.6
- Реальный угол зрения, ° 7.4
- Поле зрения на удалении 1000 м, м 129
- Минимальная дистанция фокусировки, м 2
- Возможность диоптрийной коррекции, D ±3
- Межзрачковое расстояние, мм 56 — 74
- Способ фокусировки центральная
- Наглазники окуляров поворотно-выдвижные, резиновые
- Корпус композитный материал
- Наполнение корпуса азот
- Водозащищенность да
- Влагозащищенность да
- Степень влаго-/водозащиты погружение на глубину до 1 м до 30 минут
- Герметичная конструкция да
- Диапазон рабочих температур, °С -15...+60
- Крепление к фотоштативу/адаптер стандартное крепление 1/4"