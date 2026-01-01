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Levenhuk Karma PLUS 10x42 бинокль
Levenhuk Karma PLUS 10x42 бинокль
Levenhuk Karma PLUS 10x42 бинокль
Levenhuk Karma PLUS 10x42 бинокль
Levenhuk Karma PLUS 10x42 бинокль
Levenhuk Karma PLUS 10x42 бинокль
Levenhuk Karma PLUS 10x42 бинокль

Levenhuk Karma PLUS 10x42 бинокль

Levenhuk
Артикул: MTG-6221

Levenhuk Karma PLUS 10x42 бинокль. Обеспечивает яркое, светлое, четкое изображение окружающего мира как при полноценном дневном свете, так и в сумерках — все благодаря многослойному просветляющему покрытию линз и призм и большим объективам, собирающим много света. Увеличение прибора составляет 10х, поле зрения — 5.6°, в совокупности этого достаточно для ведения наблюдений на среднедальних дистанциях, без потери качества изображения или пропуска деталей ландшафта.

Описание

Бинокль будет полезен охотникам, рыбакам, охранникам на предприятиях, туристам, любителям походов и активного отдыха. Он поможет оценить окружающую обстановку, подробно изучить местность, отследить представителей дикой природы — животных, птиц. Levenhuk New Karma Plus 10x42 — надежный инструмент, который пригодится как новичкам, так и опытным пользователям.

Бинокль полностью защищен от воздействия пыли, воды, песка, снега и грязи — в этом помогает герметизация корпуса, соответствующая стандарту IP67. Корректной работе прибора не помешают никакие осадки, а также прямое погружение в воду на глубину до 1 м. Бинокль не подвержен распространенной проблеме запотевания оптики при скачках внешней температуры, поскольку внутри его корпус заполнен азотом. Переноска Levenhuk New Karma Plus 10x42 в руках, походном рюкзаке или сумке происходит с комфортом — бинокль имеет относительно небольшие размеры из-за использованных в конструкции руф-призм. Снаружи корпус прибора имеет обрезиненное покрытие, а значит, его будет удобно удерживать и сухими, и мокрыми руками.

При желании пользователя бинокль можно установить на штатив — для этого в корпусе уже предусмотрено стандартное резьбовое крепление 1/4 дюйма.

Характеристики:

  • Тип призмы ROOF
  • Покрытие оптики Полное многослойное
  • Газовое заполнение Азотом
  • Материал оптики Bak-4
  • Тип фокусировки Центральная
  • Материал корпуса Пластик
  • Покрытие корпуса Обрезиненное
  • Кратность 10
  • Диаметр объектива, мм 42
  • Влагозащита Да
  • Регулировка межзрачкового расстояния 53–74 мм
  • Крепление на штатив Да

Комплектация

  • Бинокль.
  • Крышки окуляров и объективов.
  • Ремешок.
  • Чехол.
  • Салфетка для очистки оптики.
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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