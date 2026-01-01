Levenhuk Karma PLUS 10x42 бинокль

Описание

Бинокль будет полезен охотникам, рыбакам, охранникам на предприятиях, туристам, любителям походов и активного отдыха. Он поможет оценить окружающую обстановку, подробно изучить местность, отследить представителей дикой природы — животных, птиц. Levenhuk New Karma Plus 10x42 — надежный инструмент, который пригодится как новичкам, так и опытным пользователям.



Бинокль полностью защищен от воздействия пыли, воды, песка, снега и грязи — в этом помогает герметизация корпуса, соответствующая стандарту IP67. Корректной работе прибора не помешают никакие осадки, а также прямое погружение в воду на глубину до 1 м. Бинокль не подвержен распространенной проблеме запотевания оптики при скачках внешней температуры, поскольку внутри его корпус заполнен азотом. Переноска Levenhuk New Karma Plus 10x42 в руках, походном рюкзаке или сумке происходит с комфортом — бинокль имеет относительно небольшие размеры из-за использованных в конструкции руф-призм. Снаружи корпус прибора имеет обрезиненное покрытие, а значит, его будет удобно удерживать и сухими, и мокрыми руками.



При желании пользователя бинокль можно установить на штатив — для этого в корпусе уже предусмотрено стандартное резьбовое крепление 1/4 дюйма.

Характеристики: