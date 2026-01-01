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Levenhuk Guard 1500 бинокль с дальномером
Levenhuk Guard 1500 бинокль с дальномером
Levenhuk Guard 1500 бинокль с дальномером
Levenhuk Guard 1500 бинокль с дальномером
Levenhuk Guard 1500 бинокль с дальномером
Levenhuk Guard 1500 бинокль с дальномером
Levenhuk Guard 1500 бинокль с дальномером
Levenhuk Guard 1500 бинокль с дальномером
Levenhuk Guard 1500 бинокль с дальномером
Levenhuk Guard 1500 бинокль с дальномером
Levenhuk Guard 1500 бинокль с дальномером
Levenhuk Guard 1500 бинокль с дальномером

Levenhuk Guard 1500 бинокль с дальномером

Levenhuk
Артикул: MTG-6243

Levenhuk Guard 1500 бинокль с дальномером. Прибор «2 в 1», который можно использовать одновременно и для наблюдений, и для измерений на местности. Оптика обеспечивает хороший обзор и дает 8-кратное увеличение, а встроенный дальномер позволяет определять расстояния и углы на удалении до 1500 метров. Это делает Levenhuk Guard 1500 отличным выбором для охраны, охоты, спортивного ориентирования и походов.

Описание

Оптические элементы бинокля сделаны из стекла BK-7 и дополнены многослойным просветлением. Передаваемое изображение четкое, ясное и хорошо различимое даже в тех ситуациях, когда внешнего освещения мало, например в сумерках. Дальномер определяет три параметра: видимое расстояние, угол места цели и горизонтальное расстояние (проекцию видимого расстояния на горизонтальную плоскость). Это позволяет использовать прибор как для классических измерений на местности, так и для расчета скорректированной траектории выстрела для целей, которые расположены выше или ниже стрелка. Замеры могут быть произведены как однократно, так и в режиме сканирования.

Еще одна полезная функция – выбор приоритета цели. Дальномер можно настроить так, чтобы расчет проводился по самому близкому или, наоборот, самому дальнему объекту. «Приоритет ближней цели» обычно используют для работы по одиночным объектам, теряющимся на общем фоне, а «приоритет дальней цели» эффективен при охоте в лесистой местности, когда объект виден только через ветки деревьев, – так дальномер не будет сбиваться на помехи переднего плана.

Прибор удобно адаптируется под нужды любого пользователя: можно отрегулировать расстояние между зрачками, установить в подходящее положение поворотно-выдвижные наглазники. Фокусировка настраивается для каждого окуляра отдельно.

Основные особенности:

  • Материал оптики – просветленное стекло BK-7, увеличение 8 крат
  • Встроенный дальномер с дальностью работы до 1500 метров
  • Измерение видимого расстояния, горизонтального расстояния, углов
  • Функция приоритета цели: ближней или дальней на выбор
  • Безопасный для зрения лазер
  • Поворотно-выдвижные наглазники, индивидуальная фокусировка для каждого окуляра
  • Защита корпуса класса IPX5

Характеристики:

  • Тип призмы roof
  • Диапазон увеличения, крат 8
  • Диаметр объектива (апертура), мм 42
  • Материал оптики BK-7
  • Покрытие линз многослойное
  • Диаметр выходного зрачка, мм 5.2
  • Вынос выходного зрачка, мм 16
  • Относительная яркость 27
  • Реальный угол зрения, ° 6.8
  • Поле зрения на удалении 1000 м, м 120
  • Минимальная дистанция фокусировки, м 4
  • Межзрачковое расстояние, мм 58 — 78
  • Способ фокусировки индивидуальная для каждого окуляра
  • Наглазники окуляров поворотно-выдвижные
  • Корпус пластик
  • Влагозащищенность да
  • Степень влаго-/водозащиты IPX5, защита от струй воды, защита от брызг
  • Диапазон рабочих температур, °С -10...+50
  • Дальномер да
  • Диапазон измерения дальномера, м 5 — 1500
  • Режим сканирования да
  • Источник питания 1 батарейка типа CR123A (нет в комплекте)
  • Размер классический
  • Назначение армейские/полевые, для охоты и рыбалки, за птицами
  • Дополнительно OLED-экран, лазер класса 1, 905 нм

Комплектация

  • Бинокль
  • Защитные крышки объективов
  • Чехол
  • Ремешок
  • Салфетка для ухода за оптикой
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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