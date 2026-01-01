Levenhuk Bruno BASE 20x80 бинокль

20-кратное увеличение бинокля раскрывает пользователю мельчайшие детали самых удаленных целей. Крупноапертурные объективы диаметром 80 мм собирают примерно в 2,5 раза больше света, чем классические 50-миллиметровые. Оптическая схема прибора построена на классических призмах Porro из стекла BaK-4 с высоким показателем преломления, что гарантирует равномерную резкость по всему полю зрения. Полное многослойное просветляющее покрытие оптики повышает светопропускную способность бинокля для получения ярких и контрастных изображений даже при минимальном освещении, а центральный барабан фокусировки с плавным ходом позволяет ему быстро навести резкость даже в перчатках.
Алюминиевый корпус рассчитан на эксплуатацию в широком температурном диапазоне от –10 до +53 °C, что делает бинокль пригодным и для зимних ночных выездов, и для жарких летних экспедиций. Противоскользящее покрытие корпуса обеспечивает надежный хват прибора в руках. Бинокль легко адаптируется под конкретного пользователя: складывающиеся резиновые наглазники обеспечивают комфорт работы, межзрачковое расстояние регулируется в диапазоне 56–72 мм, диоптрийная коррекция компенсирует разницу в остроте зрения. В комплект входят чехол, защитные крышки, ремень и салфетка для ухода над оптикой. Все это делает бинокль полноценным решением для комфортной работы в любых полевых условиях.
Из-за высокой кратности оптики и больших габаритов бинокль рекомендуется использовать со штатива – установка не потребует дополнительного адаптера, в бинокле есть встроенный переходник для резьбы 1/4 дюйма.
Основные особенности:
- Мощная оптическая система с 20-кратным увеличением для изучения наземных и небесных объектов
- Объективы диаметром 80 мм, собирающие в 2,5 раза больше света по сравнению со стандартными 50-мм моделями
- Призменная система Porro из стекла BaK-4 с высоким коэффициентом преломления для четкости изображения по всему полю зрения
- Многослойное просветляющее покрытие всех оптических поверхностей для обеспечения высокой контрастности и яркости изображения
- Противоскользящее резиновое покрытие корпуса для уверенного хвата даже в перчатках
- Широкий температурный диапазон эксплуатации от для всесезонного использования
Характеристики:
- Тип призмы Porro
- Диапазон увеличения, крат 20
- Диаметр объектива (апертура), мм 80
- Оптическая конструкция 6 элементов в 4 группах
- Окуляры 4 элемента в 3 группах
- Объективы 2 элемента в 1 группе
- Материал оптики BaK-4
- Покрытие линз полное многослойное
- Покрытие призм полное многослойное
- Диаметр выходного зрачка, мм 4
- Вынос выходного зрачка, мм 18
- Сумеречный фактор 40
- Относительная яркость 16
- Разрешающая способность, угл. секунд 3.5
- Реальный угол зрения, ° 3.2
- Поле зрения на удалении 1000 м, м 56
- Минимальная дистанция фокусировки, м 16
- Возможность диоптрийной коррекции, D ±4
- Межзрачковое расстояние, мм 56 — 72
- Способ фокусировки центральная
- Наглазники окуляров резиновые, складывающиеся
- Корпус алюминиевый сплав, обрезиненный
- Влагозащищенность да
- Степень влаго-/водозащиты IPX3, защита от водных брызг
- Диапазон рабочих температур, °С -10...+53
- Крепление к фотоштативу/адаптер стандартное крепление 1/4", встроенный стержень-переходник для крепления к штативу
- Вес 3 кг