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Levenhuk Bruno BASE 20x80 бинокль
Levenhuk Bruno BASE 20x80 бинокль
Levenhuk Bruno BASE 20x80 бинокль
Levenhuk Bruno BASE 20x80 бинокль
Levenhuk Bruno BASE 20x80 бинокль
Levenhuk Bruno BASE 20x80 бинокль
Levenhuk Bruno BASE 20x80 бинокль
Levenhuk Bruno BASE 20x80 бинокль
Levenhuk Bruno BASE 20x80 бинокль
Levenhuk Bruno BASE 20x80 бинокль
Levenhuk Bruno BASE 20x80 бинокль
Levenhuk Bruno BASE 20x80 бинокль

Levenhuk Bruno BASE 20x80 бинокль

Levenhuk
Артикул: MTG-6242

Levenhuk Bruno BASE 20x80 бинокль. Оптический инструмент для требовательных наблюдателей, которым нужно одновременно мощное приближение и высокая светосила. Прибор отлично подходит для изучения тусклых астрономических объектов и наблюдений в сумерках, когда стандартные модели уже теряют контраст.

Описание

20-кратное увеличение бинокля раскрывает пользователю мельчайшие детали самых удаленных целей. Крупноапертурные объективы диаметром 80 мм собирают примерно в 2,5 раза больше света, чем классические 50-миллиметровые. Оптическая схема прибора построена на классических призмах Porro из стекла BaK-4 с высоким показателем преломления, что гарантирует равномерную резкость по всему полю зрения. Полное многослойное просветляющее покрытие оптики повышает светопропускную способность бинокля для получения ярких и контрастных изображений даже при минимальном освещении, а центральный барабан фокусировки с плавным ходом позволяет ему быстро навести резкость даже в перчатках.

Алюминиевый корпус рассчитан на эксплуатацию в широком температурном диапазоне от –10 до +53 °C, что делает бинокль пригодным и для зимних ночных выездов, и для жарких летних экспедиций. Противоскользящее покрытие корпуса обеспечивает надежный хват прибора в руках. Бинокль легко адаптируется под конкретного пользователя: складывающиеся резиновые наглазники обеспечивают комфорт работы, межзрачковое расстояние регулируется в диапазоне 56–72 мм, диоптрийная коррекция компенсирует разницу в остроте зрения. В комплект входят чехол, защитные крышки, ремень и салфетка для ухода над оптикой. Все это делает бинокль полноценным решением для комфортной работы в любых полевых условиях.

Из-за высокой кратности оптики и больших габаритов бинокль рекомендуется использовать со штатива – установка не потребует дополнительного адаптера, в бинокле есть встроенный переходник для резьбы 1/4 дюйма.

Основные особенности:

  • Мощная оптическая система с 20-кратным увеличением для изучения наземных и небесных объектов
  • Объективы диаметром 80 мм, собирающие в 2,5 раза больше света по сравнению со стандартными 50-мм моделями
  • Призменная система Porro из стекла BaK-4 с высоким коэффициентом преломления для четкости изображения по всему полю зрения
  • Многослойное просветляющее покрытие всех оптических поверхностей для обеспечения высокой контрастности и яркости изображения
  • Противоскользящее резиновое покрытие корпуса для уверенного хвата даже в перчатках
  • Широкий температурный диапазон эксплуатации от для всесезонного использования

Характеристики:

  • Тип призмы Porro
  • Диапазон увеличения, крат 20
  • Диаметр объектива (апертура), мм 80
  • Оптическая конструкция 6 элементов в 4 группах
  • Окуляры 4 элемента в 3 группах
  • Объективы 2 элемента в 1 группе
  • Материал оптики BaK-4
  • Покрытие линз полное многослойное
  • Покрытие призм полное многослойное
  • Диаметр выходного зрачка, мм 4
  • Вынос выходного зрачка, мм 18
  • Сумеречный фактор 40
  • Относительная яркость 16
  • Разрешающая способность, угл. секунд 3.5
  • Реальный угол зрения, ° 3.2
  • Поле зрения на удалении 1000 м, м 56
  • Минимальная дистанция фокусировки, м 16
  • Возможность диоптрийной коррекции, D ±4
  • Межзрачковое расстояние, мм 56 — 72
  • Способ фокусировки центральная
  • Наглазники окуляров резиновые, складывающиеся
  • Корпус алюминиевый сплав, обрезиненный
  • Влагозащищенность да
  • Степень влаго-/водозащиты IPX3, защита от водных брызг
  • Диапазон рабочих температур, °С -10...+53
  • Крепление к фотоштативу/адаптер стандартное крепление 1/4", встроенный стержень-переходник для крепления к штативу
  • Вес 3 кг

Комплектация

  • Бинокль
  • Крышки окуляров и объективов
  • Ремешок
  • Чехол
  • Салфетка для очистки оптики
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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