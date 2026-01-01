Levenhuk Bruno BASE 20x80 бинокль

Описание

20-кратное увеличение бинокля раскрывает пользователю мельчайшие детали самых удаленных целей. Крупноапертурные объективы диаметром 80 мм собирают примерно в 2,5 раза больше света, чем классические 50-миллиметровые. Оптическая схема прибора построена на классических призмах Porro из стекла BaK-4 с высоким показателем преломления, что гарантирует равномерную резкость по всему полю зрения. Полное многослойное просветляющее покрытие оптики повышает светопропускную способность бинокля для получения ярких и контрастных изображений даже при минимальном освещении, а центральный барабан фокусировки с плавным ходом позволяет ему быстро навести резкость даже в перчатках.

Алюминиевый корпус рассчитан на эксплуатацию в широком температурном диапазоне от –10 до +53 °C, что делает бинокль пригодным и для зимних ночных выездов, и для жарких летних экспедиций. Противоскользящее покрытие корпуса обеспечивает надежный хват прибора в руках. Бинокль легко адаптируется под конкретного пользователя: складывающиеся резиновые наглазники обеспечивают комфорт работы, межзрачковое расстояние регулируется в диапазоне 56–72 мм, диоптрийная коррекция компенсирует разницу в остроте зрения. В комплект входят чехол, защитные крышки, ремень и салфетка для ухода над оптикой. Все это делает бинокль полноценным решением для комфортной работы в любых полевых условиях.

Из-за высокой кратности оптики и больших габаритов бинокль рекомендуется использовать со штатива – установка не потребует дополнительного адаптера, в бинокле есть встроенный переходник для резьбы 1/4 дюйма.

Основные особенности:

Мощная оптическая система с 20-кратным увеличением для изучения наземных и небесных объектов

Объективы диаметром 80 мм, собирающие в 2,5 раза больше света по сравнению со стандартными 50-мм моделями

Призменная система Porro из стекла BaK-4 с высоким коэффициентом преломления для четкости изображения по всему полю зрения

Многослойное просветляющее покрытие всех оптических поверхностей для обеспечения высокой контрастности и яркости изображения

Противоскользящее резиновое покрытие корпуса для уверенного хвата даже в перчатках

Широкий температурный диапазон эксплуатации от для всесезонного использования

Характеристики: