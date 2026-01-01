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Levenhuk Atom Digital DB20 LCD бинокль цифровой
Levenhuk Atom Digital DB20 LCD бинокль цифровой
Levenhuk Atom Digital DB20 LCD бинокль цифровой
Levenhuk Atom Digital DB20 LCD бинокль цифровой
Levenhuk Atom Digital DB20 LCD бинокль цифровой

Levenhuk Atom Digital DB20 LCD бинокль цифровой

Levenhuk
Артикул: OLE-3593

Цифровой бинокль позволяет вести наблюдения на увеличении в дневное время и снимать фото и видео, просматривая их на встроенном 2,4" ЖК-экране с CMOS-сенсором откидной конструкции. Увеличение 12 крат. Апература 32 мм. Съемка видео со звуком в качестве до 2,5K, до 3,5 часов без перерыва. Файлы записываются на съемную карту памяти объемом до 32 ГБ (приобретается отдельно). Прибор можно установить на штатив со стандартным креплением 1/4".

Описание

Levenhuk Atom Digital DB20 LCD — цифровой бинокль с видеозаписью 2.5K

Гибридное устройство: классический бинокль с 12-кратным увеличением и встроенная цифровая камера. Снимайте фото и видео, наблюдая за объектами на большом расстоянии, и просматривайте материал на откидном ЖК-экране.

Основные характеристики

  • Артикул: OLE-3593
  • Производитель: Levenhuk
  • Увеличение: 12x
  • Диаметр объектива: 32 мм
  • Тип: Цифровой бинокль со встроенной камерой
  • Дисплей: 2.4" откидной ЖК-экран (320×240 пикс)
  • Матрица: CMOS-сенсор
  • Запись видео: до 2.5K (2560×1440), 1080p Full HD, 720p
  • Фото: до 40 МП (интерполяция)
  • Носитель: microSD до 32 ГБ (класс 10, приобретается отдельно)
  • Аккумулятор: Li-Po 1000 мА·ч (встроенный)
  • Время записи: до 210 минут (3.5 часа)

Оптические характеристики

  • Увеличение: 12-кратное
  • Материал оптики: оптическое стекло
  • Диаметр объектива: 32 мм
  • Диаметр выходного зрачка: 2,6 мм
  • Реальный угол зрения:
  • Поле зрения на 1000 м: 96 м
  • Минимальная дистанция фокусировки: 10 м
  • Межзрачковое расстояние: 65–80 мм
  • Фокусировка: центральная
  • Наглазники: резиновые

Фото и видео возможности

  • Режимы фотосъемки: 40M, 30M, 25M, 20M, 10M, 8M, 5M, 3M (формат JPG)
  • Разрешение видео: 2.5K, 1080p Full HD, 1080P, 720P (формат AVI)
  • Цифровой зум при фото/видео: 1–8x
  • Запись звука: есть (встроенный микрофон)
  • Порт USB: есть (для подключения к компьютеру и зарядки)

Особенности и преимущества

  • Два устройства в одном — классический бинокль для наблюдения и цифровая камера для записи увиденного.
  • Откидной ЖК-экран 2.4" — позволяет сразу просматривать снятые фото и видео, удобно наклоняется под нужным углом.
  • Высокое качество записи — видео в разрешении 2.5K (выше Full HD) и фото до 40 МП.
  • Длительная автономная работа — до 3.5 часов непрерывной записи на одном заряде.
  • Защита от влаги — можно использовать в условиях повышенной влажности и при легком дожде.
  • Широкий рабочий диапазон температур — от -20 до +60°C, подходит для использования в разных климатических условиях.
  • Крепление на штатив — стандартная резьба 1/4" позволяет установить бинокль на штатив для стабильной съемки.

Для каких задач подходит

  • Туризм и походы — наблюдение за птицами, животными и пейзажами с возможностью записи видео.
  • Путешествия — компактный размер и встроенная камера позволяют не брать отдельный фотоаппарат.
  • Спортивные мероприятия — наблюдение за соревнованиями на стадионе или трассе с записью ярких моментов.
  • Охота и рыбалка — защита от влаги и прочный корпус из ABS-пластика подходят для полевых условий.
  • Детское увлечение природой — простой в управлении цифровой бинокль для юных натуралистов.

Конструкция

  • Корпус: высокопрочный ABS-пластик
  • Влагозащита: есть
  • Диапазон рабочих температур: –20...+60 °С
  • Крепление на штатив: 1/4" (адаптер приобретается отдельно)
  • Размер: компактный
  • Источник питания: литий-полимерный аккумулятор 3,7 В, 1000 мА·ч

Рекомендации по использованию:

Для стабильной записи видео на большом увеличении рекомендуется устанавливать бинокль на штатив с креплением 1/4". Используйте карты памяти microSD класса 10 для обеспечения качественной записи видео 2.5K. Перед использованием полностью зарядите аккумулятор.

  • Производитель: Levenhuk
  • Артикул производителя: Atom Digital DB20 LCD
  • Гарантия: 12 месяцев

Комплектация

  • Бинокль
  • Шейный ремень
  • Аккумулятор
  • USB-кабель
  • Салфетка для очистки оптики
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Карта памяти microSD приобретается отдельно.

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