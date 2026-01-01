Levenhuk Atom Digital DB20 LCD бинокль цифровой

Описание

Levenhuk Atom Digital DB20 LCD — цифровой бинокль с видеозаписью 2.5K

Гибридное устройство: классический бинокль с 12-кратным увеличением и встроенная цифровая камера. Снимайте фото и видео, наблюдая за объектами на большом расстоянии, и просматривайте материал на откидном ЖК-экране.

Основные характеристики

Артикул: OLE-3593

OLE-3593 Производитель: Levenhuk

Levenhuk Увеличение: 12x

12x Диаметр объектива: 32 мм

32 мм Тип: Цифровой бинокль со встроенной камерой

Цифровой бинокль со встроенной камерой Дисплей: 2.4" откидной ЖК-экран (320×240 пикс)

2.4" откидной ЖК-экран (320×240 пикс) Матрица: CMOS-сенсор

CMOS-сенсор Запись видео: до 2.5K (2560×1440), 1080p Full HD, 720p

до 2.5K (2560×1440), 1080p Full HD, 720p Фото: до 40 МП (интерполяция)

до 40 МП (интерполяция) Носитель: microSD до 32 ГБ (класс 10, приобретается отдельно)

microSD до 32 ГБ (класс 10, приобретается отдельно) Аккумулятор: Li-Po 1000 мА·ч (встроенный)

Li-Po 1000 мА·ч (встроенный) Время записи: до 210 минут (3.5 часа)

Оптические характеристики

Увеличение: 12-кратное

12-кратное Материал оптики: оптическое стекло

оптическое стекло Диаметр объектива: 32 мм

32 мм Диаметр выходного зрачка: 2,6 мм

2,6 мм Реальный угол зрения: 8°

8° Поле зрения на 1000 м: 96 м

96 м Минимальная дистанция фокусировки: 10 м

10 м Межзрачковое расстояние: 65–80 мм

65–80 мм Фокусировка: центральная

центральная Наглазники: резиновые

Фото и видео возможности

Режимы фотосъемки: 40M, 30M, 25M, 20M, 10M, 8M, 5M, 3M (формат JPG)

40M, 30M, 25M, 20M, 10M, 8M, 5M, 3M (формат JPG) Разрешение видео: 2.5K, 1080p Full HD, 1080P, 720P (формат AVI)

2.5K, 1080p Full HD, 1080P, 720P (формат AVI) Цифровой зум при фото/видео: 1–8x

1–8x Запись звука: есть (встроенный микрофон)

есть (встроенный микрофон) Порт USB: есть (для подключения к компьютеру и зарядки)

Особенности и преимущества

Два устройства в одном — классический бинокль для наблюдения и цифровая камера для записи увиденного.

— классический бинокль для наблюдения и цифровая камера для записи увиденного. Откидной ЖК-экран 2.4" — позволяет сразу просматривать снятые фото и видео, удобно наклоняется под нужным углом.

— позволяет сразу просматривать снятые фото и видео, удобно наклоняется под нужным углом. Высокое качество записи — видео в разрешении 2.5K (выше Full HD) и фото до 40 МП.

— видео в разрешении 2.5K (выше Full HD) и фото до 40 МП. Длительная автономная работа — до 3.5 часов непрерывной записи на одном заряде.

— до 3.5 часов непрерывной записи на одном заряде. Защита от влаги — можно использовать в условиях повышенной влажности и при легком дожде.

— можно использовать в условиях повышенной влажности и при легком дожде. Широкий рабочий диапазон температур — от -20 до +60°C, подходит для использования в разных климатических условиях.

— от -20 до +60°C, подходит для использования в разных климатических условиях. Крепление на штатив — стандартная резьба 1/4" позволяет установить бинокль на штатив для стабильной съемки.

Для каких задач подходит

Туризм и походы — наблюдение за птицами, животными и пейзажами с возможностью записи видео.

— наблюдение за птицами, животными и пейзажами с возможностью записи видео. Путешествия — компактный размер и встроенная камера позволяют не брать отдельный фотоаппарат.

— компактный размер и встроенная камера позволяют не брать отдельный фотоаппарат. Спортивные мероприятия — наблюдение за соревнованиями на стадионе или трассе с записью ярких моментов.

— наблюдение за соревнованиями на стадионе или трассе с записью ярких моментов. Охота и рыбалка — защита от влаги и прочный корпус из ABS-пластика подходят для полевых условий.

— защита от влаги и прочный корпус из ABS-пластика подходят для полевых условий. Детское увлечение природой — простой в управлении цифровой бинокль для юных натуралистов.

Конструкция

Корпус: высокопрочный ABS-пластик

высокопрочный ABS-пластик Влагозащита: есть

есть Диапазон рабочих температур: –20...+60 °С

–20...+60 °С Крепление на штатив: 1/4" (адаптер приобретается отдельно)

1/4" (адаптер приобретается отдельно) Размер: компактный

компактный Источник питания: литий-полимерный аккумулятор 3,7 В, 1000 мА·ч

Рекомендации по использованию:

Для стабильной записи видео на большом увеличении рекомендуется устанавливать бинокль на штатив с креплением 1/4". Используйте карты памяти microSD класса 10 для обеспечения качественной записи видео 2.5K. Перед использованием полностью зарядите аккумулятор.