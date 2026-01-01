Levenhuk Atom Digital DB20 LCD бинокль цифровой

Levenhuk Atom Digital DB20 LCD — цифровой бинокль с видеозаписью 2.5K
Гибридное устройство: классический бинокль с 12-кратным увеличением и встроенная цифровая камера. Снимайте фото и видео, наблюдая за объектами на большом расстоянии, и просматривайте материал на откидном ЖК-экране.
Основные характеристики
- Артикул: OLE-3593
- Производитель: Levenhuk
- Увеличение: 12x
- Диаметр объектива: 32 мм
- Тип: Цифровой бинокль со встроенной камерой
- Дисплей: 2.4" откидной ЖК-экран (320×240 пикс)
- Матрица: CMOS-сенсор
- Запись видео: до 2.5K (2560×1440), 1080p Full HD, 720p
- Фото: до 40 МП (интерполяция)
- Носитель: microSD до 32 ГБ (класс 10, приобретается отдельно)
- Аккумулятор: Li-Po 1000 мА·ч (встроенный)
- Время записи: до 210 минут (3.5 часа)
Оптические характеристики
- Увеличение: 12-кратное
- Материал оптики: оптическое стекло
- Диаметр объектива: 32 мм
- Диаметр выходного зрачка: 2,6 мм
- Реальный угол зрения: 8°
- Поле зрения на 1000 м: 96 м
- Минимальная дистанция фокусировки: 10 м
- Межзрачковое расстояние: 65–80 мм
- Фокусировка: центральная
- Наглазники: резиновые
Фото и видео возможности
- Режимы фотосъемки: 40M, 30M, 25M, 20M, 10M, 8M, 5M, 3M (формат JPG)
- Разрешение видео: 2.5K, 1080p Full HD, 1080P, 720P (формат AVI)
- Цифровой зум при фото/видео: 1–8x
- Запись звука: есть (встроенный микрофон)
- Порт USB: есть (для подключения к компьютеру и зарядки)
Особенности и преимущества
- Два устройства в одном — классический бинокль для наблюдения и цифровая камера для записи увиденного.
- Откидной ЖК-экран 2.4" — позволяет сразу просматривать снятые фото и видео, удобно наклоняется под нужным углом.
- Высокое качество записи — видео в разрешении 2.5K (выше Full HD) и фото до 40 МП.
- Длительная автономная работа — до 3.5 часов непрерывной записи на одном заряде.
- Защита от влаги — можно использовать в условиях повышенной влажности и при легком дожде.
- Широкий рабочий диапазон температур — от -20 до +60°C, подходит для использования в разных климатических условиях.
- Крепление на штатив — стандартная резьба 1/4" позволяет установить бинокль на штатив для стабильной съемки.
Для каких задач подходит
- Туризм и походы — наблюдение за птицами, животными и пейзажами с возможностью записи видео.
- Путешествия — компактный размер и встроенная камера позволяют не брать отдельный фотоаппарат.
- Спортивные мероприятия — наблюдение за соревнованиями на стадионе или трассе с записью ярких моментов.
- Охота и рыбалка — защита от влаги и прочный корпус из ABS-пластика подходят для полевых условий.
- Детское увлечение природой — простой в управлении цифровой бинокль для юных натуралистов.
Конструкция
- Корпус: высокопрочный ABS-пластик
- Влагозащита: есть
- Диапазон рабочих температур: –20...+60 °С
- Крепление на штатив: 1/4" (адаптер приобретается отдельно)
- Размер: компактный
- Источник питания: литий-полимерный аккумулятор 3,7 В, 1000 мА·ч
Рекомендации по использованию:
Для стабильной записи видео на большом увеличении рекомендуется устанавливать бинокль на штатив с креплением 1/4". Используйте карты памяти microSD класса 10 для обеспечения качественной записи видео 2.5K. Перед использованием полностью зарядите аккумулятор.
- Производитель: Levenhuk
- Артикул производителя: Atom Digital DB20 LCD
- Гарантия: 12 месяцев