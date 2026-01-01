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Levenhuk Atom Digital DB10 LCD бинокль цифровой
Levenhuk Atom Digital DB10 LCD бинокль цифровой
Levenhuk Atom Digital DB10 LCD бинокль цифровой
Levenhuk Atom Digital DB10 LCD бинокль цифровой
Levenhuk Atom Digital DB10 LCD бинокль цифровой

Levenhuk Atom Digital DB10 LCD бинокль цифровой

Levenhuk
Артикул: OLE-3592

Цифровой бинокль позволяет вести наблюдения на увеличении в дневное время и снимать фото и видео, просматривая их на встроенном 2" ЖК-экране с CMOS-сенсором откидной конструкции. Увеличение 10 крат. Апература 25 мм. Съемка видео со звуком в качестве до 2,5K, до 4 часов без перерыва. Файлы записываются на съемную карту памяти объемом до 32 ГБ (приобретается отдельно). Прибор можно установить на штатив со стандартным креплением 1/4".

Описание

Подходит для любителей природы, походов по диким местам, путешествий и занятий спортом.

Характеристики:

  • Увеличение 10 крат
  • Материал оптики оптическое стекло
  • Диаметр объектива (апература) - 50 мм
  • Диаметр выходного зрачка 2,5 мм
  • Реальный угол зрения 8 град.
  • Поле зрения на удалении 1000 м - 101 м
  • Минимальная дистанция фокусировки - 10 м
  • Межзрачковое расстояние 55–75 мм
  • Способ фокусировки - центральная
  • Наглазники - резиновые
  • Крепление к фотоштативу - стандартное крепление 1/4", с помощью адаптера (адаптера нет в комплекте)
  • Корпус - высокопрочный ABS-пластик
  • Размер - компактный
  • Диапазон рабочей температуры –20...+60 °С
  • Влагозащищенность - есть
  • Назначение - туристические
  • Источник питания литий-полимерный аккумулятор 3,7 В, 1000 мАч
  • Матрица изображения CMOS
  • Формат изображения JPG
  • Размер фотографий (режим фотосъемки), МПикс. -  40M, 30M, 25M, 20M, 10M, 8M, 5M, 3M
  • Формат видео AVI
  • Разрешение файлов видеозаписи 2,5K, 1080p Full HD, 1080P, 720P
  • Слот для карты памяти есть
  • Тип поддерживаемых носителей класс 10, microSD до 32 ГБ
  • Порт USB есть
  • Время записи 240 мин
  • Цифровой зум 1–8 крат;
  • Откидной дисплей 2" 320х240 пикс

Комплектация

  • Бинокль
  • Шейный ремень
  • Аккумулятор
  • USB-кабель
  • Салфетка для очистки оптики
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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