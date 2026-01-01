Levenhuk Atom Digital DB10 LCD бинокль цифровой

Подходит для любителей природы, походов по диким местам, путешествий и занятий спортом.
Характеристики:
- Увеличение 10 крат
- Материал оптики оптическое стекло
- Диаметр объектива (апература) - 50 мм
- Диаметр выходного зрачка 2,5 мм
- Реальный угол зрения 8 град.
- Поле зрения на удалении 1000 м - 101 м
- Минимальная дистанция фокусировки - 10 м
- Межзрачковое расстояние 55–75 мм
- Способ фокусировки - центральная
- Наглазники - резиновые
- Крепление к фотоштативу - стандартное крепление 1/4", с помощью адаптера (адаптера нет в комплекте)
- Корпус - высокопрочный ABS-пластик
- Размер - компактный
- Диапазон рабочей температуры –20...+60 °С
- Влагозащищенность - есть
- Назначение - туристические
- Источник питания литий-полимерный аккумулятор 3,7 В, 1000 мАч
- Матрица изображения CMOS
- Формат изображения JPG
- Размер фотографий (режим фотосъемки), МПикс. - 40M, 30M, 25M, 20M, 10M, 8M, 5M, 3M
- Формат видео AVI
- Разрешение файлов видеозаписи 2,5K, 1080p Full HD, 1080P, 720P
- Слот для карты памяти есть
- Тип поддерживаемых носителей класс 10, microSD до 32 ГБ
- Порт USB есть
- Время записи 240 мин
- Цифровой зум 1–8 крат;
- Откидной дисплей 2" 320х240 пикс