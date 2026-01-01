Levenhuk Atom Digital DB10 LCD бинокль цифровой

Артикул: OLE-3592

Цифровой бинокль позволяет вести наблюдения на увеличении в дневное время и снимать фото и видео, просматривая их на встроенном 2" ЖК-экране с CMOS-сенсором откидной конструкции. Увеличение 10 крат. Апература 25 мм. Съемка видео со звуком в качестве до 2,5K, до 4 часов без перерыва. Файлы записываются на съемную карту памяти объемом до 32 ГБ (приобретается отдельно). Прибор можно установить на штатив со стандартным креплением 1/4".