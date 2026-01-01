Levenhuk Atom 8x40 бинокль

Характеристики:
- Увеличение 8 крат
- Тип призмы Porro
- Материал оптики ВК-7
- Покрытие линзы - полное многослойное
- Диаметр объектива (апература) - 40 мм
- Диаметр выходного зрачка 5 мм
- Вынос выходного зрачка - 12 мм
- Относительная яркость 25
- Реальный угол зрения 8,2 град.
- Поле зрения на удалении 1000 м - 140 м
- Минимальная дистанция фокусировки - 12 м
- Возможность диоптрийной коррекции ±3 D
- Межзрачковое расстояние 56-72 мм
- Способ фокусировки - центральная
- Наглазники - резиновые
- Возможность крепления к штативу - стандартное крепление 1/4" с помощью адаптера (приобретается отдельно)
- Корпус - алюминий
- Размер - классический
- Диапазон рабочей температуры –15...+40 °С
- Влагозащищенность - есть
- Назначение - для охоты и рыбалки, армейские/полевые
- Размер 188х145х58 мм
- Вес 0,7 кг