Levenhuk Atom 8x40 бинокль

Артикул: OLE-3586

Классический широкоугольный бинокль на базе Porro-призм. Увеличение в 8 крат. Апература 40 мм. Оптика выполнена из стекла BK-7 с полным многослойным просветлением. Межзрачковое расстояние регулируется, есть кольцо коррекции диоптрий, окуляры снабжены мягкими резиновыми наглазниками. За счет рельефного резинового покрытия корпуса бинокль не скользит в руках. Может быть установлен на штатив ( адаптер приобретается отдельно).