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Levenhuk Atom 8x40 бинокль
Levenhuk Atom 8x40 бинокль
Levenhuk Atom 8x40 бинокль
Levenhuk Atom 8x40 бинокль
Levenhuk Atom 8x40 бинокль

Levenhuk Atom 8x40 бинокль

Levenhuk
Артикул: OLE-3586

Классический широкоугольный бинокль на базе Porro-призм. Увеличение в 8 крат. Апература 40 мм. Оптика выполнена из стекла BK-7 с полным многослойным просветлением. Межзрачковое расстояние регулируется, есть кольцо коррекции диоптрий, окуляры снабжены мягкими резиновыми наглазниками. За счет рельефного резинового покрытия корпуса бинокль не скользит в руках. Может быть установлен на штатив ( адаптер приобретается отдельно).

Описание

Характеристики:

  • Увеличение 8 крат
  • Тип призмы Porro
  • Материал оптики ВК-7
  • Покрытие линзы - полное многослойное
  • Диаметр объектива (апература) - 40 мм
  • Диаметр выходного зрачка 5 мм
  • Вынос выходного зрачка - 12 мм
  • Относительная яркость 25
  • Реальный угол зрения 8,2 град.
  • Поле зрения на удалении 1000 м - 140 м
  • Минимальная дистанция фокусировки - 12 м
  • Возможность диоптрийной коррекции ±3 D 
  • Межзрачковое расстояние 56-72 мм
  • Способ фокусировки - центральная
  • Наглазники - резиновые
  • Возможность крепления к штативу - стандартное крепление 1/4" с помощью адаптера (приобретается отдельно)
  • Корпус - алюминий
  • Размер - классический
  • Диапазон рабочей температуры –15...+40 °С
  • Влагозащищенность - есть
  • Назначение - для охоты и рыбалки, армейские/полевые
  • Размер 188х145х58 мм
  • Вес 0,7 кг

Комплектация

  • Бинокль Levenhuk Atom 8x40
  • Крышки окуляров и объективов
  • Ремешок
  • Салфетка для ухода за оптикой
  • Чехол
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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