Levenhuk Atom 8x30 бинокль

Артикул: OLE-3591

Карманный туристический бинокль для всей семьи на базе Porro-призм. Увеличение в 8 крат. Апература 30 мм. Оптика выполнена из стекла BK-7 с полным многослойным просветлением. Межзрачковое расстояние регулируется, есть кольцо коррекции диоптрий, окуляры снабжены мягкими резиновыми наглазниками. За счет рельефного резинового покрытия корпуса бинокль не скользит в руках. Бинокль можно установить на штатив – для этого на корпусе есть специальное крепление.