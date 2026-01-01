Levenhuk Atom 8x30 бинокль

Подходит для похода в лес и на прогулку по парку, на спортивную арену или в зоопарк.
Характеристики:
- Увеличение 8 крат
- Тип призмы Porro
- Материал оптики ВК-7
- Покрытие линзы - полное многослойное
- Диаметр объектива (апература) - 30 мм
- Диаметр выходного зрачка 3,75 мм
- Вынос выходного зрачка - 11 мм
- Относительная яркость 14
- Реальный угол зрения 7,5 град.
- Поле зрения на удалении 1000 м - 132 м
- Минимальная дистанция фокусировки - 6 м
- Возможность диоптрийной коррекции ±3 D
- Межзрачковое расстояние 58–72 мм
- Способ фокусировки - центральная
- Наглазники - резиновые
- Крепление к фотоштативу - стандартное крепление 1/4", с помощью адаптера (адаптера нет в комплекте)
- Корпус - алюминий
- Размер - компактный
- Диапазон рабочей температуры –15...+40 °С
- Влагозащищенность - есть
- Назначение - туристические