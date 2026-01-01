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Levenhuk Atom 8x21 бинокль
Levenhuk Atom 8x21 бинокль
Levenhuk Atom 8x21 бинокль
Levenhuk Atom 8x21 бинокль
Levenhuk Atom 8x21 бинокль
Levenhuk Atom 8x21 бинокль

Levenhuk Atom 8x21 бинокль

Levenhuk
Артикул: OLE-3581

Карманный туристический бинокль для всей семьи на базе roof-призм. Увеличение в 8 крат. Апература 21 мм. Оптика выполнена из стекла BK-7 с полным многослойным просветлением. Межзрачковое расстояние регулируется, есть кольцо коррекции диоптрий, окуляры снабжены мягкими резиновыми наглазниками. За счет рельефного резинового покрытия корпуса бинокль не скользит в руках.

Описание

Подходит для похода в лес и на прогулку по парку, на спортивную арену или в зоопарк.

Характеристики:

  • Увеличение 8 крат
  • Тип призмы roof
  • Материал оптики ВК-7
  • Покрытие линзы - полное многослойное
  • Диаметр объектива (апература) - 21 мм
  • Диаметр выходного зрачка 2,6 мм
  • Вынос выходного зрачка - 11 мм
  • Относительная яркость 6,9
  • Реальный угол зрения 7,4 градусов
  • Поле зрения на удалении 1000 м - 128 м
  • Минимальная дистанция фокусировки - 2,1 м
  • Возможность диоптрийной коррекции ±3 D 
  • Межзрачковое расстояние 58–72 мм
  • Способ фокусировки - центральная
  • Наглазники - резиновые
  • Корпус - алюминий
  • Размер - компактный
  • Диапазон рабочей температуры –15...+40 °С
  • Влагозащищенность - есть
  • Назначение - туристические, детские
  • Размер 90x65x40мм

Комплектация

  • Бинокль Levenhuk Atom 8x21
  • Ремешок
  • Салфетка для ухода за оптикой
  • Чехол
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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