Levenhuk Atom 8x21 бинокль

Подходит для похода в лес и на прогулку по парку, на спортивную арену или в зоопарк.
Характеристики:
- Увеличение 8 крат
- Тип призмы roof
- Материал оптики ВК-7
- Покрытие линзы - полное многослойное
- Диаметр объектива (апература) - 21 мм
- Диаметр выходного зрачка 2,6 мм
- Вынос выходного зрачка - 11 мм
- Относительная яркость 6,9
- Реальный угол зрения 7,4 градусов
- Поле зрения на удалении 1000 м - 128 м
- Минимальная дистанция фокусировки - 2,1 м
- Возможность диоптрийной коррекции ±3 D
- Межзрачковое расстояние 58–72 мм
- Способ фокусировки - центральная
- Наглазники - резиновые
- Корпус - алюминий
- Размер - компактный
- Диапазон рабочей температуры –15...+40 °С
- Влагозащищенность - есть
- Назначение - туристические, детские
- Размер 90x65x40мм