Levenhuk Atom 8x21 бинокль

Артикул: OLE-3581

Карманный туристический бинокль для всей семьи на базе roof-призм. Увеличение в 8 крат. Апература 21 мм. Оптика выполнена из стекла BK-7 с полным многослойным просветлением. Межзрачковое расстояние регулируется, есть кольцо коррекции диоптрий, окуляры снабжены мягкими резиновыми наглазниками. За счет рельефного резинового покрытия корпуса бинокль не скользит в руках.