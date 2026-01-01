Levenhuk Atom 8–20x25 бинокль

Артикул: OLE-3589

Компактный зум-бинокль на базе Porro-призм. Увеличение от 8 до 20 крат. Апература 25 мм. Оптика выполнена из стекла BK-7 с полным многослойным просветлением. Межзрачковое расстояние регулируется, есть кольцо коррекции диоптрий, окуляры снабжены мягкими резиновыми наглазниками. За счет рельефного резинового покрытия корпуса бинокль не скользит в руках. Может быть установлен на штатив ( адаптер приобретается отдельно).