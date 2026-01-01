Levenhuk Atom 8–20x25 бинокль

Характеристики:
- Увеличение 8-20 крат
- Тип призмы Porro
- Материал оптики ВК-7
- Покрытие линзы - полное многослойное
- Диаметр объектива (апература) - 25 мм
- Диаметр выходного зрачка 3,1-1,25 мм
- Вынос выходного зрачка - 12,5-9 мм
- Относительная яркость 9,7-1,56
- Реальный угол зрения 4,6-2,6 град.
- Поле зрения на удалении 1000 м - 80-45 м
- Минимальная дистанция фокусировки - 5 м
- Возможность диоптрийной коррекции ±3 D
- Межзрачковое расстояние 52-74 мм
- Способ фокусировки - центральная
- Наглазники - резиновые
- Корпус - высокопрочный ABS-пластик
- Размер - компактный
- Диапазон рабочей температуры –15...+40 °С
- Влагозащищенность - есть
- Назначение - туристический