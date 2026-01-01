Levenhuk Atom 7x50 бинокль

Характеристики:
- Увеличение 7 крат
- Тип призмы Porro
- Материал оптики ВК-7
- Покрытие линзы - полное многослойное
- Диаметр объектива (апература) - 50 мм
- Диаметр выходного зрачка 7,1 мм
- Вынос выходного зрачка - 24 мм
- Относительная яркость 51
- Реальный угол зрения 6,8 град.
- Поле зрения на удалении 1000 м - 112 м
- Минимальная дистанция фокусировки - 11 м
- Возможность диоптрийной коррекции ±3 D
- Межзрачковое расстояние 56-72 мм
- Способ фокусировки - центральная
- Наглазники - резиновые
- Возможность крепления к штативу - стандартное крепление 1/4" с помощью адаптера (приобретается отдельно)
- Корпус - алюминий
- Размер - классический
- Диапазон рабочей температуры –15...+40 °С
- Влагозащищенность - есть
- Назначение - морские, для охоты и рыбалки, армейские/полевые
- Размер 198x180x65 мм
- Вес 0,84 кг