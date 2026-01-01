Levenhuk Atom 7–21x40 бинокль

Артикул: OLE-3590

Компактный зум-бинокль на базе Porro-призм. Увеличение от 7 до 21 крат. Апература 40 мм. Оптика выполнена из стекла BK-7 с полным многослойным просветлением. Межзрачковое расстояние регулируется, есть кольцо коррекции диоптрий, окуляры снабжены мягкими резиновыми наглазниками. Бинокль можно использовать для несложных астрономических наблюдений. Бинокль можно установить на штатив – для этого на корпусе есть специальное крепление.