Levenhuk Atom 7–21x40 бинокль

Характеристики:
- Увеличение 7-21 крат
- Тип призмы Porro
- Материал оптики ВК-7
- Покрытие линзы - полное многослойное
- Диаметр объектива (апература) - 40 мм
- Диаметр выходного зрачка 5,7-1,9 мм
- Вынос выходного зрачка - 15-13 мм
- Относительная яркость 32-4
- Реальный угол зрения 5,3-2,1 град.
- Поле зрения на удалении 1000 м - 93-37 м
- Минимальная дистанция фокусировки - 10 м
- Возможность диоптрийной коррекции ±2 D
- Межзрачковое расстояние 58-72 мм
- Способ фокусировки - центральная
- Наглазники - резиновые, складывающиеся
- Корпус - алюминий
- Размер - компактный
- Крепление к фотоштативу - стандартное крепление 1/4", с помощью адаптера (адаптера нет в комплекте)
- Диапазон рабочей температуры –15...+40 °С
- Влагозащищенность - есть
- Назначение - для охоты и рыбалки, армейские/полевые