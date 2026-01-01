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Levenhuk Atom 7–21x40 бинокль
Levenhuk Atom 7–21x40 бинокль
Levenhuk Atom 7–21x40 бинокль
Levenhuk Atom 7–21x40 бинокль
Levenhuk Atom 7–21x40 бинокль
Levenhuk Atom 7–21x40 бинокль

Levenhuk Atom 7–21x40 бинокль

Levenhuk
Артикул: OLE-3590

Компактный зум-бинокль на базе Porro-призм. Увеличение от 7 до 21 крат. Апература 40 мм. Оптика выполнена из стекла BK-7 с полным многослойным просветлением. Межзрачковое расстояние регулируется, есть кольцо коррекции диоптрий, окуляры снабжены мягкими резиновыми наглазниками. Бинокль можно использовать для несложных астрономических наблюдений. Бинокль можно установить на штатив – для этого на корпусе есть специальное крепление.

Описание

Характеристики:

  • Увеличение 7-21 крат
  • Тип призмы Porro
  • Материал оптики ВК-7
  • Покрытие линзы - полное многослойное
  • Диаметр объектива (апература) - 40 мм
  • Диаметр выходного зрачка 5,7-1,9 мм
  • Вынос выходного зрачка - 15-13 мм
  • Относительная яркость 32-4
  • Реальный угол зрения 5,3-2,1 град.
  • Поле зрения на удалении 1000 м - 93-37 м
  • Минимальная дистанция фокусировки - 10 м
  • Возможность диоптрийной коррекции ±2 D 
  • Межзрачковое расстояние 58-72 мм
  • Способ фокусировки - центральная
  • Наглазники - резиновые, складывающиеся
  • Корпус - алюминий
  • Размер - компактный
  • Крепление к фотоштативу - стандартное крепление 1/4", с помощью адаптера (адаптера нет в комплекте)
  • Диапазон рабочей температуры –15...+40 °С
  • Влагозащищенность - есть
  • Назначение - для охоты и рыбалки, армейские/полевые

Комплектация

  • Бинокль Levenhuk Atom 7–21x40
  • Чехол
  • Ремешок
  • Защитные крышки окуляров и объективов
  • Салфетка для ухода за оптикой
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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