Levenhuk Atom 16x32 бинокль

Артикул: OLE-3584

Карманный туристический бинокль для всей семьи на базе roof-призм. Увеличение в 16 крат. Апература 32 мм. Оптика выполнена из стекла BK-7 с полным многослойным просветлением. Межзрачковое расстояние регулируется, есть кольцо коррекции диоптрий, окуляры снабжены мягкими резиновыми наглазниками. За счет рельефного резинового покрытия корпуса бинокль не скользит в руках.