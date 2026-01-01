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Levenhuk Atom 16x32 бинокль
Levenhuk Atom 16x32 бинокль
Levenhuk Atom 16x32 бинокль
Levenhuk Atom 16x32 бинокль
Levenhuk Atom 16x32 бинокль
Levenhuk Atom 16x32 бинокль

Levenhuk Atom 16x32 бинокль

Levenhuk
Артикул: OLE-3584

Карманный туристический бинокль для всей семьи на базе roof-призм. Увеличение в 16 крат. Апература 32 мм. Оптика выполнена из стекла BK-7 с полным многослойным просветлением. Межзрачковое расстояние регулируется, есть кольцо коррекции диоптрий, окуляры снабжены мягкими резиновыми наглазниками. За счет рельефного резинового покрытия корпуса бинокль не скользит в руках.

Описание

Подходит для похода в лес и на прогулку по парку, на спортивную арену или в зоопарк.

Характеристики:

  • Увеличение 16 крат
  • Тип призмы roof
  • Материал оптики ВК-7
  • Покрытие линзы - полное многослойное
  • Диаметр объектива (апература) - 32 мм
  • Диаметр выходного зрачка 2 мм
  • Вынос выходного зрачка - 10 мм
  • Относительная яркость 4
  • Реальный угол зрения 3,5 град.
  • Поле зрения на удалении 1000 м - 63 м
  • Минимальная дистанция фокусировки - 7,6 м
  • Возможность диоптрийной коррекции ±3 D 
  • Межзрачковое расстояние 58-72 мм
  • Способ фокусировки - центральная
  • Наглазники - резиновые
  • Корпус - алюминий
  • Размер - компактный
  • Диапазон рабочей температуры –15...+40 °С
  • Влагозащищенность - есть
  • Назначение - туристические
  • Размер 143x85x52 мм

Комплектация

  • Бинокль
  • Ремешок
  • Чехол
  • Салфетка для ухода за оптикой
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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