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Levenhuk Atom 10x25 бинокль
Levenhuk Atom 10x25 бинокль
Levenhuk Atom 10x25 бинокль
Levenhuk Atom 10x25 бинокль
Levenhuk Atom 10x25 бинокль
Levenhuk Atom 10x25 бинокль

Levenhuk Atom 10x25 бинокль

Levenhuk
Артикул: OLE-3582

Карманный туристический бинокль для всей семьи на базе roof-призм. Увеличение в 10 крат. Апература 25 мм. Оптика выполнена из стекла BK-7 с полным многослойным просветлением. Межзрачковое расстояние регулируется, есть кольцо коррекции диоптрий, окуляры снабжены мягкими резиновыми наглазниками. За счет рельефного резинового покрытия корпуса бинокль не скользит в руках.

Описание

Подходит для похода в лес и на прогулку по парку, на спортивную арену или в зоопарк.

Характеристики:

  • Увеличение 10 крат
  • Тип призмы roof
  • Материал оптики ВК-7
  • Покрытие линзы - полное многослойное
  • Диаметр объектива (апература) - 25 мм
  • Диаметр выходного зрачка 2,5 мм
  • Вынос выходного зрачка - 11 мм
  • Относительная яркость 6,3
  • Реальный угол зрения 5,7 град.
  • Поле зрения на удалении 1000 м - 96 м
  • Минимальная дистанция фокусировки - 5,5 м
  • Возможность диоптрийной коррекции ±3 D 
  • Межзрачковое расстояние 58–72 мм
  • Способ фокусировки - центральная
  • Наглазники - резиновые
  • Корпус - алюминий
  • Размер - компактный
  • Диапазон рабочей температуры –15...+40 °С
  • Влагозащищенность - есть
  • Назначение - туристические, детские
  • Размер 110x78x50 мм

Комплектация

  • Бинокль
  • Ремешок
  • Чехол
  • Салфетка для ухода за оптикой
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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