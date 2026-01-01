images
images
images
images
images
Levenhuk Atom 10-30x50 бинокль
Levenhuk Atom 10-30x50 бинокль
Levenhuk Atom 10-30x50 бинокль
Levenhuk Atom 10-30x50 бинокль
Levenhuk Atom 10-30x50 бинокль

Levenhuk Atom 10-30x50 бинокль

Levenhuk
Артикул: OLE-3588

Классический зум-бинокль на базе Porro-призм. Увеличение от 10 до 30 крат. Апература 50 мм. Оптика выполнена из стекла BK-7 с полным многослойным просветлением. Межзрачковое расстояние регулируется, есть кольцо коррекции диоптрий, окуляры снабжены мягкими резиновыми наглазниками. За счет рельефного резинового покрытия корпуса бинокль не скользит в руках. Может быть установлен на штатив ( адаптер приобретается отдельно).

Описание

Характеристики:

  • Увеличение 10-30 крат
  • Тип призмы Porro
  • Материал оптики ВК-7
  • Покрытие линзы - полное многослойное
  • Диаметр объектива (апература) - 50 мм
  • Диаметр выходного зрачка 5-1,7 мм
  • Вынос выходного зрачка - 14 мм
  • Относительная яркость 25-2,9
  • Реальный угол зрения 4,1 град.
  • Поле зрения на удалении 1000 м - 75 м
  • Минимальная дистанция фокусировки - 8,2 м
  • Возможность диоптрийной коррекции ±3 D 
  • Межзрачковое расстояние 56-72 мм
  • Способ фокусировки - центральная
  • Наглазники - резиновые
  • Возможность крепления к штативу - стандартное крепление 1/4" с помощью адаптера (приобретается отдельно)
  • Корпус - алюминий
  • Размер - классический
  • Диапазон рабочей температуры –15...+40 °С
  • Влагозащищенность - есть
  • Назначение - для охоты и рыбалки, армейские/полевые
  • Размер 198x198x65 мм

Комплектация

  • Бинокль
  • Крышки окуляров и объективов
  • Ремешок
  • Чехол
  • Салфетка для ухода за оптикой
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Как снимать свадебные принадлежности. Советы от Jasmine Star
Как снимать свадебные принадлежности. Советы от Jasmine Star
Жак-Ив Кусто - фотограф, режиссер и человек, посвятивший себя океану
Жак-Ив Кусто - фотограф, режиссер и человек, посвятивший себя океану
Видеоурок &quot;Базовые техники освещения на примере портретной съемки&quot;
Видеоурок "Базовые техники освещения на примере портретной съемки"
Работа стедикама Golle Micro с экшен-камерой
Работа стедикама Golle Micro с экшен-камерой
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.