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Levenhuk Army 8x40 бинокль с сеткой
Levenhuk Army 8x40 бинокль с сеткой
Levenhuk Army 8x40 бинокль с сеткой
Levenhuk Army 8x40 бинокль с сеткой
Levenhuk Army 8x40 бинокль с сеткой

Levenhuk Army 8x40 бинокль с сеткой

Levenhuk
Артикул: OLE-3594

Полевой бинокль на базе Porro-призм. Угломерная сетка и дальномерная шкала в окуляре. Увеличение 8 крат. Апература 40 мм. Оптика выполнена из стекла BаK-4 с полным многослойным просветлением. Межзрачковое расстояние регулируется, есть кольцо коррекции диоптрий, окуляры снабжены мягкими резиновыми наглазниками. Корпус заполнен азотом. Бинокль можно установить на штатив – для этого на корпусе есть специальное крепление.

Описание

В одном из окуляров есть 2 измерительные шкалы, с помощью которых можно определять несколько параметров: дистанцию до наблюдаемого объекта, его высоту, углы (вертикальные и горизонтальные).

Характеристики:

  • Увеличение 8 крат
  • Тип призмы Porro
  • Материал оптики ВаК-4
  • Покрытие линзы - полное многослойное
  • Диаметр объектива (апература) - 40 мм
  • Диаметр выходного зрачка 5 мм
  • Вынос выходного зрачка - 18,5 мм
  • Сумеречный фактор 17,8
  • Относительная яркость 25
  • Реальный угол зрения 8 град.
  • Поле зрения на удалении 1000 м - 140 м
  • Минимальная дистанция фокусировки - 3 м
  • Возможность диоптрийной коррекции ±4 D 
  • Межзрачковое расстояние 56-73 мм
  • Способ фокусировки - центральная
  • Наглазники - поворотно-выдвижные
  • Корпус - алюминий
  • Наполнение корпуса - азот
  • Водозащищенность IP67, полная защита от пыли, защита от временного погружения в воду
  • Размер - компактный
  • Крепление к фотоштативу - стандартное крепление 1/4", с помощью адаптера (адаптера нет в комплекте)
  • Диапазон рабочей температуры –10...+50 °С
  • Угломерная сетка и дальномерная шкала
  • Влагозащищенность - есть
  • Назначение - для охоты и рыбалки, армейские/полевые

Комплектация

  • Бинокль
  • Ремень
  • Чехол
  • Защитные крышки для объективов и окуляров
  • Салфетка для очистки оптики
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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