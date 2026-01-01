Levenhuk Army 12x50 бинокль с сеткой

Артикул: OLE-3598

Полевой бинокль на базе Porro-призм. Угломерная сетка и дальномерная шкала в окуляре. Увеличение 12 крат. Апература 50 мм. Оптика выполнена из стекла BаK-4 с полным многослойным просветлением. Межзрачковое расстояние регулируется, есть кольцо коррекции диоптрий, окуляры снабжены мягкими резиновыми наглазниками. Корпус заполнен азотом. Бинокль можно установить на штатив – для этого на корпусе есть специальное крепление.