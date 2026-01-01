Levenhuk Army 12x50 бинокль с сеткой

В одном из окуляров есть 2 измерительные шкалы, с помощью которых можно определять несколько параметров: дистанцию до наблюдаемого объекта, его высоту, углы (вертикальные и горизонтальные).
Характеристики:
- Увеличение 12 крат
- Тип призмы Porro
- Материал оптики ВаК-4
- Покрытие линзы - полное многослойное
- Диаметр объектива (апература) - 50 мм
- Диаметр выходного зрачка 4,1 мм
- Вынос выходного зрачка - 16 мм
- Сумеречный фактор 24,5
- Относительная яркость 17
- Реальный угол зрения 5,3 град.
- Поле зрения на удалении 1000 м - 92 м
- Минимальная дистанция фокусировки - 6 м
- Возможность диоптрийной коррекции ±4 D
- Межзрачковое расстояние 56-73 мм
- Способ фокусировки - центральная
- Наглазники - поворотно-выдвижные
- Корпус - алюминий
- Наполнение корпуса - азот
- Водозащищенность IP67, полная защита от пыли, защита от временного погружения в воду
- Размер - классический
- Крепление к фотоштативу - стандартное крепление 1/4", с помощью адаптера (адаптера нет в комплекте)
- Диапазон рабочей температуры –10...+50 °С
- Угломерная сетка и дальномерная шкала
- Влагозащищенность - есть
- Назначение - для охоты и рыбалки, армейские/полевые