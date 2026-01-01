Bresser Wave 8x25 бинокль

Описание

Для адаптации бинокля под нужды пользователя предусмотрено все необходимое: можно откорректировать межзрачковое расстояние, точно настроить резкость при помощи центрального барабана, отрегулировать диоптрии на правом окуляре, а также выбрать наиболее удобное положение поворотно-выдвижных наглазников. Также бинокль может быть установлен на стандартный штатив – в корпусе есть резьба 1/4".

Характеристики: