Bresser Wave 8x25 бинокль

Для адаптации бинокля под нужды пользователя предусмотрено все необходимое: можно откорректировать межзрачковое расстояние, точно настроить резкость при помощи центрального барабана, отрегулировать диоптрии на правом окуляре, а также выбрать наиболее удобное положение поворотно-выдвижных наглазников. Также бинокль может быть установлен на стандартный штатив – в корпусе есть резьба 1/4".
Характеристики:
- Спортивное назначение - туристический; для наблюдений; Для активного образа жизни
- Увеличение, крат - 8
- Тип призмы - Roof
- Материал оптики - BaK-4
- Покрытие линз - полное многослойное, зеленое
- Диаметр объектива (апертура), мм - 25
- Относительная яркость - 9,77
- Поле зрения на удаление 1000 м, м - 119
- Минимальная дистанция фокусировки, м - 7
- Реальный угол зрения, ° - 6,8
- Водозащищенность - защита от временного погружения в воду (на 30 минут на глубину не более 1,5 метра)
- Способ фокусировки - центральная
- Возможность диоптрийной коррекции, D - ±3
- Межзрачковое расстояние, мм - 56–74
- Крепление к штативу - стандартное крепление 1/4
- Наглазники окуляров - поворотно-выдвижные
- Диаметр выходного зрачка, мм - 3,1
- Вынос выходного зрачка, мм - 15,3