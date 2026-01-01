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Bresser Wave 8x25 бинокль
Bresser Wave 8x25 бинокль
Bresser Wave 8x25 бинокль

Bresser Wave 8x25 бинокль

Bresser
Артикул: MTG-2603

Bresser Wave 8x25 бинокль. Компактный roof-бинокль с водозащитой и увеличение – 8 крат с широким полем зрения. Оптика из стекла BaK-4 с многослойным просветлением. Коррекция диоптрий, поворотно-выдвижные наглазники. Имеет сандартное штативное крепление. Отличный выбор для путешественников, походников, натуралистов.

Описание

Для адаптации бинокля под нужды пользователя предусмотрено все необходимое: можно откорректировать межзрачковое расстояние, точно настроить резкость при помощи центрального барабана, отрегулировать диоптрии на правом окуляре, а также выбрать наиболее удобное положение поворотно-выдвижных наглазников. Также бинокль может быть установлен на стандартный штатив – в корпусе есть резьба 1/4". 

Характеристики: 

  • Спортивное назначение - туристический; для наблюдений; Для активного образа жизни
  • Увеличение, крат - 8
  • Тип призмы - Roof
  • Материал оптики - BaK-4
  • Покрытие линз - полное многослойное, зеленое
  • Диаметр объектива (апертура), мм - 25
  • Относительная яркость - 9,77
  • Поле зрения на удаление 1000 м, м - 119
  • Минимальная дистанция фокусировки, м - 7
  • Реальный угол зрения, ° - 6,8
  • Водозащищенность - защита от временного погружения в воду (на 30 минут на глубину не более 1,5 метра)
  • Способ фокусировки - центральная
  • Возможность диоптрийной коррекции, D - ±3
  • Межзрачковое расстояние, мм - 56–74
  • Крепление к штативу - стандартное крепление 1/4
  • Наглазники окуляров - поворотно-выдвижные
  • Диаметр выходного зрачка, мм - 3,1
  • Вынос выходного зрачка, мм - 15,3

Комплектация

  • Бинокль
  • Чехол с наплечным ремнем
  • Защитная крышка окуляров (сдвоенная)
  • Защитные крышки объективов – 2 шт.
  • Салфетка для очистки оптики
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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