Bresser Wave 12x50 WP бинокль

Материал линз и призм – стекло BaK-4, которое широко применяется в разной оптической технике, так как создает четкое изображение без искажения геометрии, правильно передает цвета окружающего мира и радует глаз высокой контрастностью картинки. Оптика дополнена многослойным просветлением, а на призмы нанесено еще и светоотражающее покрытие (Ultimate Reflection Coating). Это делает изображение более ярким и насыщенным, позволяет ясно различать мелкие детали даже при наблюдениях в сумерках, эффективно убирает блики и внутренние отражения.
Поворотно-выдвижные наглазники обеспечивают удобство наблюдений для любого пользователя – они легко устанавливаются в наиболее подходящее положение. Также можно регулировать расстояние между зрачками и корректировать диоптрии – кольцо настройки расположено на правом окуляре. Барабан фокусировки находится в центре.
Герметичный корпус не пропускает воду даже при погружении на глубину до 1 метра, а азотное заполнение эффективно борется с конденсатом – линзы не запотевают при резком изменении температуры.
Характеристики:
- Спортивное назначение - армейские, для охоты, для рыбалки, полевые,
- Увеличение, крат - 12
- Тип призмы - Roof
- Материал оптики - BaK-4
- Покрытие линз - полное многослойное, зеленое ultimate reflection coating
- Диаметр объектива (апертура), мм - 50
- Относительная яркость - 17,36
- Поле зрения на удаление 1000 м, м - 81
- Сумеречный фактор - 24,49
- Водозащищенность - IPX7, защита от временного погружения в воду (на глубину не более 1 метра)
- Минимальная дистанция фокусировки, м - 5
- Возможность диоптрийной коррекции, D - есть
- Реальный угол зрения - 4,63
- Межзрачковое расстояние, мм - есть, регулируемое
- Крепление к штативу - стандартное крепление 1/4
- Наглазники окуляров - поворотно-выдвижные
- Вынос выходного зрачка, мм - 13,5