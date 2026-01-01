Bresser Wave 12x50 WP бинокль

Описание

Материал линз и призм – стекло BaK-4, которое широко применяется в разной оптической технике, так как создает четкое изображение без искажения геометрии, правильно передает цвета окружающего мира и радует глаз высокой контрастностью картинки. Оптика дополнена многослойным просветлением, а на призмы нанесено еще и светоотражающее покрытие (Ultimate Reflection Coating). Это делает изображение более ярким и насыщенным, позволяет ясно различать мелкие детали даже при наблюдениях в сумерках, эффективно убирает блики и внутренние отражения.





Поворотно-выдвижные наглазники обеспечивают удобство наблюдений для любого пользователя – они легко устанавливаются в наиболее подходящее положение. Также можно регулировать расстояние между зрачками и корректировать диоптрии – кольцо настройки расположено на правом окуляре. Барабан фокусировки находится в центре.

Герметичный корпус не пропускает воду даже при погружении на глубину до 1 метра, а азотное заполнение эффективно борется с конденсатом – линзы не запотевают при резком изменении температуры.

Характеристики:



