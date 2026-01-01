images
images
images
Bresser Wave 12x50 WP бинокль
Bresser Wave 12x50 WP бинокль
Bresser Wave 12x50 WP бинокль

Bresser Wave 12x50 WP бинокль

Bresser
Артикул: MTG-2605

Bresser Wave 12x50 WP бинокль. Всепогодный бинокль. Вне зависимости от погоды и уровня освещенности в него можно наблюдать яркую и контрастную картинку, при этом оптика и механика будут надежно защищены от любых капризов погоды и случайных происшествий. Герметичный корпус не пропускает воду даже при погружении на глубину до 1 метра, а азотное заполнение эффективно борется с конденсатом – линзы не запотевают при резком изменении температуры. Предусмотрена установка на штатив – в корпусе есть резьба 1/4″. 12-кратное увеличение, светосильная оптика с двумя типами покрытий. 

Описание

Материал линз и призм – стекло BaK-4, которое широко применяется в разной оптической технике, так как создает четкое изображение без искажения геометрии, правильно передает цвета окружающего мира и радует глаз высокой контрастностью картинки. Оптика дополнена многослойным просветлением, а на призмы нанесено еще и светоотражающее покрытие (Ultimate Reflection Coating). Это делает изображение более ярким и насыщенным, позволяет ясно различать мелкие детали даже при наблюдениях в сумерках, эффективно убирает блики и внутренние отражения.

Поворотно-выдвижные наглазники обеспечивают удобство наблюдений для любого пользователя – они легко устанавливаются в наиболее подходящее положение. Также можно регулировать расстояние между зрачками и корректировать диоптрии – кольцо настройки расположено на правом окуляре. Барабан фокусировки находится в центре.
Герметичный корпус не пропускает воду даже при погружении на глубину до 1 метра, а азотное заполнение эффективно борется с конденсатом – линзы не запотевают при резком изменении температуры.
Характеристики:

  • Спортивное назначение - армейские, для охоты, для рыбалки, полевые,
  • Увеличение, крат - 12
  • Тип призмы - Roof
  • Материал оптики - BaK-4
  • Покрытие линз - полное многослойное, зеленое ultimate reflection coating
  • Диаметр объектива (апертура), мм - 50
  • Относительная яркость - 17,36
  • Поле зрения на удаление 1000 м, м - 81
  • Сумеречный фактор - 24,49
  • Водозащищенность -  IPX7, защита от временного погружения в воду (на глубину не более 1 метра)
  • Минимальная дистанция фокусировки, м - 5
  • Возможность диоптрийной коррекции, D - есть
  • Реальный угол зрения - 4,63
  • Межзрачковое расстояние, мм - есть, регулируемое
  • Крепление к штативу - стандартное крепление 1/4
  • Наглазники окуляров - поворотно-выдвижные
  • Вынос выходного зрачка, мм - 13,5

Комплектация

  • бинокль
  • нейлоновый чехол
  • ремешок защитная крышка окуляров (сдвоенная)
  • защитные крышки объективов – 2 шт

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Видеообзор &quot;Миниатюрный светодиодный осветитель для телефона Fotokvant SL-60Al с 4 видами крепления&quot;
Видеообзор "Миниатюрный светодиодный осветитель для телефона Fotokvant SL-60Al с 4 видами крепления"
Беспроводной микрофон для видеоблоггера. Какой выбрать, на что обратить внимание?
Беспроводной микрофон для видеоблоггера. Какой выбрать, на что обратить внимание?
Как осветить фильм ужасов. 5 способов
Как осветить фильм ужасов. 5 способов
Амира Фриц
Амира Фриц
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.