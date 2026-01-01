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Bresser Wave 10x25 бинокль
Bresser Wave 10x25 бинокль
Bresser Wave 10x25 бинокль
Bresser Wave 10x25 бинокль
Bresser Wave 10x25 бинокль

Bresser Wave 10x25 бинокль

Bresser
Артикул: MTG-2604

Bresser Wave 10x25 бинокль. Модель для походников, натуралистов и любителей экстремального спорта. Roof-призмы, материал оптики – стекло BaK-4. Поворотно-выдвижные наглазники и диоптрийная коррекция. Не боится непогоды, обладает хорошим полем зрения и позволяет рассматривать удаленные объекты на увеличении 10 крат.

Описание

Герметичный корпус не пропускает воду, причем речь идет не только о каплях дождя, – бинокль способен выдержать даже падение в озеро или реку, если погружение будет на не очень большую глубину и только на короткое время. Также в корпусе есть резьбовое крепление для установки на штатив.

Характеристики:

  • Спортивное назначение - туристический; для наблюдений; Для активного образа жизни
  • Увеличение, крат - 10
  • Тип призмы - Roof
  • Материал оптики - BaK-4
  • Покрытие линз - полное многослойное, зеленое
  • Диаметр объектива (апертура), мм - 25
  • Относительная яркость - 6.25
  • Поле зрения на удаление 1000 м, м - 98
  • Реальный угол зрения, ° - 5.6
  • Водозащищенность - защита от временного погружения в воду (на 30 минут на глубину не более 1,5 метра)
  • Способ фокусировки - центральная
  • Возможность диоптрийной коррекции, D - ±3
  • Межзрачковое расстояние, мм - 56–74
  • Крепление к штативу - стандартное крепление 1/4
  • Наглазники окуляров - поворотно-выдвижные
  • Диаметр выходного зрачка, мм - 2,6
  • Вынос выходного зрачка, мм - 14,1

Комплектация

  •  Бинокль Чехол с наплечным ремнем
  • Защитная крышка окуляров (сдвоенная)
  • Защитные крышки объективов – 2 шт
  • Салфетка для очистки оптики
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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