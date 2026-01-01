Bresser Wave 10x25 бинокль

Герметичный корпус не пропускает воду, причем речь идет не только о каплях дождя, – бинокль способен выдержать даже падение в озеро или реку, если погружение будет на не очень большую глубину и только на короткое время. Также в корпусе есть резьбовое крепление для установки на штатив.
Характеристики:
- Спортивное назначение - туристический; для наблюдений; Для активного образа жизни
- Увеличение, крат - 10
- Тип призмы - Roof
- Материал оптики - BaK-4
- Покрытие линз - полное многослойное, зеленое
- Диаметр объектива (апертура), мм - 25
- Относительная яркость - 6.25
- Поле зрения на удаление 1000 м, м - 98
- Реальный угол зрения, ° - 5.6
- Водозащищенность - защита от временного погружения в воду (на 30 минут на глубину не более 1,5 метра)
- Способ фокусировки - центральная
- Возможность диоптрийной коррекции, D - ±3
- Межзрачковое расстояние, мм - 56–74
- Крепление к штативу - стандартное крепление 1/4
- Наглазники окуляров - поворотно-выдвижные
- Диаметр выходного зрачка, мм - 2,6
- Вынос выходного зрачка, мм - 14,1