Bresser Wave 10x25 бинокль

Описание

Герметичный корпус не пропускает воду, причем речь идет не только о каплях дождя, – бинокль способен выдержать даже падение в озеро или реку, если погружение будет на не очень большую глубину и только на короткое время. Также в корпусе есть резьбовое крепление для установки на штатив.

Характеристики: