Bresser TrueView 10x42 WP бинокль

Описание

Оптические элементы сделаны из стекла BaK-4, поэтому передаваемое изображение четкое, контрастное, детализированное. Объективы светосильные, хорошо работают в сумерках и при низкой облачности, яркости картинке добавляет и просветление линз и призм. В бинокле можно регулировать диоптрии, выбирать расстояние между зрачками, устанавливать наглазники в наиболее удобное положение. Барабан фокусировки выполнен удобно – он немного приближен к окулярам, поэтому до него проще дотягиваться.





При необходимости бинокль может быть установлен на штатив. https://photogora.ru/tripod/tripod_spec/

Характеристики: