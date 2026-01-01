Bresser TrueView 10x42 WP бинокль

Оптические элементы сделаны из стекла BaK-4, поэтому передаваемое изображение четкое, контрастное, детализированное. Объективы светосильные, хорошо работают в сумерках и при низкой облачности, яркости картинке добавляет и просветление линз и призм. В бинокле можно регулировать диоптрии, выбирать расстояние между зрачками, устанавливать наглазники в наиболее удобное положение. Барабан фокусировки выполнен удобно – он немного приближен к окулярам, поэтому до него проще дотягиваться.
При необходимости бинокль может быть установлен на штатив. https://photogora.ru/tripod/tripod_spec/
Характеристики:
- Спортивное назначение - охота, рыбалка, поход
- Увеличение, крат - 10
- Тип призмы - Roof
- Материал оптики - BaK-4
- Покрытие линз - полное, зеленое
- Диаметр объектива (апертура), мм - 42
- Относительная яркость - 27,56
- Поле зрения на удаление 1000 м, м - 98
- Реальный угол зрения, ° - 5,6
- Водозащищенность - есть
- Способ фокусировки - центральная
- Возможность диоптрийной коррекции, D - ±5
- Межзрачковое расстояние, мм - 56–72
- Крепление к штативу - стандартное крепление 1/4
- Наглазники окуляров - поворотно-выдвижные
- Диаметр выходного зрачка, мм - 3,8
- Вынос выходного зрачка, мм - 15