Bresser Topas 7x50 WP бинокль

Описание

Бинокль создан на базе классической оптической схемы Porro. Все элементы изготовлены из стекла BaK-4 с высоким показателем преломления. Бинокль создает четкое и детальное изображение и отличается ровным выходным зрачком круглой формы. Просветляющее покрытие внешних линз снижает потери света, улучшает четкость и цветопередачу. Объективы бинокля светосильные и позволяют вести наблюдения даже в сумерках. При максимальном увеличении картинка будет ясной и контрастной.

Корпус изготовлен из ударопрочного пластика и полностью покрыт резиной. Это защищает оптическую схему от ударов, грязи и воды. Бинокль можно уронить в сугроб или прогуляться с ним под сильным дождем – не будет никаких повреждений. Bresser Topas 7x50 WP – идеальный спутник для морского путешествия. Сильные волны и непогода ему не страшны.

Можно использовать бинокль с очками или для наблюдений без них откорректировать диоптрии окуляров. Удобно, что резкость настраивается на каждом окуляре отдельно. Межзрачковое расстояние можно выставить перемещением оптических труб относительно друг друга. Для проведения стационарных наблюдений предусмотрено крепление на стандартный штатив. https://photogora.ru/tripod/tripod_spec/

Характеристики: