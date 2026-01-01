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Bresser Topas 7x50 WP бинокль с компасом
Bresser Topas 7x50 WP бинокль с компасом
Bresser Topas 7x50 WP бинокль с компасом
Bresser Topas 7x50 WP бинокль с компасом
Bresser Topas 7x50 WP бинокль с компасом
Bresser Topas 7x50 WP бинокль с компасом
Bresser Topas 7x50 WP бинокль с компасом

Bresser Topas 7x50 WP бинокль с компасом

Bresser
Артикул: MTG-2627

Bresser Topas 7x50 WP бинокль с компасом. Водозащищенный морской бинокль с линзами Porro, который идеально подходит для использования на воде. Его можно рекомендовать рыбакам, натуралистам, любителем прогулок на яхте, сотрудникам спецслужб и охранных организаций. Бинокль способен стать отличным помощником и в хобби, и в профессиональной деятельности. Бинокль Bresser Topas 7x50 WP дополнительно оснащен компасом и визиром. 

Описание

Бинокль создан на базе классической оптической схемы Porro. Все элементы изготовлены из стекла BaK-4 с высоким показателем преломления. Бинокль создает четкое и детальное изображение и отличается ровным выходным зрачком круглой формы. Просветляющее покрытие внешних линз снижает потери света, улучшает четкость и цветопередачу. Объективы бинокля светосильные и позволяют вести наблюдения даже в сумерках. При максимальном увеличении картинка будет ясной и контрастной.

Корпус изготовлен из ударопрочного пластика и полностью покрыт резиной. Это защищает оптическую схему от ударов, грязи и воды. Бинокль можно уронить в сугроб или прогуляться с ним под сильным дождем – не будет никаких повреждений. Bresser Topas 7x50 WP – идеальный спутник для морского путешествия. Сильные волны и непогода ему не страшны.

Можно использовать бинокль с очками или для наблюдений без них откорректировать диоптрии окуляров. Удобно, что резкость настраивается на каждом окуляре отдельно. Межзрачковое расстояние можно выставить перемещением оптических труб относительно друг друга. Для проведения стационарных наблюдений предусмотрено крепление на стандартный штатив. https://photogora.ru/tripod/tripod_spec/

Бинокль Bresser Topas 7x50 WP дополнительно оснащен компасом и визиром. Не отрывая глаз от окуляров, вы сможете определить расстояние до объекта, оценить его размеры и просчитать вероятную траекторию. Компас имеет встроенную подсветку, которая работает от батареек. Данные визира определяются по шкале, расположенной на окуляре.

Характеристики:

  • Назначение - Для охоты и рыбалки; туризм
  • Увеличение, крат - 7
  • Тип призмы - Porro
  • Материал оптики - BaK-4
  • Покрытие линз - полное многослойное, голубое
  • Диаметр объектива (апертура), мм - 50
  • Относительная яркость - 51,02
  • Поле зрения на удаление 1000 м, м - 116
  • Реальный угол зрения, ° - 6,63
  • Водозащищенность - есть
  • Способ фокусировки - индивидуальная для каждого окуляра
  • Обрезиненная поверхность корпуса - есть
  • Сумеречный фактор - 18,71
  • Межзрачковое расстояние, мм - изменяемое
  • Крепление к штативу - стандартное крепление 1/4
  • Наглазники окуляров - резиновые
  • Вес - 1 кг
  • Компас - есть
  • Дальномер - есть 
  • Источник питания - 2 батарейки типа LR43, 1,5В (в комплекте). 

Комплектация

  • Бинокль Bresser Topas 7x50 WP, с компасом
  • Чехол
  • Ремешок
  • Салфетка для ухода за оптикой
  • Защитные крышки
  • Батарейки: 2 шт. типа LR43
  • Инструкция по эксплуатации

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