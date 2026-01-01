Bresser Spezial Zoomar 7–35x50 бинокль

Призмы и линзы бинокля Bresser Spezial-Zoomar 7-35x50 выполнены из оптического стекла BaK-4 и имеют полное многослойное покрытие, поэтому изображение отличается четкостью, яркостью и контрастностью. Увеличение меняется плавно, при помощи рычажка на окуляре. Имеется возможность диоптрийной корректировки.
Резиновое покрытие корпуса защищает бинокль от пыли и обеспечивает надежный захват. Для длительных наблюдений (особенно при большом увеличении) рекомендуется установить бинокль на штатив.
Характеристики:
- Назначение - охота; рыбалка; туризм
- Увеличение, крат - 7-35
- Тип призмы - Porro
- Материал оптики - BaK-4
- Покрытие линз - полное многослойное
- Диаметр объектива (апертура), мм - 50
- Сумеречный фактор - 41,8
- Относительная яркость - 51,02 (при х7)
- Поле зрения на удаление 1000 м, м - 66 (при х7)
- Минимальная дистанция фокусировки, м - 7
- Реальный угол зрения, ° - 3,77
- Водозащищенность - есть
- Способ фокусировки - центральная
- Крепление к штативу - стандартное крепление 1/4
- Наглазники окуляров - есть
- Зум - есть
- Диоптрийная коррекция - есть