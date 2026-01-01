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Bresser Spezial Zoomar 7–35x50 бинокль
Bresser Spezial Zoomar 7–35x50 бинокль
Bresser Spezial Zoomar 7–35x50 бинокль
Bresser Spezial Zoomar 7–35x50 бинокль
Bresser Spezial Zoomar 7–35x50 бинокль
Bresser Spezial Zoomar 7–35x50 бинокль
Bresser Spezial Zoomar 7–35x50 бинокль

Bresser Spezial Zoomar 7–35x50 бинокль

Bresser
Артикул: MTG-2625

Bresser Spezial Zoomar 7–35x50 бинокль. Полевой бинокль Bresser Spezial-Zoomar 7-35x50 сочетает прекрасную оптику, высокое качество сборки и эргономичный дизайн. Большой диапазон увеличений значительно расширяет возможности бинокля и позволяет вести наблюдения за объектами на разном расстоянии. 

Описание

Призмы и линзы бинокля Bresser Spezial-Zoomar 7-35x50 выполнены из оптического стекла BaK-4 и имеют полное многослойное покрытие, поэтому изображение отличается четкостью, яркостью и контрастностью. Увеличение меняется плавно, при помощи рычажка на окуляре. Имеется возможность диоптрийной корректировки.

Резиновое покрытие корпуса защищает бинокль от пыли и обеспечивает надежный захват. Для длительных наблюдений (особенно при большом увеличении) рекомендуется установить бинокль на штатив.

Характеристики:

  • Назначение - охота; рыбалка; туризм
  • Увеличение, крат - 7-35
  • Тип призмы - Porro
  • Материал оптики - BaK-4
  • Покрытие линз - полное многослойное
  • Диаметр объектива (апертура), мм - 50
  • Сумеречный фактор - 41,8
  • Относительная яркость - 51,02 (при х7)
  • Поле зрения на удаление 1000 м, м - 66 (при х7)
  • Минимальная дистанция фокусировки, м - 7
  • Реальный угол зрения, ° - 3,77
  • Водозащищенность - есть
  • Способ фокусировки - центральная
  • Крепление к штативу - стандартное крепление 1/4
  • Наглазники окуляров - есть
  • Зум - есть
  • Диоптрийная коррекция - есть

Комплектация

  • Бинокль Bresser Spezial-Zoomar 7-35x50
  • Пылезащитные крышки для линз
  • Ремешок
  • Адаптер для установки на штатив
  • Чехол
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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