Bresser Spezial Zoomar 7–35x50 бинокль

Описание

Призмы и линзы бинокля Bresser Spezial-Zoomar 7-35x50 выполнены из оптического стекла BaK-4 и имеют полное многослойное покрытие, поэтому изображение отличается четкостью, яркостью и контрастностью. Увеличение меняется плавно, при помощи рычажка на окуляре. Имеется возможность диоптрийной корректировки.

Резиновое покрытие корпуса защищает бинокль от пыли и обеспечивает надежный захват. Для длительных наблюдений (особенно при большом увеличении) рекомендуется установить бинокль на штатив.

Характеристики: