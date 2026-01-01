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Bresser Spezial Saturn 20x60 бинокль
Bresser Spezial Saturn 20x60 бинокль
Bresser Spezial Saturn 20x60 бинокль
Bresser Spezial Saturn 20x60 бинокль
Bresser Spezial Saturn 20x60 бинокль
Bresser Spezial Saturn 20x60 бинокль
Bresser Spezial Saturn 20x60 бинокль

Bresser Spezial Saturn 20x60 бинокль

Bresser
Артикул: MTG-2624

Bresser Spezial Saturn 20x60 бинокль. мощный бинокль, с помощью которого можно рассматривать очень удаленные объекты и даже вести астрономические наблюдения. Превосходная оптика позволяет получить яркое и чистое изображение без аберраций, а эргономичный дизайн и высокое качество сборки делают использование бинокля комфортным и приятным.

Описание

Светосильные объективы диаметром 60 мм собирают большое количество света. Линзы изготовлены из стекла BaK-4 и имеют полное многослойное просветление. Бинокль дает качественную картинку даже в сумерках. Наглазники выдвижные, поэтому наблюдения можно вести даже в очках. Наведение на объект осуществляется с помощью барабана центральной фокусировки.

Для получения максимально четкого изображение рекомендуется установить бинокль на штатив https://photogora.ru/tripod/tripod_spec/

Характеристики:

  • Назначение - туристический; для наблюдений; астрономическое
  • Увеличение, крат - 20
  • Тип призмы - Porro
  • Материал оптики - BaK-4
  • Покрытие линз - полное многослойное
  • Диаметр объектива (апертура), мм - 60
  • Относительная яркость - 9
  • Поле зрения на удаление 1000 м, м - 52
  • Минимальная дистанция фокусировки, м - 9
  • Сумеречный фактор - 34,64
  • Способ фокусировки - центральная
  • Возможность диоптрийной коррекции, D - ±3
  • Межзрачковое расстояние, мм - 56–74
  • Крепление к штативу - стандартное крепление 1/4
  • Вес - 1,14 кг
  • Габариты , мм - 199x75x205

Комплектация

  • Бинокль Bresser Spezial-Saturn 20x60
  • Пылезащитные крышки для линз
  • Ремешок
  • Чехол
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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