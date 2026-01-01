Bresser Spezial Saturn 20x60 бинокль

Светосильные объективы диаметром 60 мм собирают большое количество света. Линзы изготовлены из стекла BaK-4 и имеют полное многослойное просветление. Бинокль дает качественную картинку даже в сумерках. Наглазники выдвижные, поэтому наблюдения можно вести даже в очках. Наведение на объект осуществляется с помощью барабана центральной фокусировки.
Для получения максимально четкого изображение рекомендуется установить бинокль на штатив https://photogora.ru/tripod/tripod_spec/.
Характеристики:
- Назначение - туристический; для наблюдений; астрономическое
- Увеличение, крат - 20
- Тип призмы - Porro
- Материал оптики - BaK-4
- Покрытие линз - полное многослойное
- Диаметр объектива (апертура), мм - 60
- Относительная яркость - 9
- Поле зрения на удаление 1000 м, м - 52
- Минимальная дистанция фокусировки, м - 9
- Сумеречный фактор - 34,64
- Способ фокусировки - центральная
- Возможность диоптрийной коррекции, D - ±3
- Межзрачковое расстояние, мм - 56–74
- Крепление к штативу - стандартное крепление 1/4
- Вес - 1,14 кг
- Габариты , мм - 199x75x205