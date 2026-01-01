Bresser Spezial Jagd 11x56 бинокль

Линзы бинокля изготовлены из оптического стекла BaK-4 и имеют полное многослойное просветляющее покрытие. Благодаря этому бинокль дает четкое и чистое изображение без аберраций. Диоптрийная корректировка позволяет компенсировать различия в остроте зрения правого и левого глаза.
Резинное покрытие корпуса защищает прибор от пыли и обеспечивает надежный захват. Благодаря большому барабану центральной фокусировки наведение на объект можно осуществлять в перчатках.
Для проведения стационарных наблюдений предусмотрено крепление на стандартный штатив. https://photogora.ru/tripod/tripod_spec/.
Характеристики:
- Назначение - для охоты и рыбалки; туризм
- Увеличение, крат - 11
- Тип призмы - Porro
- Материал оптики - BaK-4
- Покрытие линз - полное многослойное
- Диаметр объектива (апертура), мм - 56
- Относительная яркость - 25,92
- Поле зрения на удаление 1000 м, м - 105
- Реальный угол зрения, ° - 6
- Водозащищенность - есть
- Сумеречный фактор - 24,82
- Вес - 1,1 кг