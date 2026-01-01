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Bresser Spezial Jagd 11x56 бинокль
Bresser Spezial Jagd 11x56 бинокль
Bresser Spezial Jagd 11x56 бинокль
Bresser Spezial Jagd 11x56 бинокль
Bresser Spezial Jagd 11x56 бинокль
Bresser Spezial Jagd 11x56 бинокль
Bresser Spezial Jagd 11x56 бинокль

Bresser Spezial Jagd 11x56 бинокль

Bresser
Артикул: MTG-2622

Bresser Spezial Jagd 11x56 бинокль. Полевой бинокль для охотников, рыболовов, туристов. Светосильные объективы диаметром 56 мм строят яркое изображение даже в сумерках. 11-кратное увеличение дает возможность подробно рассмотреть наблюдаемый объект на значительном расстоянии. 

Описание

Линзы бинокля изготовлены из оптического стекла BaK-4 и имеют полное многослойное просветляющее покрытие. Благодаря этому бинокль дает четкое и чистое изображение без аберраций. Диоптрийная корректировка позволяет компенсировать различия в остроте зрения правого и левого глаза.

Резинное покрытие корпуса защищает прибор от пыли и обеспечивает надежный захват. Благодаря большому барабану центральной фокусировки наведение на объект можно осуществлять в перчатках.

Для проведения стационарных наблюдений предусмотрено крепление на стандартный штатив. https://photogora.ru/tripod/tripod_spec/.

Характеристики:

  • Назначение - для охоты и рыбалки; туризм
  • Увеличение, крат - 11
  • Тип призмы - Porro
  • Материал оптики - BaK-4
  • Покрытие линз - полное многослойное
  • Диаметр объектива (апертура), мм - 56
  • Относительная яркость - 25,92
  • Поле зрения на удаление 1000 м, м - 105
  • Реальный угол зрения, ° - 6
  • Водозащищенность - есть
  • Сумеречный фактор - 24,82
  • Вес - 1,1 кг

Комплектация

  • Бинокль Bresser Spezial-Jagd 11x56
  • Пылезащитные крышки для линз
  • Ремешок
  • Чехол
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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