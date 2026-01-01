Bresser Spezial Jagd 11x56 бинокль

Описание

Линзы бинокля изготовлены из оптического стекла BaK-4 и имеют полное многослойное просветляющее покрытие. Благодаря этому бинокль дает четкое и чистое изображение без аберраций. Диоптрийная корректировка позволяет компенсировать различия в остроте зрения правого и левого глаза.

Резинное покрытие корпуса защищает прибор от пыли и обеспечивает надежный захват. Благодаря большому барабану центральной фокусировки наведение на объект можно осуществлять в перчатках.

Для проведения стационарных наблюдений предусмотрено крепление на стандартный штатив. https://photogora.ru/tripod/tripod_spec/.

Характеристики: