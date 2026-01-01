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Bresser Pirsch ED 8x34 бинокль
Bresser Pirsch ED 8x34 бинокль
Bresser Pirsch ED 8x34 бинокль
Bresser Pirsch ED 8x34 бинокль
Bresser Pirsch ED 8x34 бинокль

Bresser Pirsch ED 8x34 бинокль

Bresser
Артикул: MTG-2620

Bresser Pirsch ED 8x34 бинокль. Небольшой туристический бинокль Bresser Pirsch ED 8x34 с премиум-оптикой и водозащищенным корпусом, заполненным аргоном. Всепогодный оптический прибор будет незаменим на прогулке по лесу, в походе, на стадионе, при наблюдениях за птицами или животными. Так как бинокль совершенно не боится непогоды, его можно брать с собой даже на водные прогулки или в длительные поездки по диким местам – он выдержит и сильный дождь, и суровую метель. Качество изображения на высоте: оно впечатлит даже требовательного и искушенного пользователя. 

Описание

Призмы бинокля сделаны из стекла BaK-4, линзы – из низкодисперсионного ED-стекла. Такое сочетание позволяет оптике передавать четкую картинку без оптических искажений и с правильной цветопередачей. Все детали удаленных объектов читаются ясно, а геометрия предметов не искажается. Также на призмах есть фазокорректирующее покрытие, которое делает изображение более реалистичным. А полное многослойное просветление и диэлектрическое покрытие линз увеличивают светопропускание, благодаря чему картинка получается более яркой. Оптика дает 8-кратное увеличение и обеспечивает хороший обзор – в бинокль удобно наблюдать даже за быстро движущимися объектами.

Конструкция корпуса – это так называемый «открытый мост». Половинки бинокля соединяются двумя усиленными шарнирами, а не одной сплошной перемычкой. С одной стороны, это позволяет прибору оставаться таким же прочным и надежным, с другой – уменьшает его вес и улучшает захват. Бинокль не пропускает воду (класс защиты – IPX7) и может спокойно выдержать кратковременное погружение в водоем на глубину до 1 метра. Внутреннее пространство заполнено аргоном – этот газ, как и азот, помогает бороться с конденсатом, но делает это более эффективно.

В приборе регулируется межзрачковое расстояние, есть настройка диоптрий на правом окуляре, предусмотрена возможность выбора положения поворотно-выдвижных наглазников. Настройка резкости производится вращением центрального барабана, есть возможность установки прибора на стандартный штатив.  https://photogora.ru/tripod/tripod_spec/. Вынос выходного зрачка достаточен для наблюдений в очках.

Характеристики:

  • назначение - охота, рыбалка, поход
  • Увеличение, крат - 8
  • Тип призмы - Roof
  • Материал оптики - BaK-4
  • Покрытие линз -  полное многослойное, зеленое диэлектрическое
  • Диаметр объектива (апертура), мм - 34
  • Сумеречный фактор - 16,49
  • Относительная яркость - 18,06
  • Поле зрения на удаление 1000 м, м - 122
  • Реальный угол зрения, ° - 6,97
  • Водозащищенность - IPX7, защита от временного погружения в воду
  • Способ фокусировки - центральная
  • Возможность диоптрийной коррекции, D - ±4
  • Межзрачковое расстояние, мм - 56–76
  • Крепление к штативу - стандартное крепление 1/4
  • Наглазники окуляров - поворотно-выдвижные
  • Диаметр выходного зрачка, мм - 4,25
  • Вынос выходного зрачка, мм - 17,15
  • Вес - 1,040 кг

Комплектация

  • Бинокль
  • Нейлоновая сумка с плечевым ремнем
  • Широкий ремешок для переноски
  • Защитные крышки окуляров и объективов
  • Салфетка для очистки оптики
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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