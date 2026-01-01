Bresser Pirsch ED 8x34 бинокль

Описание

Призмы бинокля сделаны из стекла BaK-4, линзы – из низкодисперсионного ED-стекла. Такое сочетание позволяет оптике передавать четкую картинку без оптических искажений и с правильной цветопередачей. Все детали удаленных объектов читаются ясно, а геометрия предметов не искажается. Также на призмах есть фазокорректирующее покрытие, которое делает изображение более реалистичным. А полное многослойное просветление и диэлектрическое покрытие линз увеличивают светопропускание, благодаря чему картинка получается более яркой. Оптика дает 8-кратное увеличение и обеспечивает хороший обзор – в бинокль удобно наблюдать даже за быстро движущимися объектами.

Конструкция корпуса – это так называемый «открытый мост». Половинки бинокля соединяются двумя усиленными шарнирами, а не одной сплошной перемычкой. С одной стороны, это позволяет прибору оставаться таким же прочным и надежным, с другой – уменьшает его вес и улучшает захват. Бинокль не пропускает воду (класс защиты – IPX7) и может спокойно выдержать кратковременное погружение в водоем на глубину до 1 метра. Внутреннее пространство заполнено аргоном – этот газ, как и азот, помогает бороться с конденсатом, но делает это более эффективно.

В приборе регулируется межзрачковое расстояние, есть настройка диоптрий на правом окуляре, предусмотрена возможность выбора положения поворотно-выдвижных наглазников. Настройка резкости производится вращением центрального барабана, есть возможность установки прибора на стандартный штатив. https://photogora.ru/tripod/tripod_spec/. Вынос выходного зрачка достаточен для наблюдений в очках.

Характеристики: