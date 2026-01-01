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Bresser Pirsch ED 10x34 бинокль
Bresser Pirsch ED 10x34 бинокль
Bresser Pirsch ED 10x34 бинокль
Bresser Pirsch ED 10x34 бинокль

Bresser Pirsch ED 10x34 бинокль

Bresser
Артикул: MTG-2621

Bresser Pirsch ED 10x34 бинокль. Премиум-оптика в ультралегком и компактном корпусе. Модель удобно брать с собой в поездки, походы и на прогулки. При этом качество передаваемого изображения сможет удовлетворить даже очень требовательного пользователя. К тому же бинокль водозащищен и заполнен аргоном, что делает его крайне устойчивым к любым проявлениям непогоды и резким перепадам температуры. В нем используются roof-призмы с фазовым покрытием, которое улучшает цветопередачу, контраст и разрешение изображения.

Описание

Оптические элементы сделаны из низкодисперсионного ED-стекла, поэтому искажения сведены к минимуму, а мелкие детали видны намного четче. Оптика дополнена двумя покрытиями: просветляющим и диэлектрическим. Оба увеличивают эффективность бинокля при использовании в условиях слабой освещенности.

Корпус бинокля способен выдержать краткосрочное погружение в воду, а заполнение аргоном оберегает оптику от выпадения конденсата. Bresser Pirsch ED 10x34 не боится дождя, снега, мороза и жары, поэтому его можно использовать в экстремальных условиях.

Стоит отметить удобство использования бинокля для людей с неидеальным зрением. Положение наглазников можно регулировать, а вынос выходного зрачка достаточен для наблюдений в очках. Также есть регулировка диоптрий. Дополнительно в бинокле можно настраивать резкость (при помощи центрального барабана фокусировки) и регулировать расстояние между зрачками. При необходимости бинокль можно устанавливать на штатив https://photogora.ru/tripod/tripod_spec/

Характеристики:

  • назначение - спорт, путешествия, охота и рыбалка
  • Увеличение, крат - 10
  • Тип призмы - Roof с фазовой коррекцией
  • Материал оптики - BaK-4
  • Покрытие линз - полное многослойное, диэлектрическое
  • Диаметр объектива (апертура), мм - 34
  • Сумеречный фактор - 18,43
  • Относительная яркость - 11,56
  • Поле зрения на удаление 1000 м, м - 107
  • Минимальная дистанция фокусировки, м - 3,5
  • Реальный угол зрения, ° - 6,11
  • Водозащищенность -  IPX7, защита от временного погружения в воду
  • Способ фокусировки - центральная
  • Возможность диоптрийной коррекции, D - ±4
  • Межзрачковое расстояние, мм - 56–76
  • Крепление к штативу - стандартное крепление 1/4
  • Наглазники окуляров - поворотно-выдвижные
  • Вынос выходного зрачка, мм - 16,06
  • Диаметр выходного зрачка, мм - 3,4
  • Вес - 1040 гр. 

Комплектация

  • Бинокль
  • Нейлоновая сумка с плечевым ремнем и поясным креплением
  • Широкий ремешок для переноски
  • Защитные крышки окуляров и объективов
  • Салфетка для очистки оптики
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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