Bresser Pirsch ED 10x34 бинокль

Описание

Оптические элементы сделаны из низкодисперсионного ED-стекла, поэтому искажения сведены к минимуму, а мелкие детали видны намного четче. Оптика дополнена двумя покрытиями: просветляющим и диэлектрическим. Оба увеличивают эффективность бинокля при использовании в условиях слабой освещенности.

Корпус бинокля способен выдержать краткосрочное погружение в воду, а заполнение аргоном оберегает оптику от выпадения конденсата. Bresser Pirsch ED 10x34 не боится дождя, снега, мороза и жары, поэтому его можно использовать в экстремальных условиях.

Стоит отметить удобство использования бинокля для людей с неидеальным зрением. Положение наглазников можно регулировать, а вынос выходного зрачка достаточен для наблюдений в очках. Также есть регулировка диоптрий. Дополнительно в бинокле можно настраивать резкость (при помощи центрального барабана фокусировки) и регулировать расстояние между зрачками. При необходимости бинокль можно устанавливать на штатив https://photogora.ru/tripod/tripod_spec/.

Характеристики: