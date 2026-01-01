Bresser Pirsch ED 10x34 бинокль

Оптические элементы сделаны из низкодисперсионного ED-стекла, поэтому искажения сведены к минимуму, а мелкие детали видны намного четче. Оптика дополнена двумя покрытиями: просветляющим и диэлектрическим. Оба увеличивают эффективность бинокля при использовании в условиях слабой освещенности.
Корпус бинокля способен выдержать краткосрочное погружение в воду, а заполнение аргоном оберегает оптику от выпадения конденсата. Bresser Pirsch ED 10x34 не боится дождя, снега, мороза и жары, поэтому его можно использовать в экстремальных условиях.
Стоит отметить удобство использования бинокля для людей с неидеальным зрением. Положение наглазников можно регулировать, а вынос выходного зрачка достаточен для наблюдений в очках. Также есть регулировка диоптрий. Дополнительно в бинокле можно настраивать резкость (при помощи центрального барабана фокусировки) и регулировать расстояние между зрачками. При необходимости бинокль можно устанавливать на штатив https://photogora.ru/tripod/tripod_spec/.
Характеристики:
- назначение - спорт, путешествия, охота и рыбалка
- Увеличение, крат - 10
- Тип призмы - Roof с фазовой коррекцией
- Материал оптики - BaK-4
- Покрытие линз - полное многослойное, диэлектрическое
- Диаметр объектива (апертура), мм - 34
- Сумеречный фактор - 18,43
- Относительная яркость - 11,56
- Поле зрения на удаление 1000 м, м - 107
- Минимальная дистанция фокусировки, м - 3,5
- Реальный угол зрения, ° - 6,11
- Водозащищенность - IPX7, защита от временного погружения в воду
- Способ фокусировки - центральная
- Возможность диоптрийной коррекции, D - ±4
- Межзрачковое расстояние, мм - 56–76
- Крепление к штативу - стандартное крепление 1/4
- Наглазники окуляров - поворотно-выдвижные
- Вынос выходного зрачка, мм - 16,06
- Диаметр выходного зрачка, мм - 3,4
- Вес - 1040 гр.