Bresser Pirsch 8x56 бинокль

Все оптические элементы сделаны из стекла BaK-4 и многократно просветлены. На roof-призмы нанесено фазокорректирующее покрытие, улучшающее цветопередачу и контрастность, а на линзы – специальное светоотражающее. Оптика хорошо пропускает свет, поэтому передаваемая картинка ясно различима даже в сумерках. С биноклем Bresser Pirsch 8x56 вести наблюдения можно при любой освещенности.
В пластиковом корпусе присутствуют металлические элементы, снаружи он покрыт резиной. Нескользящий материал улучшает захват, делая его более уверенным и надежным. Внутреннее пространство бинокля заполнено инертным газом, который оберегает оптику от выпадения конденсата. Непогода и резкие скачки температуры не помешают наблюдениям – бинокль продолжит работать и радовать вас красотами окружающего мира.
Оптику бинокля можно быстро адаптировать под свои нужды. В нем можно настроить расстояние между зрачками, откорректировать диоптрии на правом окуляре, установить поворотно-выдвижные наглазники в наиболее удобное положение. Барабан фокусировки расположен в центре. Окуляры с вынесенным зрачком позволяют вести наблюдения в очках.
Характеристики:
- назначение - спорт, путешествия, астрономия
- Увеличение, крат - 8
- Тип призмы - Roof
- Материал оптики - BaK-4
- Покрытие линз - полное многослойное, зеленое светоотражающее UR (Ultimate Reflection Coating)
- Диаметр объектива (апертура), мм - 56
- Сумеречный фактор - 23,66
- Относительная яркость - 49
- Поле зрения на удаление 1000 м, м - 114
- Минимальная дистанция фокусировки, м - 3,5
- Реальный угол зрения, ° - 6,51
- Водозащищенность - есть (при погружении на глубину до 1 метра)
- Способ фокусировки - центральная
- Возможность диоптрийной коррекции, D - ±4
- Межзрачковое расстояние, мм - 60–72
- Крепление к штативу - стандартное крепление 1/4
- Наглазники окуляров - поворотно-выдвижные
- Вес - 600 кг