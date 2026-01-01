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Bresser Pirsch 8x56 бинокль
Bresser Pirsch 8x56 бинокль
Bresser Pirsch 8x56 бинокль
Bresser Pirsch 8x56 бинокль
Bresser Pirsch 8x56 бинокль
Bresser Pirsch 8x56 бинокль
Bresser Pirsch 8x56 бинокль
Bresser Pirsch 8x56 бинокль
Bresser Pirsch 8x56 бинокль
Bresser Pirsch 8x56 бинокль

Bresser Pirsch 8x56 бинокль

Bresser
Артикул: MTG-2618

Bresser Pirsch 8x56 бинокль. Светосильный бинокль с 8-кратным увеличением, который поможет дотянуться до звезд. Премиум-бинокль для полевых и астрономических наблюдений. С этим оптическим прибором будут доступны не только классические ландшафтные наблюдения, но и изучение астрономических объектов – мощности оптики хватит для решения таких задач. Бинокль Bresser Pirsch 8x56 станет отличным выбором для наблюдений на рыбалке, охоте, в походах и путешествиях. 

Описание

Все оптические элементы сделаны из стекла BaK-4 и многократно просветлены. На roof-призмы нанесено фазокорректирующее покрытие, улучшающее цветопередачу и контрастность, а на линзы – специальное светоотражающее. Оптика хорошо пропускает свет, поэтому передаваемая картинка ясно различима даже в сумерках. С биноклем Bresser Pirsch 8x56 вести наблюдения можно при любой освещенности.

В пластиковом корпусе присутствуют металлические элементы, снаружи он покрыт резиной. Нескользящий материал улучшает захват, делая его более уверенным и надежным. Внутреннее пространство бинокля заполнено инертным газом, который оберегает оптику от выпадения конденсата. Непогода и резкие скачки температуры не помешают наблюдениям – бинокль продолжит работать и радовать вас красотами окружающего мира.

Оптику бинокля можно быстро адаптировать под свои нужды. В нем можно настроить расстояние между зрачками, откорректировать диоптрии на правом окуляре, установить поворотно-выдвижные наглазники в наиболее удобное положение. Барабан фокусировки расположен в центре. Окуляры с вынесенным зрачком позволяют вести наблюдения в очках.

Характеристики:

  • назначение - спорт, путешествия, астрономия
  • Увеличение, крат - 8
  • Тип призмы - Roof
  • Материал оптики - BaK-4
  • Покрытие линз -  полное многослойное, зеленое светоотражающее UR (Ultimate Reflection Coating)
  • Диаметр объектива (апертура), мм - 56
  • Сумеречный фактор - 23,66
  • Относительная яркость - 49
  • Поле зрения на удаление 1000 м, м - 114
  • Минимальная дистанция фокусировки, м - 3,5
  • Реальный угол зрения, ° - 6,51
  • Водозащищенность - есть (при погружении на глубину до 1 метра)
  • Способ фокусировки - центральная
  • Возможность диоптрийной коррекции, D - ±4
  • Межзрачковое расстояние, мм - 60–72
  • Крепление к штативу - стандартное крепление 1/4
  • Наглазники окуляров - поворотно-выдвижные
  • Вес - 600 кг

Комплектация

  • Бинокль
  • Нейлоновая сумка с плечевым ремнем и поясным креплением
  • Широкий ремешок для переноски
  • Защитные крышки окуляров и объективов
  • Салфетка для очистки оптики
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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