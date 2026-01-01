Bresser Pirsch 8x56 бинокль

Описание

Все оптические элементы сделаны из стекла BaK-4 и многократно просветлены. На roof-призмы нанесено фазокорректирующее покрытие, улучшающее цветопередачу и контрастность, а на линзы – специальное светоотражающее. Оптика хорошо пропускает свет, поэтому передаваемая картинка ясно различима даже в сумерках. С биноклем Bresser Pirsch 8x56 вести наблюдения можно при любой освещенности.

В пластиковом корпусе присутствуют металлические элементы, снаружи он покрыт резиной. Нескользящий материал улучшает захват, делая его более уверенным и надежным. Внутреннее пространство бинокля заполнено инертным газом, который оберегает оптику от выпадения конденсата. Непогода и резкие скачки температуры не помешают наблюдениям – бинокль продолжит работать и радовать вас красотами окружающего мира.



Оптику бинокля можно быстро адаптировать под свои нужды. В нем можно настроить расстояние между зрачками, откорректировать диоптрии на правом окуляре, установить поворотно-выдвижные наглазники в наиболее удобное положение. Барабан фокусировки расположен в центре. Окуляры с вынесенным зрачком позволяют вести наблюдения в очках.

Характеристики: