Bresser Pirsch 8x42 бинокль

Оптика бинокля не страдает от выпадения конденсата и передает четкую и ясную картинку в любых условиях наблюдений. На roof-призмы нанесено фазокорректирующее покрытие, улучшающее цветопередачу, а на линзы нанесено два покрытия – многослойное просветляющее и светоотражающее. Это помогает биноклю эффективнее собирать свет, улучшает детализацию изображения, делает картинку яснее и ярче. Широкоугольная оптика дает возможность изучать протяженные области и наблюдать за быстродвижущимися объектами. А небольшой ближний фокус в 2 метра позволяет наблюдать близко расположенные объекты.
Защищает оптику ударопрочный корпус с резиновым покрытием. Он отталкивает влагу и частицы пыли. Бинокль способен выдерживать даже погружение в воду на глубину до 1 метра. Не страшны ему и резкие перепады температуры – заполнение инертным газом оберегает линзы от запотевания.
Bresser Pirsch 8x42 – оптический прибор, который подходит тем, кто носит очки. В нем установлены окуляры с вынесенным зрачком и поворотно-выдвижные наглазники. Кроме того, доступны корректировка диоптрий на правом окуляре, регулировка межзрачкового расстояния и плавная регулировка резкости.
Характеристики:
- назначение - спорт, путешествия, театр
- Увеличение, крат - 8
- Тип призмы - Roof
- Материал оптики - BaK-4
- Покрытие линз - полное многослойное, зеленое светоотражающее UR (Ultimate Reflection Coating)
- Диаметр объектива (апертура), мм - 42
- Сумеречный фактор - 18.33
- Относительная яркость - 27.56
- Поле зрения на удаление 1000 м, м - 125
- Минимальная дистанция фокусировки, м - 2
- Реальный угол зрения, ° - 7.14
- Водозащищенность - полное многослойное, зеленое светоотражающее UR (Ultimate Reflection Coating)
- Способ фокусировки - центральная
- Возможность диоптрийной коррекции, D - ±4
- Межзрачковое расстояние, мм - 56–76
- Вынос выходного зрачка, мм - 17,11
- Крепление к штативу - стандартное крепление 1/4
- Наглазники окуляров - поворотно-выдвижные
- Вес - 1,020 кг