Bresser Pirsch 8x42 бинокль

Описание

Оптика бинокля не страдает от выпадения конденсата и передает четкую и ясную картинку в любых условиях наблюдений. На roof-призмы нанесено фазокорректирующее покрытие, улучшающее цветопередачу, а на линзы нанесено два покрытия – многослойное просветляющее и светоотражающее. Это помогает биноклю эффективнее собирать свет, улучшает детализацию изображения, делает картинку яснее и ярче. Широкоугольная оптика дает возможность изучать протяженные области и наблюдать за быстродвижущимися объектами. А небольшой ближний фокус в 2 метра позволяет наблюдать близко расположенные объекты.

Защищает оптику ударопрочный корпус с резиновым покрытием. Он отталкивает влагу и частицы пыли. Бинокль способен выдерживать даже погружение в воду на глубину до 1 метра. Не страшны ему и резкие перепады температуры – заполнение инертным газом оберегает линзы от запотевания.



Bresser Pirsch 8x42 – оптический прибор, который подходит тем, кто носит очки. В нем установлены окуляры с вынесенным зрачком и поворотно-выдвижные наглазники. Кроме того, доступны корректировка диоптрий на правом окуляре, регулировка межзрачкового расстояния и плавная регулировка резкости.

Характеристики: