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Bresser Pirsch 8x42 бинокль
Bresser Pirsch 8x42 бинокль
Bresser Pirsch 8x42 бинокль
Bresser Pirsch 8x42 бинокль
Bresser Pirsch 8x42 бинокль
Bresser Pirsch 8x42 бинокль
Bresser Pirsch 8x42 бинокль
Bresser Pirsch 8x42 бинокль

Bresser Pirsch 8x42 бинокль

Bresser
Артикул: MTG-2617

Bresser Pirsch 8x42 бинокль. 8-кратный бинокль для полевых наблюдений. Для обзорных наблюдений, гармонично сочетает в себе надежную конструкцию, мощное увеличение и широкое поле зрения. На рыбалке или охоте, в лесу или горах, на прогулке или в походе – в любой ситуации этот бинокль подарит отличную картинку в насыщенных и «живых» цветах. Bсепогодный оптический прибор премиум-класса. 

Описание

Оптика бинокля не страдает от выпадения конденсата и передает четкую и ясную картинку в любых условиях наблюдений. На roof-призмы нанесено фазокорректирующее покрытие, улучшающее цветопередачу, а на линзы нанесено два покрытия – многослойное просветляющее и светоотражающее. Это помогает биноклю эффективнее собирать свет, улучшает детализацию изображения, делает картинку яснее и ярче. Широкоугольная оптика дает возможность изучать протяженные области и наблюдать за быстродвижущимися объектами. А небольшой ближний фокус в 2 метра позволяет наблюдать близко расположенные объекты.

Защищает оптику ударопрочный корпус с резиновым покрытием. Он отталкивает влагу и частицы пыли. Бинокль способен выдерживать даже погружение в воду на глубину до 1 метра. Не страшны ему и резкие перепады температуры – заполнение инертным газом оберегает линзы от запотевания.

Bresser Pirsch 8x42 – оптический прибор, который подходит тем, кто носит очки. В нем установлены окуляры с вынесенным зрачком и поворотно-выдвижные наглазники. Кроме того, доступны корректировка диоптрий на правом окуляре, регулировка межзрачкового расстояния и плавная регулировка резкости.

Характеристики:

  • назначение - спорт, путешествия, театр
  • Увеличение, крат - 8
  • Тип призмы - Roof
  • Материал оптики - BaK-4
  • Покрытие линз -  полное многослойное, зеленое светоотражающее UR (Ultimate Reflection Coating)
  • Диаметр объектива (апертура), мм - 42
  • Сумеречный фактор - 18.33
  • Относительная яркость - 27.56
  • Поле зрения на удаление 1000 м, м - 125
  • Минимальная дистанция фокусировки, м - 2
  • Реальный угол зрения, ° - 7.14
  • Водозащищенность - полное многослойное, зеленое светоотражающее UR (Ultimate Reflection Coating)
  • Способ фокусировки - центральная
  • Возможность диоптрийной коррекции, D - ±4
  • Межзрачковое расстояние, мм - 56–76
  • Вынос выходного зрачка, мм - 17,11
  • Крепление к штативу - стандартное крепление 1/4
  • Наглазники окуляров - поворотно-выдвижные
  • Вес - 1,020 кг

Комплектация

  • Бинокль
  • Нейлоновая сумка с плечевым ремнем и поясным креплением
  • Широкий ремешок для переноски
  • Защитные крышки окуляров и объективов
  • Салфетка для очистки оптики
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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