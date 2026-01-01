Bresser Pirsch 8x34 бинокль

Бинокль передает четкое, контрастное и яркое изображение, не искажает геометрию предметов, радует естественной цветопередачей. Широкое поле зрения позволяет с максимальным удобством следить за движущимися объектами.
Корпус не пропускает воду и надежно лежит в руках. Снаружи он полностью защищен нескользящей резиной, улучшающей захват, внутри – заполнен инертным газом, оберегающим линзы от запотевания. Оптике не страшны резкие перепады температуры, дождь, снег, пыль и грязь.
Большой вынос выходного зрачка делает этот бинокль подходящим оптическим прибором для ведения наблюдений в очках. Комфортное расстояние до линзы можно выбрать и при помощи поворотно-выдвижных наглазников – их можно установить в нижнее или верхнее положение. Кроме того, в Bresser Pirsch 8x34 присутствуют корректировка диоптрий на правом окуляре, настройка межзрачкового расстояния, плавная регулировка резкости.
Характеристики:
- назначение - спорт, путешествия, театр
- Увеличение, крат - 8
- Тип призмы - Roof
- Материал оптики - BaK-4
- Покрытие линз - полное многослойное, зеленое светоотражающее UR (Ultimate Reflection Coating)
- Диаметр объектива (апертура), мм - 34
- Сумеречный фактор - 16,49
- Относительная яркость - 18,06
- Поле зрения на удаление 1000 м, м - 122
- Минимальная дистанция фокусировки, м - 4
- Реальный угол зрения, ° - 6,97
- Водозащищенность - есть (при погружении на глубину до 1 метра)
- Способ фокусировки - центральная
- Возможность диоптрийной коррекции, D - ±4
- Межзрачковое расстояние, мм - 56–76
- Крепление к штативу - стандартное крепление 1/4
- Наглазники окуляров - поворотно-выдвижные
- Вес - 1,040 кг