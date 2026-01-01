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Bresser Pirsch 8x34 бинокль
Bresser Pirsch 8x34 бинокль
Bresser Pirsch 8x34 бинокль
Bresser Pirsch 8x34 бинокль
Bresser Pirsch 8x34 бинокль
Bresser Pirsch 8x34 бинокль
Bresser Pirsch 8x34 бинокль
Bresser Pirsch 8x34 бинокль
Bresser Pirsch 8x34 бинокль

Bresser Pirsch 8x34 бинокль

Bresser
Артикул: MTG-2614

Bresser Pirsch 8x34 бинокль. Созданный специально для людей, которые любят наблюдать за спортивными и концертными мероприятиями, изучать окружающую природу, ходить в походы и путешествовать. Он передает картинку высокого качества, не занимает много места в рюкзаке, подходит для длительных наблюдений с рук. Бинокль не боится непогоды, и им можно пользоваться на морских прогулках или при наблюдениях вблизи воды. В бинокле установлены roof-призмы с фазокорректирующим покрытием и многократно просветленные линзы.

Описание

Бинокль передает четкое, контрастное и яркое изображение, не искажает геометрию предметов, радует естественной цветопередачей. Широкое поле зрения позволяет с максимальным удобством следить за движущимися объектами.

Корпус не пропускает воду и надежно лежит в руках. Снаружи он полностью защищен нескользящей резиной, улучшающей захват, внутри – заполнен инертным газом, оберегающим линзы от запотевания. Оптике не страшны резкие перепады температуры, дождь, снег, пыль и грязь.

Большой вынос выходного зрачка делает этот бинокль подходящим оптическим прибором для ведения наблюдений в очках. Комфортное расстояние до линзы можно выбрать и при помощи поворотно-выдвижных наглазников – их можно установить в нижнее или верхнее положение. Кроме того, в Bresser Pirsch 8x34 присутствуют корректировка диоптрий на правом окуляре, настройка межзрачкового расстояния, плавная регулировка резкости.

Характеристики:

  • назначение - спорт, путешествия, театр
  • Увеличение, крат - 8
  • Тип призмы - Roof
  • Материал оптики - BaK-4
  • Покрытие линз -  полное многослойное, зеленое светоотражающее UR (Ultimate Reflection Coating)
  • Диаметр объектива (апертура), мм - 34
  • Сумеречный фактор - 16,49
  • Относительная яркость - 18,06
  • Поле зрения на удаление 1000 м, м - 122
  • Минимальная дистанция фокусировки, м - 4
  • Реальный угол зрения, ° - 6,97
  • Водозащищенность - есть (при погружении на глубину до 1 метра)
  • Способ фокусировки - центральная
  • Возможность диоптрийной коррекции, D - ±4
  • Межзрачковое расстояние, мм - 56–76
  • Крепление к штативу - стандартное крепление 1/4
  • Наглазники окуляров - поворотно-выдвижные
  • Вес - 1,040 кг

Комплектация

  • Бинокль
  • Нейлоновая сумка с плечевым ремнем и поясным креплением
  • Широкий ремешок для переноски
  • Защитные крышки окуляров и объективов
  • Салфетка для очистки оптики
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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