Bresser Pirsch 8x34 бинокль

Описание

Бинокль передает четкое, контрастное и яркое изображение, не искажает геометрию предметов, радует естественной цветопередачей. Широкое поле зрения позволяет с максимальным удобством следить за движущимися объектами.

Корпус не пропускает воду и надежно лежит в руках. Снаружи он полностью защищен нескользящей резиной, улучшающей захват, внутри – заполнен инертным газом, оберегающим линзы от запотевания. Оптике не страшны резкие перепады температуры, дождь, снег, пыль и грязь.

Большой вынос выходного зрачка делает этот бинокль подходящим оптическим прибором для ведения наблюдений в очках. Комфортное расстояние до линзы можно выбрать и при помощи поворотно-выдвижных наглазников – их можно установить в нижнее или верхнее положение. Кроме того, в Bresser Pirsch 8x34 присутствуют корректировка диоптрий на правом окуляре, настройка межзрачкового расстояния, плавная регулировка резкости.

Характеристики: