Bresser Pirsch 8x26 бинокль

Наблюдать за удаленными объектами можно или с рук, или со штатива. https://photogora.ru/tripod/tripod_spec/
Ударопрочный корпус защищает оптику от воды, пыли, грязи и случайных повреждений. Он сделан из пластика и металла, а снаружи покрыт слоем нескользящей резины. Бинокль удобно и надежно лежит в руках в любых ситуациях. Внутреннее пространство заполнено инертным газом – он не дает конденсату скапливаться на линзах. Благодаря этому Bresser Pirsch 8x26 легко переносит резкое изменение температуры – его оптика не запотевает.
Хорошая новость для тех, кто носит очки: в этом бинокле установлены удобные поворотно-выдвижные наглазники и окуляры с вынесенным зрачком. Людям с неидеальным зрением понравится и функция подстройки диоптрий на правом окуляре. Кроме того, в бинокле можно регулировать расстояние между зрачками и плавно корректировать резкость.
Характеристики:
- назначение - охота, рыбалка, поход
- Увеличение, крат - 8
- Тип призмы - Roof
- Материал оптики - BaK-4
- Покрытие линз - полное многослойное, зеленое светоотражающее UR (Ultimate Reflection Coating)
- Диаметр объектива (апертура), мм - 26
- Сумеречный фактор - 14,42
- Относительная яркость - 10,56
- Поле зрения на удаление 1000 м, м - 117
- Реальный угол зрения, ° - 6,69
- Водозащищенность - есть (при погружении на глубину до 1 метра)
- Способ фокусировки - центральная
- Возможность диоптрийной коррекции, D - есть
- Межзрачковое расстояние, мм - 56–72
- Крепление к штативу - стандартное крепление 1/4
- Наглазники окуляров - поворотно-выдвижные
- Вес - 620 гр