Bresser Pirsch 8x26 бинокль

Описание

Наблюдать за удаленными объектами можно или с рук, или со штатива. https://photogora.ru/tripod/tripod_spec/

Ударопрочный корпус защищает оптику от воды, пыли, грязи и случайных повреждений. Он сделан из пластика и металла, а снаружи покрыт слоем нескользящей резины. Бинокль удобно и надежно лежит в руках в любых ситуациях. Внутреннее пространство заполнено инертным газом – он не дает конденсату скапливаться на линзах. Благодаря этому Bresser Pirsch 8x26 легко переносит резкое изменение температуры – его оптика не запотевает.

Хорошая новость для тех, кто носит очки: в этом бинокле установлены удобные поворотно-выдвижные наглазники и окуляры с вынесенным зрачком. Людям с неидеальным зрением понравится и функция подстройки диоптрий на правом окуляре. Кроме того, в бинокле можно регулировать расстояние между зрачками и плавно корректировать резкость.

Характеристики: