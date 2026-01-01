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Bresser Pirsch 8x26 бинокль
Bresser Pirsch 8x26 бинокль
Bresser Pirsch 8x26 бинокль
Bresser Pirsch 8x26 бинокль
Bresser Pirsch 8x26 бинокль
Bresser Pirsch 8x26 бинокль

Bresser Pirsch 8x26 бинокль

Bresser
Артикул: MTG-2619

Bresser Pirsch 8x26 бинокль. Всепогодный туристический бинокль, который станет настоящей находкой для человека, который привык быть всегда в движении. Бинокль не боится непогоды и прекрасно работает даже в экстремальных условиях. Благодаря roof-призмам с фазокорректирующим покрытием передаваемое изображение получается четким и контрастным. А два покрытия линз – светоотражающее и многослойное просветляющее – увеличивают пропускание света и делают картинку ярче и яснее. Bresser Pirsch 8x26 показывает окружающий мир детально и подробно, а широкоугольная оптика с небольшим ближним фокусом позволяет с максимальным комфортом следить за быстродвижущимися объектами даже в помещении.

Описание

Наблюдать за удаленными объектами можно или с рук, или со штатива. https://photogora.ru/tripod/tripod_spec/

Ударопрочный корпус защищает оптику от воды, пыли, грязи и случайных повреждений. Он сделан из пластика и металла, а снаружи покрыт слоем нескользящей резины. Бинокль удобно и надежно лежит в руках в любых ситуациях. Внутреннее пространство заполнено инертным газом – он не дает конденсату скапливаться на линзах. Благодаря этому Bresser Pirsch 8x26 легко переносит резкое изменение температуры – его оптика не запотевает.

Хорошая новость для тех, кто носит очки: в этом бинокле установлены удобные поворотно-выдвижные наглазники и окуляры с вынесенным зрачком. Людям с неидеальным зрением понравится и функция подстройки диоптрий на правом окуляре. Кроме того, в бинокле можно регулировать расстояние между зрачками и плавно корректировать резкость.

Характеристики:

  • назначение - охота, рыбалка, поход
  • Увеличение, крат - 8
  • Тип призмы - Roof
  • Материал оптики - BaK-4
  • Покрытие линз -  полное многослойное, зеленое светоотражающее UR (Ultimate Reflection Coating)
  • Диаметр объектива (апертура), мм - 26
  • Сумеречный фактор - 14,42
  • Относительная яркость - 10,56
  • Поле зрения на удаление 1000 м, м - 117
  • Реальный угол зрения, ° - 6,69
  • Водозащищенность - есть (при погружении на глубину до 1 метра)
  • Способ фокусировки - центральная
  • Возможность диоптрийной коррекции, D - есть
  • Межзрачковое расстояние, мм - 56–72
  • Крепление к штативу - стандартное крепление 1/4
  • Наглазники окуляров - поворотно-выдвижные
  • Вес - 620 гр

Комплектация

  • Бинокль
  • Нейлоновая сумка с плечевым ремнем и поясным креплением
  • Широкий ремешок для переноски
  • Защитные крышки окуляров и объективов
  • Салфетка для очистки оптики
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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