Bresser Pirsch 10x42 бинокль

Описание

Призмы и линзы бинокля сделаны из оптического стекла BaK-4. Призмы дополнены фазокорректирующим покрытием, которое минимизирует оптические искажения и делает изображение более насыщенным и контрастным. При наблюдениях цвета выглядят естественно, а геометрия предметов не нарушается. Полное многослойное просветление увеличивает светопропускание, что улучшает видимость при слабой освещенности. Изучать окружающий мир комфортно даже в сумерках и при низкой облачности. Также на оптике присутствует специальное покрытие Ultimate Reflection Coating, которое убирает паразитные блики.

Конструкция «открытый мост» столь же надежна, как и классическая, но при этом намного легче ее. Вместо одной сплошной центральной перемычки здесь два узких независимых шарнира. Благодаря этому оптические трубы лучше ложатся в руки – их можно обхватить практически полностью. Барабан фокусировки тоже расположен удобнее, так как максимально приближен к наблюдателю. Такое положение барабана позволяет настраивать резкость одной рукой.

Бинокль всепогодный и неприхотливый. Даже кратковременное погружение под воду на глубину до 1 метра не нанесет ему вреда. Корпус имеет класс защиты IPX7, полностью герметичен, а также заполнен азотом. Этот газ нужен для того, чтобы линзы не запотевали при резком изменении температуры, например при выходе из теплого помещения на холодную улицу. Эти особенности позволяют использовать бинокль Bresser Pirsch 10x42 во время дождя, метели и при любых других сложных условиях.

В бинокле регулируется расстояние между зрачками, есть кольцо диоптрийной коррекции на правом окуляре, а поворотно-выдвижные наглазники и большой вынос выходного зрачка упрощают ведение наблюдений в очках. Прибор можно устанавливать на штатив (требуется адаптер, приобретается отдельно). https://photogora.ru/tripod/tripod_spec/.

Характеристики: