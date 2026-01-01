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Bresser Pirsch 10x42 бинокль
Bresser Pirsch 10x42 бинокль
Bresser Pirsch 10x42 бинокль
Bresser Pirsch 10x42 бинокль
Bresser Pirsch 10x42 бинокль

Bresser Pirsch 10x42 бинокль

Bresser
Артикул: MTG-2613

Bresser Pirsch 10x42 бинокль. Полевой roof-бинокль компактен, легок, удобен в использовании, но основное – он не боится экстремальных условий и передает картинку высочайшего качества даже при слабой освещенности. В нем гармонично сочетаются высокое увеличение и широкое поле зрения, что позволяет одинаково успешно вести наблюдения как за сильно удаленными, так и за быстро движущимися объектами. Бинокль станет прекрасным выбором для похода, путешествия, охоты или рыбалки. Дает 10-кратное увеличение, обеспечивает получение высокодетализированной картинки и позволяет фокусироваться на объектах, удаленных на 2 метра и более.

Описание

Призмы и линзы бинокля сделаны из оптического стекла BaK-4. Призмы дополнены фазокорректирующим покрытием, которое минимизирует оптические искажения и делает изображение более насыщенным и контрастным. При наблюдениях цвета выглядят естественно, а геометрия предметов не нарушается. Полное многослойное просветление увеличивает светопропускание, что улучшает видимость при слабой освещенности. Изучать окружающий мир комфортно даже в сумерках и при низкой облачности. Также на оптике присутствует специальное покрытие Ultimate Reflection Coating, которое убирает паразитные блики. 

Конструкция «открытый мост» столь же надежна, как и классическая, но при этом намного легче ее. Вместо одной сплошной центральной перемычки здесь два узких независимых шарнира. Благодаря этому оптические трубы лучше ложатся в руки – их можно обхватить практически полностью. Барабан фокусировки тоже расположен удобнее, так как максимально приближен к наблюдателю. Такое положение барабана позволяет настраивать резкость одной рукой.

Бинокль всепогодный и неприхотливый. Даже кратковременное погружение под воду на глубину до 1 метра не нанесет ему вреда. Корпус имеет класс защиты IPX7, полностью герметичен, а также заполнен азотом. Этот газ нужен для того, чтобы линзы не запотевали при резком изменении температуры, например при выходе из теплого помещения на холодную улицу. Эти особенности позволяют использовать бинокль Bresser Pirsch 10x42 во время дождя, метели и при любых других сложных условиях.

В бинокле регулируется расстояние между зрачками, есть кольцо диоптрийной коррекции на правом окуляре, а поворотно-выдвижные наглазники и большой вынос выходного зрачка упрощают ведение наблюдений в очках. Прибор можно устанавливать на штатив (требуется адаптер, приобретается отдельно). https://photogora.ru/tripod/tripod_spec/

Характеристики:

  • назначение - спорт, путешествия, охота и рыбалка
  • Увеличение, крат - 10
  • Тип призмы - Roof с фазовой коррекцией
  • Материал оптики - BaK-4
  • Покрытие линз -  полное многослойное, зеленое светоотражающее UR (Ultimate Reflection Coating)
  • Диаметр объектива (апертура), мм - 42
  • Сумеречный фактор - 20,49
  • Относительная яркость - 17,64
  • Поле зрения на удаление 1000 м, м - 109
  • Минимальная дистанция фокусировки, м - 2
  • Реальный угол зрения, ° - 6,23
  • Водозащищенность -  IPX7, защита от временного погружения в воду
  • Способ фокусировки - центральная
  • Возможность диоптрийной коррекции, D - ±4
  • Межзрачковое расстояние, мм - 56–76
  • Крепление к штативу - стандартное крепление 1/4
  • Наглазники окуляров - поворотно-выдвижные
  • Вынос выходного зрачка, мм - 15,95
  • Диаметр выходного зрачка, мм - 4,2
  • Вес - 600 гр. 

Комплектация

  • Бинокль
  • Нейлоновая сумка с плечевым ремнем и поясным креплением
  • Широкий ремешок для переноски
  • Защитные крышки окуляров и объективов
  • Салфетка для очистки оптики
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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