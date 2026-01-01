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Bresser Pirsch 10x34 бинокль
Bresser Pirsch 10x34 бинокль
Bresser Pirsch 10x34 бинокль
Bresser Pirsch 10x34 бинокль
Bresser Pirsch 10x34 бинокль
Bresser Pirsch 10x34 бинокль
Bresser Pirsch 10x34 бинокль
Bresser Pirsch 10x34 бинокль
Bresser Pirsch 10x34 бинокль

Bresser Pirsch 10x34 бинокль

Bresser
Артикул: MTG-2616

Bresser Pirsch 10x34 бинокль. Создан специально для туристов и путешественников. Внутри него установлена оптика премиум-класса, механика работает точно и надежно, а сам бинокль не боится непогоды и экстремальных условий наблюдений. Так же рекомендован для изучения птиц, рассматривания природных ландшафтов, обзорных наблюдений во время прогулок и поездок. За передачу изображения отвечают roof-призмы с фазокорректирующим покрытием. Оно улучает цветопередачу, делают картинку более живой и насыщенной. Оптика сделана из стекла BaK-4, на линзы нанесены многослойное просветляющее и светоотражающее покрытия.

Описание

Бинокль не демонстрирует паразитной засветки и мешающих наблюдениям бликов – по всему полю зрения изображение получается ясным и детализированным.

Корпус защищен от проникновения воды и покрыт резиной, улучшающей захват. Внутреннее пространство бинокля заполнено инертным газом, который не дает оптическим элементам запотевать и препятствует выпадению конденсата на линзах. Бинокль Bresser Pirsch 10x34 можно использовать в дождливые дни, не опасаясь за его работоспособность.

В бинокле присутствуют все базовые настройки, позволяющие быстро адаптировать оптику под себя. Здесь есть корректировка диоптрий на правом окуляре, регулировки фокуса и расстояния между зрачками. В бинокле установлены поворотно-выдвижные наглазники и окуляры с вынесенным зрачком. Благодаря этому биноклем удобно пользоваться даже тем, кто носит очки.

Характеристики:

  • назначение - спорт, путешествия, туризм
  • Увеличение, крат - 10
  • Тип призмы - Roof с фазовой коррекцией
  • Материал оптики - BaK-4
  • Покрытие линз -  полное многослойное, зеленое светоотражающее UR (Ultimate Reflection Coating)
  • Диаметр объектива (апертура), мм - 34
  • Сумеречный фактор - 18,43
  • Относительная яркость - 11,56
  • Поле зрения на удаление 1000 м, м - 107
  • Минимальная дистанция фокусировки, м - 4
  • Реальный угол зрения, ° - 6,11
  • Водозащищенность - есть (при погружении на глубину до 1 метра)
  • Способ фокусировки - центральная
  • Возможность диоптрийной коррекции, D - ±4
  • Межзрачковое расстояние, мм - 56–76
  • Наглазники окуляров - поворотно-выдвижные
  • Вес - 790 гр

Комплектация

  • Бинокль
  • Нейлоновая сумка с плечевым ремнем и поясным кре плением
  • Широкий ремешок для переноски
  • Защитные крышки окуляров и объективов
  • Салфетка для очистки оптики
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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