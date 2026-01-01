Bresser Pirsch 10x34 бинокль

Бинокль не демонстрирует паразитной засветки и мешающих наблюдениям бликов – по всему полю зрения изображение получается ясным и детализированным.
Корпус защищен от проникновения воды и покрыт резиной, улучшающей захват. Внутреннее пространство бинокля заполнено инертным газом, который не дает оптическим элементам запотевать и препятствует выпадению конденсата на линзах. Бинокль Bresser Pirsch 10x34 можно использовать в дождливые дни, не опасаясь за его работоспособность.
В бинокле присутствуют все базовые настройки, позволяющие быстро адаптировать оптику под себя. Здесь есть корректировка диоптрий на правом окуляре, регулировки фокуса и расстояния между зрачками. В бинокле установлены поворотно-выдвижные наглазники и окуляры с вынесенным зрачком. Благодаря этому биноклем удобно пользоваться даже тем, кто носит очки.
Характеристики:
- назначение - спорт, путешествия, туризм
- Увеличение, крат - 10
- Тип призмы - Roof с фазовой коррекцией
- Материал оптики - BaK-4
- Покрытие линз - полное многослойное, зеленое светоотражающее UR (Ultimate Reflection Coating)
- Диаметр объектива (апертура), мм - 34
- Сумеречный фактор - 18,43
- Относительная яркость - 11,56
- Поле зрения на удаление 1000 м, м - 107
- Минимальная дистанция фокусировки, м - 4
- Реальный угол зрения, ° - 6,11
- Водозащищенность - есть (при погружении на глубину до 1 метра)
- Способ фокусировки - центральная
- Возможность диоптрийной коррекции, D - ±4
- Межзрачковое расстояние, мм - 56–76
- Наглазники окуляров - поворотно-выдвижные
- Вес - 790 гр