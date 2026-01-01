Bresser Pirsch 10x34 бинокль

Описание

Бинокль не демонстрирует паразитной засветки и мешающих наблюдениям бликов – по всему полю зрения изображение получается ясным и детализированным.

Корпус защищен от проникновения воды и покрыт резиной, улучшающей захват. Внутреннее пространство бинокля заполнено инертным газом, который не дает оптическим элементам запотевать и препятствует выпадению конденсата на линзах. Бинокль Bresser Pirsch 10x34 можно использовать в дождливые дни, не опасаясь за его работоспособность.

В бинокле присутствуют все базовые настройки, позволяющие быстро адаптировать оптику под себя. Здесь есть корректировка диоптрий на правом окуляре, регулировки фокуса и расстояния между зрачками. В бинокле установлены поворотно-выдвижные наглазники и окуляры с вынесенным зрачком. Благодаря этому биноклем удобно пользоваться даже тем, кто носит очки.

Характеристики: