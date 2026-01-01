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Bresser Pirsch 10x26 бинокль
Bresser Pirsch 10x26 бинокль
Bresser Pirsch 10x26 бинокль
Bresser Pirsch 10x26 бинокль
Bresser Pirsch 10x26 бинокль
Bresser Pirsch 10x26 бинокль
Bresser Pirsch 10x26 бинокль

Bresser Pirsch 10x26 бинокль

Bresser
Артикул: MTG-2615

Bresser Pirsch 10x26 бинокль. Создан специально для туристов и путешественников, оптический прибор премиум-класса. Гармонично сочетает в себе отличные оптические возможности, неприхотливую конструкцию и надежную механику. Бинокль прекрасно работает в дождь и снег, может выдержать кратковременное погружение под воду, радует четкостью передаваемой картинки на открытом пространстве и в помещении. В бинокле установлены современные roof-призмы. На них нанесен слой фазокорректирующего покрытия, которое улучшает яркость изображения и делает цветопередачу более естественной. Линзы многократно просветлены.

Описание

Дополнительное светоотражающее покрытие снижает паразитные отражения и помогает биноклю лучше собирать свет в условиях слабой освещенности. Оптика радует контрастной и живой картинкой, передает все детали удаленных объектов ясно и подробно.

Для защиты от погодных и дорожных неприятностей оптика помещена в ударопрочный обрезиненный корпус. Герметичная конструкция не пропускает влагу, поэтому бинокль не боится даже кратковременных погружений под воду на глубину до 1 метра. Внутреннее пространство бинокля заполнено инертным газом, который не дает линзам запотевать при резком изменении температуры.

В Bresser Pirsch 10x26 установлены поворотно-выдвижные наглазники и окуляры с вынесенным зрачком. Благодаря этому биноклем удобно пользоваться даже в очках. Для настройки оптики под свои нужды можно отрегулировать расстояние между зрачками, выставить диоптрии на правом окуляре, откорректировать резкость при помощи центрального барабана фокусировки.

Характеристики:

  • назначение - спорт, путешествия, туризм
  • Увеличение, крат - 10
  • Тип призмы - Roof  с фазовой коррекцией
  • Материал оптики - BaK-4
  • Покрытие линз -  полное многослойное, зеленое светоотражающее UR (Ultimate Reflection Coating)
  • Диаметр объектива (апертура), мм - 26
  • Сумеречный фактор - 16,12
  • Относительная яркость - 6,76
  • Поле зрения на удаление 1000 м, м - 100
  • Минимальная дистанция фокусировки, м - 2
  • Реальный угол зрения, ° - 5,71
  • Водозащищенность - есть (при погружении на глубину до 1 метра)
  • Способ фокусировки - центральная
  • Возможность диоптрийной коррекции, D - есть
  • Межзрачковое расстояние, мм - 56–72
  • Наглазники окуляров - поворотно-выдвижные
  • Вес - 600 гр

Комплектация

  • Бинокль
  • Нейлоновая сумка с плечевым ремнем и поясным креплением
  • Широкий ремешок для переноски
  • Защитные крышки окуляров и объективов
  • Салфетка для очистки оптики
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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