Bresser Pirsch 10x26 бинокль

Дополнительное светоотражающее покрытие снижает паразитные отражения и помогает биноклю лучше собирать свет в условиях слабой освещенности. Оптика радует контрастной и живой картинкой, передает все детали удаленных объектов ясно и подробно.
Для защиты от погодных и дорожных неприятностей оптика помещена в ударопрочный обрезиненный корпус. Герметичная конструкция не пропускает влагу, поэтому бинокль не боится даже кратковременных погружений под воду на глубину до 1 метра. Внутреннее пространство бинокля заполнено инертным газом, который не дает линзам запотевать при резком изменении температуры.
В Bresser Pirsch 10x26 установлены поворотно-выдвижные наглазники и окуляры с вынесенным зрачком. Благодаря этому биноклем удобно пользоваться даже в очках. Для настройки оптики под свои нужды можно отрегулировать расстояние между зрачками, выставить диоптрии на правом окуляре, откорректировать резкость при помощи центрального барабана фокусировки.
Характеристики:
- назначение - спорт, путешествия, туризм
- Увеличение, крат - 10
- Тип призмы - Roof с фазовой коррекцией
- Материал оптики - BaK-4
- Покрытие линз - полное многослойное, зеленое светоотражающее UR (Ultimate Reflection Coating)
- Диаметр объектива (апертура), мм - 26
- Сумеречный фактор - 16,12
- Относительная яркость - 6,76
- Поле зрения на удаление 1000 м, м - 100
- Минимальная дистанция фокусировки, м - 2
- Реальный угол зрения, ° - 5,71
- Водозащищенность - есть (при погружении на глубину до 1 метра)
- Способ фокусировки - центральная
- Возможность диоптрийной коррекции, D - есть
- Межзрачковое расстояние, мм - 56–72
- Наглазники окуляров - поворотно-выдвижные
- Вес - 600 гр