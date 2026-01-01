Bresser Pirsch 10x26 бинокль

Описание

Дополнительное светоотражающее покрытие снижает паразитные отражения и помогает биноклю лучше собирать свет в условиях слабой освещенности. Оптика радует контрастной и живой картинкой, передает все детали удаленных объектов ясно и подробно.

Для защиты от погодных и дорожных неприятностей оптика помещена в ударопрочный обрезиненный корпус. Герметичная конструкция не пропускает влагу, поэтому бинокль не боится даже кратковременных погружений под воду на глубину до 1 метра. Внутреннее пространство бинокля заполнено инертным газом, который не дает линзам запотевать при резком изменении температуры.

В Bresser Pirsch 10x26 установлены поворотно-выдвижные наглазники и окуляры с вынесенным зрачком. Благодаря этому биноклем удобно пользоваться даже в очках. Для настройки оптики под свои нужды можно отрегулировать расстояние между зрачками, выставить диоптрии на правом окуляре, откорректировать резкость при помощи центрального барабана фокусировки.

Характеристики: